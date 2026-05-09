Tamil Nadu CM Live Updates: विजय की शपथ होगी या 'खेला' होगा? बहुमत की गणित में उलझे 'थलापति', शपथ ग्रहण पर फैला भारी कंफ्यूजन!

Thalapathy' Vijay CM Oath Live Updates: तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस जारी है. विजय की पार्टी TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से पीछे है. कांग्रेस और CPI ने समर्थन दिया है, फिर भी आंकड़ा 118 तक नहीं पहुंचा. गवर्नर आर. वी. अर्लेकर ने बहुमत साबित करने को कहा है, जबकि AIADMK के समर्थन पर चर्चाएं तेज हैं. तमिलनाडु सरकार गठन से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ...
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TVK Vijay CM Oath Swearing Live Updates: तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक असमंजस लगातार गहराता जा रहा है. अभिनेता-राजनेता सी. जोसेफ विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (TVK) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे होने के कारण अब तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर पाई है. शुक्रवार शाम विजय ने तमिलनाडु के गवर्नर आर. वी. अर्लेकर से लोक भवन में मुलाकात की. चुनाव नतीजों के बाद तीन दिनों में यह उनकी तीसरी मुलाकात थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार गठन पर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है.
243 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है.
सीटों का गणित
TVK: 108 सीटें
कांग्रेस: 5 सीटें
कुल समर्थन: 113 सीटें
हालांकि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार विजय को अपनी दो जीती हुई सीटों पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व में से एक सीट छोड़नी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह सकती है. ऐसे में कांग्रेस के समर्थन के बाद भी आंकड़ा 113 तक ही पहुंचता है.
कांग्रेस और वाम दलों ने दिया समर्थन
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने TVK को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है. वहीं कांग्रेस पहले ही विजय के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुकी है. कांग्रेस के इस फैसले से DMK नाराज बताई जा रही है, क्योंकि चुनाव में उसे विजय की पार्टी से करारी हार का सामना करना पड़ा.
गवर्नर का रुख सख्त
राजभवन की ओर से साफ कहा गया है कि TVK अब तक सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत साबित नहीं कर सकी है. राज्यपाल कार्यालय के बयान में कहा गया है कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार गठन के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. दो दिनों में दूसरी बार विजय को सरकार गठन की अनुमति दिए बिना वापस लौटना पड़ा.
इसके बाद शुक्रवार को तमिलनाडु के कई हिस्सों में TVK समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विजय को पहले सरकार बनाने का मौका दिया जाए और फिर सदन में बहुमत साबित करने का अवसर मिले.
AIADMK की भूमिका पर सस्पेंस
राज्य की राजनीति में अब सबसे ज्यादा चर्चा AIADMK की भूमिका को लेकर है. AIADMK ने 47 सीटें जीती हैं और उसके TVK को समर्थन देने की अटकलें तेज हैं. हालांकि अब तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. इसी बीच DMK और AIADMK के बीच संभावित राजनीतिक समझौते की भी चर्चा है, लेकिन दोनों दलों ने सार्वजनिक रूप से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है. TVK ने गुरुवार को अपने नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई. बैठक में कई विधायकों ने पार्टी महासचिव ‘बुसी’ एन आनंद से पूछा कि सरकार गठन में देरी क्यों हो रही है. सूत्रों के अनुसार, जवाब में विधायकों से कहा गया कि पार्टी प्रमुख विजय सरकार गठन के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, सभी को धैर्य रखना चाहिए इस बीच, कांग्रेस, CPI और VCK समेत कई दलों ने कहा है कि विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए और बहुमत परीक्षण सदन में कराया जाना चाहिए. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री D. K. Shivakumar ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विजय को अनावश्यक रूप से इंतजार करवाना अनुचित है. तमिलनाडु सरकार गठन से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ...
