Advertisement
trendingNow13203197
Hindi NewsदेशTamil Nadu Election Result 2026 Live: विजय की TVK का पावर टेस्ट: क्या सुपरस्टार की एंट्री खत्म करेगी दो दलों का वर्चस्व? 8 बजे शुरू होगी काउंटिंग

Tamil Nadu Election Result 2026 Live: विजय की TVK का 'पावर टेस्ट': क्या सुपरस्टार की एंट्री खत्म करेगी दो दलों का वर्चस्व? 8 बजे शुरू होगी काउंटिंग

Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live Updates: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है, जिसमें 234 सीटों के नतीजे सामने आएंगे. 23 अप्रैल को हुए मतदान में रिकॉर्ड 85.1% वोटिंग दर्ज हुई थी. मुख्यमंत्री M K Stalin ने नतीजों से पहले सहयोगियों संग बैठकें कीं. दोपहर तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 04, 2026, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Tamil Nadu Election Result
Tamil Nadu Election Result
LIVE Blog

Tamil Nadu Vidhan Sabha Chunav Results on 126 Seats Live: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी. 234 सीटों पर हुए मतदान के बाद पूरे राज्य की निगाहें अब काउंटिंग पर टिकी हैं. शुरुआती रुझान सुबह से ही सामने आने लगेंगे, जबकि दोपहर तक तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है. इस बीच बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को एक ही चरण में हुए थे. मतदान के दौरान 85.1% वोटिंग दर्ज की गई थी जो राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक मानी जा रही है. इस रिकॉर्ड भागीदारी ने नतीजों को लेकर उत्सुकता और सस्पेंस दोनों बढ़ा दिए हैं. 

मतगणना से पहले सत्ताधारी दल DMK के प्रमुख और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठकों का दौर तेज कर दिया है. उन्होंने संभावित चुनावी नतीजों और रणनीति पर चर्चा के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात की थी. एक छोटे ब्रेक के बाद चेन्नई लौटे स्टालिन ने जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई अहम बैठकें कीं. 3 मई को उन्होंने पार्टी मुख्यालय ‘अन्ना अरिवलयम’ में के. सेल्वापेरुंथगई और ई. आर. ईश्वरन से मुलाकात कर चुनावी समीकरणों पर चर्चा की थी. अब सबकी निगाहें 4 मई की मतगणना पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि राज्य में अगली सरकार किसकी बनेगी. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के हर ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ...

Add Zee News as a Preferred Source
04 May 2026
06:12 AM

Tamil Nadu Election Result 2026 Live: TVK HQ के बाहर हलचल तेज, नतीजों में ‘विजय फैक्टर’ पर सबकी नजर

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है, और चेन्नई में TVK मुख्यालय के बाहर गतिविधियां तेज हैं. 234 सीटों पर काउंटिंग के बीच Vijay की पार्टी TVK इस बार अहम भूमिका में नजर आ रही है. एग्जिट पोल में TVK को लेकर अलग-अलग अनुमान सामने आए हैं. कुछ सर्वे इसे मजबूत स्थिति में बताते हैं, तो कुछ इसे किंगमेकर की भूमिका में देख रहे हैं. ऐसे में पारंपरिक DMK और AIADMK के मुकाबले के बीच ‘विजय फैक्टर’ नतीजों की दिशा तय कर सकता है.

06:11 AM

Tamil Nadu Election Result 2026 Live: एग्जिट पोल में अलग-अलग अनुमान

कुछ सर्वे DMK गठबंधन को बढ़त देते हैं, जबकि Axis My India के अनुसार TVK को 98-120 सीटों तक मिल सकती हैं वहीं अन्य एजेंसियां DMK को 122-145 सीटों के साथ आगे बता रही हैं
AIADMK के लिए 60-100 सीटों का अनुमान है.

06:10 AM

Tamil Nadu Election Result 2026 Live: TVK फैक्टर से बढ़ी अनिश्चितता

TVK के मैदान में आने से वोटों का बंटवारा हुआ है, जिससे कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प और अप्रत्याशित हो गया है.

