Thalapathy vijay CM Oath Live: सुलझ गई सरकार गठन की गुत्थी, आज सीएम पद की शपथ लेंगे थलापति विजय

Tamil Nadu CM Talapathy Vijay Oath Ceremony Live: तमिलनाडु में आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, कई दिनों ने चल रही सरकार गठन की गुत्थी सुलझ गई है. चुनाव परिणामों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी TVK प्रमुख थलापति विजय आज सीएम पद की शपथ लेंगे. हालांकि, 13 मई के पहले विजय को विश्वास मत प्राप्त करने का निर्देश दिया है. यह शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में होगा, जहां पर कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं. थलापति विजय के शपथ ग्रहण से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर के लिए पढ़ते रहें जी न्यूज का लाइव ब्लाग.

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