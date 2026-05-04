Tamil Nadu Election Result 2026 Live: विजय की TVK का 'पावर टेस्ट': क्या सुपरस्टार की एंट्री खत्म करेगी दो दलों का वर्चस्व? 8 बजे शुरू होगी काउंटिंग

Tamil Nadu Vidhan Sabha Chunav Results on 126 Seats Live: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी. 234 सीटों पर हुए मतदान के बाद पूरे राज्य की निगाहें अब काउंटिंग पर टिकी हैं. शुरुआती रुझान सुबह से ही सामने आने लगेंगे, जबकि दोपहर तक तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है. इस बीच बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को एक ही चरण में हुए थे. मतदान के दौरान 85.1% वोटिंग दर्ज की गई थी जो राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक मानी जा रही है. इस रिकॉर्ड भागीदारी ने नतीजों को लेकर उत्सुकता और सस्पेंस दोनों बढ़ा दिए हैं.

मतगणना से पहले सत्ताधारी दल DMK के प्रमुख और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठकों का दौर तेज कर दिया है. उन्होंने संभावित चुनावी नतीजों और रणनीति पर चर्चा के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात की थी. एक छोटे ब्रेक के बाद चेन्नई लौटे स्टालिन ने जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई अहम बैठकें कीं. 3 मई को उन्होंने पार्टी मुख्यालय ‘अन्ना अरिवलयम’ में के. सेल्वापेरुंथगई और ई. आर. ईश्वरन से मुलाकात कर चुनावी समीकरणों पर चर्चा की थी. अब सबकी निगाहें 4 मई की मतगणना पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि राज्य में अगली सरकार किसकी बनेगी. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के हर ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ...