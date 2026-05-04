Tamil Nadu Election Result 2026 Live: विजय की TVK का 'पावर टेस्ट': क्या सुपरस्टार की एंट्री खत्म करेगी दो दलों का वर्चस्व? 8 बजे शुरू होगी काउंटिंग

Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live Updates: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है, जिसमें 234 सीटों के नतीजे सामने आएंगे. 23 अप्रैल को हुए मतदान में रिकॉर्ड 85.1% वोटिंग दर्ज हुई थी. मुख्यमंत्री M K Stalin ने नतीजों से पहले सहयोगियों संग बैठकें कीं. दोपहर तक तस्वीर साफ होने की उम्मीद है.
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Tamil Nadu Vidhan Sabha Chunav Results on 126 Seats Live: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी. 234 सीटों पर हुए मतदान के बाद पूरे राज्य की निगाहें अब काउंटिंग पर टिकी हैं. शुरुआती रुझान सुबह से ही सामने आने लगेंगे, जबकि दोपहर तक तस्वीर काफी हद तक साफ होने की उम्मीद है. इस बीच बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल को एक ही चरण में हुए थे. मतदान के दौरान 85.1% वोटिंग दर्ज की गई थी जो राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे अधिक मानी जा रही है. इस रिकॉर्ड भागीदारी ने नतीजों को लेकर उत्सुकता और सस्पेंस दोनों बढ़ा दिए हैं.
मतगणना से पहले सत्ताधारी दल DMK के प्रमुख और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठकों का दौर तेज कर दिया है. उन्होंने संभावित चुनावी नतीजों और रणनीति पर चर्चा के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात की थी. एक छोटे ब्रेक के बाद चेन्नई लौटे स्टालिन ने जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई अहम बैठकें कीं. 3 मई को उन्होंने पार्टी मुख्यालय ‘अन्ना अरिवलयम’ में के. सेल्वापेरुंथगई और ई. आर. ईश्वरन से मुलाकात कर चुनावी समीकरणों पर चर्चा की थी. अब सबकी निगाहें 4 मई की मतगणना पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि राज्य में अगली सरकार किसकी बनेगी. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के हर ताजा अपडेट के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ...
Tamil Nadu Election Result 2026 Live: TVK HQ के बाहर हलचल तेज, नतीजों में ‘विजय फैक्टर’ पर सबकी नजर
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू हो रही है, और चेन्नई में TVK मुख्यालय के बाहर गतिविधियां तेज हैं. 234 सीटों पर काउंटिंग के बीच Vijay की पार्टी TVK इस बार अहम भूमिका में नजर आ रही है. एग्जिट पोल में TVK को लेकर अलग-अलग अनुमान सामने आए हैं. कुछ सर्वे इसे मजबूत स्थिति में बताते हैं, तो कुछ इसे किंगमेकर की भूमिका में देख रहे हैं. ऐसे में पारंपरिक DMK और AIADMK के मुकाबले के बीच ‘विजय फैक्टर’ नतीजों की दिशा तय कर सकता है.
Tamil Nadu Election Result 2026 Live: एग्जिट पोल में अलग-अलग अनुमान
कुछ सर्वे DMK गठबंधन को बढ़त देते हैं, जबकि Axis My India के अनुसार TVK को 98-120 सीटों तक मिल सकती हैं वहीं अन्य एजेंसियां DMK को 122-145 सीटों के साथ आगे बता रही हैं
AIADMK के लिए 60-100 सीटों का अनुमान है.
Tamil Nadu Election Result 2026 Live: TVK फैक्टर से बढ़ी अनिश्चितता
TVK के मैदान में आने से वोटों का बंटवारा हुआ है, जिससे कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प और अप्रत्याशित हो गया है.
Tamil Nadu Election Result 2026 Live: त्रिकोणीय मुकाबला बना चर्चा का केंद्र
इस चुनाव में मुख्य मुकाबला तीन दलों के बीच है:
DMK – M K Stalin के नेतृत्व में सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है
AIADMK – Edappadi K. Palaniswami के नेतृत्व में वापसी की कोशिश करेगा
TVK – अभिनेता-राजनेता Vijay की नई पार्टी, जो पहली बार बड़ा प्रभाव डाल सकती है
Tamil Nadu Election Result 2026 Live: कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना
काउंटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के सख्त इंतजeम किए गए हैं. स्ट्रॉन्ग रूम की निगरानी लगातार की जा रही है और हर राउंड के बाद आधिकारिक अपडेट जारी होंगे.
Tamil Nadu Election Result 2026 Live: तमिलनाडु में भारी मतदान से बढ़ा सस्पेंस
23 अप्रैल को एक चरण में हुए मतदान में 84.1% से अधिक वोटिंग दर्ज हुई, जो राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा में से एक है. इस भारी मतदान ने कई सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा बना दिया है.
Tamil Nadu Election Result 2026 Live: सुबह 08:00 बजे शुरू होगी काउंटिंग
तमिलनाडु में पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी. इसके बाद EVM वोटों की गिनती होगी.
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