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Rahul Gandhi Dharna LIVE:'FIR दर्ज है फिर धरना क्यों?' रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर तीखा वार, लगाया अराजकता फैलाने का आरोप

LIVE: राहुल गांधी के धरना प्रदर्शन पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अराजकता की राजनीति करते हैं.

Written ByRavindra Singh
Published: Aug 21, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 03:19 PM IST
Rahul Gandhi Dharna LIVE:'FIR दर्ज है फिर धरना क्यों?' रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर तीखा वार, लगाया अराजकता फैलाने का आरोप
21 August 2026 02:50 PM (IST)

Rahul Gandhi Live: राहुल गांधी ने साहिल की मां का भी किया जिक्र

राहुल गांधी ने साहिल की मां की मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि वह अपने बेटे के लिए यहां रो रही हैं. उन्होंने कहा कि एक मां अपने घायल बेटे के लिए न्याय मांग रही है और पुलिस को उसकी बात सुननी चाहिए.

 

21 August 2026 02:40 PM (IST)

Rahul Gandhi Live: राहुल गांधई ने कहा- ऊपर से FIR नहीं करने के आदेश

राहुल गांधी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों की ओर से बताया जा रहा है कि उन्हें ऊपर से FIR दर्ज नहीं करने के आदेश मिले हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी घटना में अपराध हुआ है तो मामला दर्ज करने से पुलिस को कौन रोक रहा है.

21 August 2026 02:30 PM (IST)

Rahul Gandhi Live: राहुल गांधी ने कहा- FIR होने तक प्रदर्शनकारी नहीं हटेंगे

राहुल गांधी ने कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं की जाती, प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मांग किसी राजनीतिक लाभ की नहीं, बल्कि घायल छात्र को न्याय दिलाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की है.

 

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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