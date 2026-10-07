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LIVE- कांग्रेस का देशभर में धरना: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज भी इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

दिल्ली में आज भी इंडिया गठबंधन का मार्च जारी रहेगा. कांग्रेस के नेतृ्त्व में इंडिया गठबंधन के नेता ईसीआई दफ्तर की ओर आज भी मार्च कर सकते हैं. इसको देखते हुए जंतर-मंतर से संसद मार्ग के रास्ते में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. मंगलावर को राहुल-गांधी और प्रियंका गांधी ने आकाशवाणी भवन में धरना दिया था. विपक्ष के मार्च से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए जुड़ें हमारे लाइव ब्लॉग के साथ...

Written Byabhinav tripathi
Published: Oct 07, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Oct 07, 2026, 08:37 AM IST
LIVE- कांग्रेस का देशभर में धरना: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज भी इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
07 October 2026 08:35 AM (IST)

EC के खिलाफ इंडिया गठबंधन का देशव्यापी प्रदर्शन

इंडिया गठबंधन का आज देशभर में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है. देश के अलग-अलग राज्यों में इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. 

07 October 2026 08:30 AM (IST)

BJP का राहुल गांधी पर हमला, राहुल ने मिलने का समय नहीं मांगा था..

कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी हमलावर है. बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने के लिए समय मांगा ही नहीं. बीजेपी बताया कि राहुल गांधी बिना की जानकारी के चुनाव आयोग दफ्तर की ओर प्रदर्शन करने पहुंचे थे. 

07 October 2026 08:00 AM (IST)

आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शन में लेगी हिस्सा

आम आदमी पार्टी आज यानी 07 अक्टूबर को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी. जानकारी के अनुसार, पार्टी ने दोपहर 1 बजे प्रदर्शन का आयोजन किया गया है. सीईसी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए आप के कार्यकर्ता विरोध दर्ज कराएंगे. इस प्रदर्शन को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं. 

07 October 2026 07:33 AM (IST)

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं: दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को आज भी बैरिकेड लगा कर बंद रखा है यहां पर किसी को भी धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जा रही हैं। CJP ने ऐलान किया हैं कि 10 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन हर हाल में किया जाएगा, AAP और अन्य पार्टी भी 10 अक्टूबर को प्रदर्शन करने वाली हैं.

07 October 2026 07:27 AM (IST)

बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना

राहुल गांधी के मार्च और चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि झूठों के सरताज और राजनीतिक ड्रामे में माहिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का आज दिनभर का प्रपंच चुनाव आयोग की औपचारिक प्रेस रिलीज से पूरी तरह बेनकाब हो गया. राहुल गांधी दिनभर कहते रहे कि उन्हें चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया जा रहा, जबकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन की ओर से मुलाकात की कोई औपचारिक रिक्वेस्ट ही नहीं मिली थी. स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बात रखना नहीं, बल्कि ड्रामा करना था. 

07 October 2026 07:25 AM (IST)

एक दिन हिसाब होगा: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने मंगलवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट किया. इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र के गद्दारो को बचाने के लिए बचे-खुचे लोकतंत्र को घसीटा गया है. हिसाब होगा - एक भी देशद्रोही बख्शा नहीं जाएगा. 

07 October 2026 07:25 AM (IST)

दिल्ली में विपक्ष का हल्ला बोल

एसआईआर और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर कांग्रेस के नेतृ्त्व में आज भी इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकता है. इसको देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है. इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने मंगलवार (07 अक्टूबर) को आकाशवाणी भवन में धरना दिया. 

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Congress protest

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abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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