Parliament Monsoon Session LIVE: बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर संग्राम जारी, राहुल-प्रियंका हिरासत से रिहा; लोकसभा शाम 4 बजे तक स्थगित
Parliament Monsoon Session LIVE: बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर संग्राम जारी, राहुल-प्रियंका हिरासत से रिहा; लोकसभा शाम 4 बजे तक स्थगित

Monsoon Session Live: बिहार में मतदाता सूची में गड़बड़ी और चुनावों में कथित धांधली के खिलाफ ‘इंडिया’ ब्लॉक ने सोमवार को जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया. मतदाता सूची और 'वोट चोरी' के आरोपों पर संसद से सड़क तक जोरदार प्रदर्शन किया. देश-दुनिया से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबरों के ताजा अपडेट के लिए आप चलते रहिए हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ...

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 11, 2025, 04:01 PM IST
Parliament Monsoon Session LIVE: बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर संग्राम जारी, राहुल-प्रियंका हिरासत से रिहा; लोकसभा शाम 4 बजे तक स्थगित
Parliament Monsoon Session Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 (Income Tax Bill 2025) और कराधान अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते लोकसभा से आयकर विधेयक, 2025 के पुराने मसौदे को औपचारिक रूप से वापस ले लिया था.  मानसून सत्र में 10 दिन बचे हैं. विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से सदन का कामकाज प्रभावित हुआ है. सोमवार को देश की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें जी न्यूज के लाइब ब्लॉग के साथ...

11 August 2025
16:01 PM

 Rahul Gandhi on INDIA bloc march to EC over 'vote-theft' charge: चुनाव आयोग पर बिफरे राहुल गांधी

राहुल गांधी ने 'वोट चोरी' के आरोप को लेकर चुनाव आयोग दफ्तर तक निकाले गए इंडिया ब्लॉक के मार्च पर कहा, 'चुनाव आयोग के लिए अब चीजों को छिपाना मुश्किल है. भारत के लोकतंत्र की हालत देखिए. 300 सांसद एक दस्तावेज पेश करने के लिए चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई. वे डरे हुए हैं? क्या होगा अगर 300 सांसद आएं और उनकी सच्चाई सामने आ जाए? ये लड़ाई अब राजनीतिक नहीं है. ये लड़ाई संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के लिए है. हमने कर्नाटक में स्पष्ट रूप से दिखाया है, ये मल्टीपल मैन, मल्टीपल वोट था. पूरा विपक्ष इसके खिलाफ लड़ रहा है.'

15:48 PM

Rahul Gandhi on Election Commission: एलओरपी राहुल गांधी का आयोग पर हमला

राहुल गांधी ने सोमवार को एक बार फिर 'वोट चोरी' के मुद्दे पर केंद्र और चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि यह लड़ाई अब राजनीतिक नहीं रही. इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग जानता है कि उसके डेटा फटेगा. चुनाव आयोग के नोटिस पर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा,'यह उनका (चुनाव आयोग का) डेटा है. यह मेरा डेटा नहीं है जिस पर मैं (हलफनामे पर) हस्ताक्षर करूंगा. उस डेटा को अपनी वेबसाइट पर डालें और आपको पता चल जाएगा. यह सब सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए है. यह सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं बल्कि कई अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी हुआ है.'

15:45 PM

baseless controversy': Piyush Goyal on INDIA bloc leaders' march: आरोपों का आधार नहीं बस बस हंगामा कर रहा विपक्ष

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय ब्लॉक नेताओं के चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च पर कहा, 'आज यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी सहित कोई भी विपक्षी सांसद कोई चर्चा नहीं चाहता या किसी रचनात्मक परिणाम में विश्वास नहीं करता. वे यह भी नहीं चाहते कि चुनाव आयोग अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाए.  आंतरिक विवादों से घिरे हुए हैं. इसलिए सभी निराधार विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. भविष्य में, चाहे पश्चिम बंगाल हो या कर्नाटक, सारे विपक्षी दल ऐसे हरकतों और अपने भ्रष्टाचार के कारण जनता का रहा सहा विश्वास पूरी तरह खो देंगे.

15:00 PM

Rahul, Priyanka released from detention; Lok Sabha adjourned till 4pm: लोकसभ अपडेट

सदन में हंगामे के चलते लोकसभा चार बजे तक स्थगित

श्वेतांक रत्नाम्बर

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

