Parliament Monsoon Session LIVE: बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर संग्राम जारी, राहुल-प्रियंका हिरासत से रिहा; लोकसभा शाम 4 बजे तक स्थगित

Parliament Monsoon Session Live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 (Income Tax Bill 2025) और कराधान अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले हफ्ते लोकसभा से आयकर विधेयक, 2025 के पुराने मसौदे को औपचारिक रूप से वापस ले लिया था. मानसून सत्र में 10 दिन बचे हैं. विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से सदन का कामकाज प्रभावित हुआ है. सोमवार को देश की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें जी न्यूज के लाइब ब्लॉग के साथ...