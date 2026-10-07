/LIVE- कांग्रेस का देशभर में धरना: CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आज भी इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, जंतर-मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

राहुल गांधी के मार्च और चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है. बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि झूठों के सरताज और राजनीतिक ड्रामे में माहिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का आज दिनभर का प्रपंच चुनाव आयोग की औपचारिक प्रेस रिलीज से पूरी तरह बेनकाब हो गया. राहुल गांधी दिनभर कहते रहे कि उन्हें चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया जा रहा, जबकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन की ओर से मुलाकात की कोई औपचारिक रिक्वेस्ट ही नहीं मिली थी. स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बात रखना नहीं, बल्कि ड्रामा करना था.

झूठों के सरताज और राजनीतिक ड्रामे में माहिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का आज दिनभर का प्रपंच चुनाव आयोग की औपचारिक प्रेस रिलीज़ से पूरी तरह बेनकाब हो गया। झूठ नंबर वन: राहुल गांधी दिनभर कहते रहे कि उन्हें चुनाव आयोग से मिलने नहीं दिया जा रहा। जबकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन की ओर से मुलाकात की कोई औपचारिक रिक्वेस्ट ही नहीं मिली थी। झूठ नंबर दो: शाम 4 बजे पुलिस के डीसीपी के माध्यम से पता चला कि राहुल गांधी मिलना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रतिनिधियों के माध्यम से मिलने के लिए वह तत्काल तैयार था। लेकिन राहुल गांधी तैयार नहीं हुए। स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बात रखना नहीं, बल्कि ड्रामा करना था। - डॉ. @SudhanshuTrived पूरा वीडियो देखें: https://t.co/XDLHdUwSjx — BJP (@BJP4India) October 6, 2026