06:09 AM

Tamil Nadu Election Result 2026 Live: त्रिकोणीय मुकाबला बना चर्चा का केंद्र

इस चुनाव में मुख्य मुकाबला तीन दलों के बीच है:

DMK – M K Stalin के नेतृत्व में सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है
AIADMK – Edappadi K. Palaniswami के नेतृत्व में वापसी की कोशिश करेगा
TVK – अभिनेता-राजनेता Vijay की नई पार्टी, जो पहली बार बड़ा प्रभाव डाल सकती है

06:09 AM

Tamil Nadu Election Result 2026 Live: कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना

काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के सख्त इंतजeम किए गए हैं. स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी लगातार की जा रही है और हर राउंड के बाद आधिकारिक अपडेट जारी होंगे.

06:07 AM

Tamil Nadu Election Result 2026 Live: तमिलनाडु में भारी मतदान से बढ़ा सस्पेंस

23 अप्रैल को एक चरण में हुए मतदान में 84.1% से अधिक वोटिंग दर्ज हुई, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा में से एक है. इस भारी मतदान ने कई सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा बना दिया है.

06:05 AM

Tamil Nadu Election Result 2026 Live: सुबह 08:00 बजे शुरू होगी काउंटिंग 

तमिलनाडु में पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी. इसके बाद EVM वोटों की गिनती होगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Tamil Nadu Election 2026Assembly Election 2026Tamil Nadu Election Result 2026 Live

Trending news

कल आपका आखिरी दिन... और दरवाजे पर रख दिया कफन, TMC नेता के घर धमकी भरा पोस्टर
West Bengal Election 2026
कल आपका आखिरी दिन... और दरवाजे पर रख दिया कफन, TMC नेता के घर धमकी भरा पोस्टर
Jalpaiguri Darjeeling assembly election result 2026 live updates: जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सीटों पर कौन फहराएगा परचम?
West Bengal Assembly Election 2026
Jalpaiguri Darjeeling assembly election result 2026 live updates: जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सीटों पर कौन फहराएगा परचम?
Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: 92% रिकॉर्ड वोटिंग का क्या है इशारा? सुबह 8 बजे से काउंटिंग, बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ?
West Bengal Election 2026
Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: 92% रिकॉर्ड वोटिंग का क्या है इशारा? सुबह 8 बजे से काउंटिंग, बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ?
Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली में कौन जीतेगा? काउंटिंग से पहले तनावपूर्ण माहौल
Assembly Election 2026
Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली में कौन जीतेगा? काउंटिंग से पहले तनावपूर्ण माहौल
Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर सदर में कांटे की टक्कर, क्या खिलेगा कमल या चलेगा दीदी का जादू?
West Bengal Election 2026
Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर सदर में कांटे की टक्कर, क्या खिलेगा कमल या चलेगा दीदी का जादू?
Malda Murshidabad Domkal Result 2026 Live: मालदा-मुर्शिदाबाद और डोमकल सीट पर कौन बनेगा 'क‍िंग'? कुछ देर में शुरू होंगे चुनावी रुझान
West Bengal Election 2026
Malda Murshidabad Domkal Result 2026 Live: मालदा-मुर्शिदाबाद और डोमकल सीट पर कौन बनेगा 'क‍िंग'? कुछ देर में शुरू होंगे चुनावी रुझान
नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर बरसे बदरा, ऐसे ही रहेंगे कई दिन
weather updates
नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर बरसे बदरा, ऐसे ही रहेंगे कई दिन
EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात
Humayun Kabir
EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात
Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? यहां देखें पल पल का अपडेट
Assembly Elections 2026
Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? यहां देखें पल पल का अपडेट
बंगाल में इस बार ममता... काउंटिंग से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता ने की भविष्यवाणी
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में इस बार ममता... काउंटिंग से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता ने की भविष्यवाणी