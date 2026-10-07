/LIVE- कांग्रेस का देशभर में धरना: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज भी इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

इंडिया गठबंधन का आज देशभर में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है. देश के अलग-अलग राज्यों में इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
आज इंडिया गठबंधन का हल्लाबोल, EC के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन #EC #Protest #RahulGandhi | @Nidhijourno @A_suryavanshi_ https://t.co/vWve8ZljjQ
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कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी हमलावर है. बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने के लिए समय मांगा ही नहीं. बीजेपी बताया कि राहुल गांधी बिना की जानकारी के चुनाव आयोग दफ्तर की ओर प्रदर्शन करने पहुंचे थे.
BJP का राहुल गांधी पर हमला, 'राहुल ने मिलने का समय नहीं मांगा था..' #RahulGandhi #BJP | @Nidhijourno @A_suryavanshi_ https://t.co/Ctv808qBMT
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आम आदमी पार्टी आज यानी 07 अक्टूबर को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी. जानकारी के अनुसार, पार्टी ने दोपहर 1 बजे प्रदर्शन का आयोजन किया गया है. सीईसी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए आप के कार्यकर्ता विरोध दर्ज कराएंगे. इस प्रदर्शन को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं.
दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को आज भी बैरिकेड लगा कर बंद रखा है यहां पर किसी को भी धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही हैं। CJP ने ऐलान किया हैं कि 10 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन हर हाल में किया जाएगा, AAP और अन्य पार्टी भी 10 अक्टूबर को प्रदर्शन करने वाली हैं.
राहुल गांधी के मार्च और चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि झूठों के सरताज और राजनीतिक ड्रामे में माहिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का आज दिनभर का प्रपंच चुनाव आयोग की औपचारिक प्रेस रिलीज से पूरी तरह बेनकाब हो गया. राहुल गांधी दिनभर कहते रहे कि उन्हें चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया जा रहा, जबकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन की ओर से मुलाकात की कोई औपचारिक रिक्वेस्ट ही नहीं मिली थी. स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बात रखना नहीं, बल्कि ड्रामा करना था.
झूठों के सरताज और राजनीतिक ड्रामे में माहिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का आज दिनभर का प्रपंच चुनाव आयोग की औपचारिक प्रेस रिलीज़ से पूरी तरह बेनकाब हो गया। झूठ नंबर वन: राहुल गांधी दिनभर कहते रहे कि उन्हें चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया जा रहा। जबकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन की ओर से मुलाकात की कोई औपचारिक रिक्वेस्ट ही नहीं मिली थी। झूठ नंबर दो: शाम 4 बजे पुलिस के डीसीपी के माध्यम से पता चला कि राहुल गांधी मिलना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रतिनिधियों के माध्यम से मिलने के लिए वह तत्काल तैयार था। लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हुए। स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बात रखना नहीं, बल्कि ड्रामा करना था। - डॉ. @SudhanshuTrived पूरा वीडियो देखें: https://t.co/XDLHdUwSjx
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राहुल गांधी ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया. इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र के गद्दारो को बचाने के लिए बचे-खुचे लोकतंत्र को घसीटा गया है. हिसाब होगा - एक भी देशद्रोही बख्शा नहीं जाएगा.
लोकतंत्र के गद्दारो को बचाने के लिए बचे-खुचे लोकतंत्र को घसीटा गया है। हिसाब होगा - एक भी देशद्रोही बख्शा नहीं जाएगा। https://t.co/QbngN1p9y6
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एसआईआर और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर कांग्रेस के नेतृ्त्व में आज भी इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है. इसको देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है. इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मंगलवार (07 अक्टूबर) को आकाशवाणी भवन में धरना दिया.
दिल्ली में मंगलवार (06 अक्टूबर) को इंडिया गठबंधन के नेताओं ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इंडिया गठबंधन का आरोप कि एसआईआर प्रक्रिया में धांधली की गई और वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे गए हैं. विपक्ष का दावा है कि इसी धांधली के कारण बीजेपी चुनाव-दर-चुनाव जीत हासिल कर रही है. राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने संसद के मकर द्वार से प्रदर्शन शुरू किया और चुनाव आयोग दफ्तर की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया.
इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन में धरने पर बैठ गए. बाद में पुलिस ने राहुल गांधी को डिटेन किया. इसके साथ कई सांसदों को भी डिटेन किया गया था. इस बीच आज भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन की संभावना है. इसको देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है. जंतर-मंतर से लेकर संसद मार्ग तक पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया है.
अलग-अलग विपक्षी दलों और नागरिक संगठनों द्वारा बुलाए गए इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के हजारों जवानों को तैनात किया गया है. पुलिस के आला अधिकारियों ने बताया कि संसद मार्ग और जंतर-मंतर की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर तीन लेयर की बैरिकेडिंग की गई है. वहीं, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की भी मदद ली जाएगी.
दिल्ली में सीईसी के खिलाफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रदर्शन पर बीजेपी ने बड़ा हमला किया. पहले बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और फिर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष के इस मार्च पर सवाल खड़े किए. बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को सत्ता में बैठाने के लिए देश में सत्ता परिवर्तन की एक प्रायोजित कोशिश की जा रही है. बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को सत्ता में बैठाने के लिए भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रायोजित तरीके से हमले किए जा रहे हैं. कुछ समय पहले ये नहीं शुरू हुआ, बल्कि पिछले कई सालों से यह चल रहा है.
दिल्ली में संसद भवन से चुनाव आयोग की ओर हुए विपक्ष के मार्च के कुछ घंटों बाद निर्वाचन आयोग ने एक बयान जारी किया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये बयान जारी किया गया, जिसमें आयोग ने कहा मंगलवार (06 अक्टूबर) शाम चार बजे तक किसी भी राजनीतिक दल से मिलने का समय नहीं मांगा गया.
Election Commission of India Press Note Date — 6 October 2026 Read more https://t.co/q6CXhdZCdz #ECI https://t.co/QI0l1wOFlr
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आयोग ने बताया कि बाद में दिल्ली पुलिस ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग से मिलकर ज्ञापन सौंपना चाहता है.आयोग ने यह भी बताया कि उसको मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुछ राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग मुख्यालय की ओर मार्च के दौरान कुछ सांसद अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ निर्वाचन आयोग से मिलना चाहते थे.
ऐसे में आज भी दिल्ली में बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल सकता है. पुलिस ने अलग-अलग जगहों पर इंडिया गठबंधन के मार्च को देखते हुए बैरिकेड्स लगाए हैं, बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है और जंतर-मंतर से संसद मार्ग जाने वाले रास्तों को छावनी में तब्दील कर लिया है. कांग्रेस का कहना है कि वह ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से कम में कुछ भी नहीं चाहते हैं, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. दिल्ली में आज विपक्ष के मार्च से जुड़ी पल-पल की जानकारी के हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...