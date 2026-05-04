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Hindi NewsदेशSandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली में कौन जीतेगा? काउंटिंग से पहले तनावपूर्ण माहौल

Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली में कौन जीतेगा? काउंटिंग से पहले तनावपूर्ण माहौल

Sandeshkhali, Diamond Harbour, Singur Election Results 2026 Live: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे सोमवार (4 मई) को आने वाले हैं. राज्य के तीन हाई-प्रोफाइल सीट डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखाली पर सबकी नजरें हैं. इन तीनों सीट पर सबकी नजर है. यहां काफी दिनों से माहौल काफी तनावपूर्ण रहा है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 04, 2026, 07:14 AM IST
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डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली विधानसभा चुनाव नतीजे लाइव
डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली विधानसभा चुनाव नतीजे लाइव
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Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Chunav Result 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजे सोमवार (4 मई) को आने वाले हैं. राज्य के तीन हाई-प्रोफाइल सीट डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखाली पर सबकी नजरें हैं. दक्षिण 24 परगना में डायमंड हार्बर में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पन्ना लाल हलदर और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दीपक कुमार हलदर के बीच सीधा मुकाबला है. 2021 में पन्ना लाल 16,996 वोटों के अंतर से जीते थे. दिलचस्प बात यह है कि दीपक कुमार हलदर ने 2016 में पाला बदलने से पहले यह सीट टीएमसी के लिए जीती थी।

राजनीतिक बदलावों की एक ऐतिहासिक जगह सिंगूर में 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. मौजूदा लड़ाई में अरूप कुमार दास (भाजपा) और बरुण कुमार मलिक (कांग्रेस) के साथ-साथ इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी शामिल हैं. यह 2021 के नतीजों के बाद आया है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के बेचाराम मन्ना ने भाजपा के रवींद्रनाथ भट्टाचार्य के खिलाफ 25,000 से ज्यादा वोटों से बड़ी जीत हासिल की थी. इस इलाके में लगभग 2,41,249 वोटर हैं.

संदेशखली में टीएमसी ने CPI(M) के रवींद्र नाथ महाता और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हरीश चंद्र सरदार के खिलाफ झरना सरदार को मैदान में उतारा है. पिछले चुनाव में TMC के सुकुमार महाता ने 39,685 वोटों के जीत के अंतर से इस सीट पर दबदबा बनाया था. 2,29,365 वोटरों के साथ यह इलाका राज्य में ग्रामीण ट्रेंड का एक अहम इंडिकेटर बना हुआ है.

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04 May 2026
07:14 AM

Singur Election Result Live: सिंगूर में पिछली बार कौन जीता था?

2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के बेचाराम मन्ना ने कुल डाले गए वोटों में से 85.15% वोटों के साथ सिंगूर सीट जीती थी. जीत का अंतर BJP के रवींद्रनाथ भट्टाचार्य से 101077 वोटों का था.

07:10 AM

Sandeshkhali Election Result Live: संदेशखाली सीट पर सबकी नजरें

पश्चिम बंगाल में काउंटिंग के दिन 294 सीटों के नतीजे आएंगे. संदेशखली उन सीटों में से एक है जिस पर करीब से नजर रखी जा रही है. अब डाले गए वोटों की गिनती हो रही है, इसलिए राउंड-वाइज गिनती से पूरे राज्य की तस्वीर सामने आएगी.

07:07 AM

Diamond Harbour Election Result Live: डायमंड हार्बर में पिछली बार कौन जीता था?

डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र में 2021 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के पन्नालाल हलदर ने कुल डाले गए वोटों में से 88.4% वोटों के साथ डायमंड हार्बर सीट जीती थी. जीत का अंतर BJP के दीपक कुमार हलदर से 98478 वोटों का था.

06:41 AM

Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: आज पश्चिम बंगाल में मतगणना

नमस्ते! Assembly Election Results 2026 पर Election Commission of India के अपडेट्स को ट्रैक करने वाले लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है. 4 राज्यों  पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम और एक केंद्र शासित प्रदेश  पुडुचेरी के लिए वोटों की गिनती सुबह ठीक 8 बजे शुरू होगी. हम आपको यहां संदेशखाली, डायमंड हार्बर और सिंगूर के नतीजे यहां बताएंगे. ECI से सीधे लाइव नतीजों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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