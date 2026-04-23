Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live: तमिलनाडु में शुरू हुआ मतदान, एक्टर अजित को देखने उमड़े मतदाता

Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live Updates: तमिलनाडु में एक चरण में वोटिंग होनी है, इसके लिए मतदान शुरू हो गया है. तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान हो रहा है. मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्साह है. कतार में खड़े होकर लोग वोटिंग कर रहे हैं. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. वोटिंग से जुड़ी हुई सभी अपडेट पाने के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.

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