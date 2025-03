Aaj Ki Taza Khabar Live: '2 दिन में माफी मांग लो कुणाल कामरा, वरना...', एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने पर FIR, ‌पूरे महाराष्ट्र में मचा बवाल

आज की ताजा खबर, हिंदी न्यूज 24 मार्च 2025 Live: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करना कुणाल कामरा को भारी पड़ गया है. एक तरफ जहां उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है तो वहीं अब शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने उन्हें खुली धमकी दी है. शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के विधायक मुरजी पटेल ने महाराष्ट्र के डीसीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने के लिए कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है. मुरजी पटेल ने कहा, "हमने अपने नेता और महाराष्ट्र के डीसीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. हमने उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है. मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे दो दिनों के भीतर एकनाथ शिंदे से माफी मांगें अन्यथा शिवसैनिक उन्हें मुंबई में स्वतंत्र रूप से घूमने नहीं देंगे. अगर वे कहीं भी सार्वजनिक रूप से दिखाई दिए तो हम उनके चेहरे पर कालिख पोत देंगे... हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे और अपने राज्य के गृह मंत्री से अनुरोध करेंगे कि वे जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई का आदेश दें..."

#WATCH | Mumbai: Shiv Sena (Eknath Shinde faction) MLA Murji Patel lodged an FIR at MIDC police station against comedian Kunal Kamra for his remarks on Maharashtra DCM Eknath Shinde.

Murji Patel says, "We have filed an FIR against Kunal Kamra for his comments against our leader… pic.twitter.com/qLXb9bWkUU

— ANI (@ANI) March 24, 2025