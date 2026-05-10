Thalapathy vijay CM Oath Live: सुलझ गई सरकार गठन की गुत्थी, आज सीएम पद की शपथ लेंगे थलापति विजय

Thalapathy vijay CM Oath Live: तमिलनाडु में आखिरकार सरकार बनने जा रही है. TVK प्रमुख थलापति विजय आज सीएम पद की शपथ लेंगे, चुनाव नतीजों के बाद से लगातार बहुमत के आंकड़ों को लेकर मामला उलझा हुआ था.
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Tamil Nadu CM Talapathy Vijay Oath Ceremony Live: तमिलनाडु में आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, कई दिनों ने चल रही सरकार गठन की गुत्थी सुलझ गई है. चुनाव परिणामों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी TVK प्रमुख थलापति विजय आज सीएम पद की शपथ लेंगे. हालांकि, 13 मई के पहले विजय को विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दिया है. यह शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में होगा, जहां पर कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं. थलापति विजय के शपथ ग्रहण से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर के लिए पढ़ते रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग.
Thalapathy vijay CM Oath Live: केए सेंगोट्टयन पहुंचे विजय के आवास
चेन्नई में टीवीके के प्रमुख और अभिनेता विजय के आवास पर नवनिर्वाचित विधायक केए सेंगोट्टयन पहुंचे हैं, सेंगोट्टयन उन प्रमुख नेताओं में शामिल हैं जो विजय की नई कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं.
Thalapathy vijay CM Oath Live: सत्ता परिवर्तन का गवाह बनेगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम
चेन्नई का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जिसे खेल जगत में 'मरीना एरिना' के नाम से जाना जाता है, थलापति विजय वहीं पर शपथ लेंगे, 1993 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता के कार्यकाल में मात्र 234 दिनों के रिकॉर्ड समय में इसे विश्वस्तरीय मल्टी-पर्पज वेन्यू के रूप में पुनर्जीवित किया गया था, आज वही मैदान अपनी खेल विरासत को पीछे छोड़कर एक ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है.
Thalapathy vijay CM Oath Live: सैंड आर्टिस्ट ने रेत की मूर्ति बनाकर दी बधाई
सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने TVK चीफ और तमिलनाडु के CM-डेजिग्नेटेड विजय को उनके शपथ ग्रहण समारोह से पहले रेत की मूर्ति बनाकर बधाई दी.
Thalapathy vijay CM Oath Live: राहुल गांधी हुए रवाना
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तमिलनाडु जाने के लिए अपने घर से रवाना हुए, वे आज चेन्नई में तमिलनाडु के मनोनीत मुख्यमंत्री विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे.
Thalapathy vijay CM Oath Live: थलापति विजय लेंगे सीएम पद की शपथ
थलापति विजय चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, राज्यपाल ने विजय को सरकार बनाने का न्योता देते हुए 13 मई तक सदन में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है.
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