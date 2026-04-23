Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live: तमिलनाडु में शुरू हुआ मतदान, एक्टर अजित को देखने उमड़े मतदाता

Tamil Nadu Vidhan Sabha Chunav Live Updates: तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान हो रहा है. मतदाता भारी संख्या में घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं. वोटिंग से जुड़ी हुई सभी अपडेट के लिए पढ़ते रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग.
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Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live Updates: तमिलनाडु में एक चरण में वोटिंग होनी है, इसके लिए मतदान शुरू हो गया है. तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर मतदान हो रहा है. मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्साह है. कतार में खड़े होकर लोग वोटिंग कर रहे हैं. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. वोटिंग से जुड़ी हुई सभी अपडेट पाने के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.
Tamil Nadu Assembly Election 2026 Live: पीएम मोदी ने की अपील
तमिलनाडु में मतदान शुरू हो चुका है. पीएम मोदी ने मतदाताओं से अपील करते हुए लिखा कि तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, मैं सभी वोटर्स से अपील करता हूं कि वे लोकतंत्र के इस पवित्र काम में पूरे जोश के साथ हिस्सा लें. मैं खासकर तमिलनाडु के युवाओं और महिलाओं से अपील करता हूं कि वे बाहर आएं और रिकॉर्ड संख्या में वोट करें.
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