Rahul Gandhi Dharna LIVE:'FIR दर्ज है फिर धरना क्यों?' रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर तीखा वार, लगाया अराजकता फैलाने का आरोप

राहुल गांधी ने साहिल की मां की मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि वह अपने बेटे के लिए यहां रो रही हैं. उन्होंने कहा कि एक मां अपने घायल बेटे के लिए न्याय मांग रही है और पुलिस को उसकी बात सुननी चाहिए.
राहुल गांधी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों की ओर से बताया जा रहा है कि उन्हें ऊपर से FIR दर्ज नहीं करने के आदेश मिले हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी घटना में अपराध हुआ है तो मामला दर्ज करने से पुलिस को कौन रोक रहा है.
राहुल गांधी ने कहा कि जब तक FIR दर्ज नहीं की जाती, प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटेंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मांग किसी राजनीतिक लाभ की नहीं, बल्कि घायल छात्र को न्याय दिलाने और मामले की निष्पक्ष जांच कराने की है.
नीट पेपर लीक के खिलाफ पिछले महीने दिल्ली में हुए छात्रों के आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी घायल छात्र साहिल को लेकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचे. उन्होंने पुलिस से मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की. राहुल गांधी के साथ पहुंचे साहिल के शरीर में पैलेट गन के छर्रे लगने की बात सामने आई है. कांग्रेस नेता ने पुलिस से इस पूरे मामले की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर राहुल गांधी बाद में थाने में ही धरने पर बैठ गए. राहुल गांधी के धरने की खबर मिलते ही कांग्रेस के कई नेता भी संसद मार्ग थाने पहुंच गए. इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ जुट गई.
थाने के बाहर मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने 20 जुलाई को कनॉट प्लेस में हुए छात्रों के आंदोलन का जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया. राहुल गांधी ने एम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि छात्र साहिल के शरीर में करीब 200 छर्रे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया और इस मामले में अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई.
बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा, 'यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अराजकता की राजनीति करते हैं. अभी वे बिना किसी इजाज़त या पहले से जानकारी दिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे हैं. पुलिस ने उन्हें बताया है कि जिस घटना का वे ज़िक्र कर रहे हैं, उस पर पहले ही FIR दर्ज हो चुकी है और उसकी जांच चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाई है. राहुल गांधी, क्या आप किसी भी कानून का सम्मान नहीं करना चाहते? हमें शक है और हमारा आरोप है कि कांग्रेस अब राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' पर अपने रुख की वजह से फंसी हुई है. राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस अभी जो कर रही है, हम उसकी निंदा करते हैं.'
नीट से जुड़े मुद्दों को लेकर छात्रों का आंदोलन पहले से ही राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है. अब प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन चलाए जाने के आरोप ने विवाद को और बढ़ा दिया है. कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है, जबकि घायल छात्र के जरिए कार्रवाई की मांग को प्रमुखता से उठाया जा रहा है. राहुल गांधी का थाने पहुंचना इसी मुद्दे पर कांग्रेस के दबाव बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. अब निगाह इस बात पर है कि पुलिस इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है.