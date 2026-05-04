Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली में कौन जीतेगा? काउंटिंग से पहले तनावपूर्ण माहौल

Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Chunav Result 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे सोमवार (4 मई) को आने वाले हैं. राज्य के तीन हाई-प्रोफाइल सीट डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखाली पर सबकी नजरें हैं. दक्षिण 24 परगना में डायमंड हार्बर में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पन्ना लाल हलदर और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दीपक कुमार हलदर के बीच सीधा मुकाबला है. 2021 में पन्ना लाल 16,996 वोटों के अंतर से जीते थे. दिलचस्प बात यह है कि दीपक कुमार हलदर ने 2016 में पाला बदलने से पहले यह सीट टीएमसी के लिए जीती थी।

राजनीतिक बदलावों की एक ऐतिहासिक जगह सिंगूर में 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. मौजूदा लड़ाई में अरूप कुमार दास (भाजपा) और बरुण कुमार मलिक (कांग्रेस) के साथ-साथ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी शामिल हैं. यह 2021 के नतीजों के बाद आया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के बेचाराम मन्ना ने भाजपा के रवींद्रनाथ भट्टाचार्य के खिलाफ 25,000 से ज्यादा वोटों से बड़ी जीत हासिल की थी. इस इलाके में लगभग 2,41,249 वोटर हैं.

संदेशखली में टीएमसी ने CPI(M) के रवींद्र नाथ महाता और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हरीश चंद्र सरदार के खिलाफ झरना सरदार को मैदान में उतारा है. पिछले चुनाव में TMC के सुकुमार महाता ने 39,685 वोटों के जीत के अंतर से इस सीट पर दबदबा बनाया था. 2,29,365 वोटरों के साथ यह इलाका राज्य में ग्रामीण ट्रेंड का एक अहम इंडिकेटर बना हुआ है.