Tamil Nadu Govt Gormation News LIVE: विजय का गणित फिर बिगड़ा: बहुमत से दूर TVK, शनिवार का शपथ ग्रहण समारोह टला
तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी सियासी ड्रामा ने शुक्रवार देर रात नया मोड़ ले लिया. C. Joseph Vijay की पार्टी TVK को जहां दिनभर बहुमत हासिल होने का भरोसा था, वहीं शाम होते-होते पूरा राजनीतिक गणित फिर उलझ गया. शुक्रवार दोपहर तक TVK खेमे में जश्न का माहौल था. पार्टी नेताओं को उम्मीद थी कि कांग्रेस, CPI, CPI-M के समर्थन के साथ-साथ Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK) और Indian Union Muslim League (IUML) से संभावित मदद मिलाकर पार्टी 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएगी.
विजय के पनायूर स्थित आवास के बाहर समर्थकों ने पटाखे फोड़े और पार्टी कार्यकर्ता शनिवार सुबह संभावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर खुलकर चर्चा करते दिखे. लेकिन देर शाम तक सीटों का पूरा समीकरण बदलता नजर आया. कुछ सहयोगी दलों की ओर से औपचारिक समर्थन पत्र नहीं मिलने और अंतिम आंकड़ों में अनिश्चितता के कारण TVK का बहुमत दावा फिर अधर में लटक गया. इसके बाद शनिवार को संभावित शपथ ग्रहण समारोह की चर्चाओं पर भी विराम लग गया. तमिलनाडु की राजनीति में अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या विजय अगले कुछ घंटों में जरूरी समर्थन जुटाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर पाएंगे या राज्य में सियासी अस्थिरता और बढ़ेगी.
Tamil Nadu Govt Gormation News LIVE: तमिलनाडु में सियासी हलचल तेज: TVK को समर्थन की चर्चा के बीच VCK का X अकाउंट सस्पेंड
तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा और नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, जब Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK) का X अकाउंट X नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए निलंबित कर दिया गया.
यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब राज्य में सरकार गठन को लेकर तेज राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं. बताया जा रहा है कि VCK की ओर से C. Joseph Vijay की पार्टी TVK के समर्थन में कथित पोस्ट किए गए थे, जिसके बाद यह घटनाक्रम सामने आया. तमिलगा वेट्ट्री कझगम (TVK) ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हुए सरकार बनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं. 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है और इसी आंकड़े तक पहुंचने के लिए TVK छोटे दलों से समर्थन जुटाने में लगी हुई है. VCK ने 2026 विधानसभा चुनाव में दो सीटें जीती थीं. हालांकि पार्टी की ओर से अब तक विजय को समर्थन देने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. इस बीच VCK के X अकाउंट के निलंबन ने तमिलनाडु की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.
Tamil Nadu Govt Gormation News LIVE: राज्यपाल से मुलाकात के बाद CPM दफ्तर पहुंचे थे विजय
तमिलनाडु में सरकार गठन की कवायद के बीच C. Joseph Vijay ने राज्यपाल R. V. Arlekar से मुलाकात के तुरंत बाद CPM मुख्यालय पहुंचकर वामपंथी नेताओं से मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक, विजय ने सरकार गठन की कोशिशों में समर्थन देने के लिए वाम दलों का व्यक्तिगत रूप से आभार जताया. इस बैठक में K. Balakrishnan समेत CPM के कई वरिष्ठ नेता और शीर्ष पदाधिकारी मौजूद रहे.
माना जा रहा है कि यह मुलाकात तमिलनाडु में उभरते नए राजनीतिक समीकरणों का बड़ा संकेत है. वाम दलों के समर्थन के बाद TVK की सरकार बनाने की संभावनाएं पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही हैं.
Tamil Nadu Govt Gormation News LIVE: तमिलनाडु में बढ़ा सियासी विवाद, CPM ने गवर्नर पर विजय को न्योता देने में देरी का लगाया आरोप
तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर सियासी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. M. A. Baby ने तमिलनाडु के गवर्नर R. V. Arlekar पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी TVK के नेता C. Joseph Vijay को सरकार गठन के लिए आमंत्रित करने में जानबूझकर देरी की. CPM नेता एम.ए. बेबी ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपराओं के मुताबिक सबसे बड़ी पार्टी को पहले सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए था. उन्होंने गवर्नर के रवैये को अलोकतांत्रिक बताते हुए आशंका जताई कि चुनाव बाद राजनीतिक समीकरण बदलने की कोशिशें की गई हों सकती हैं. उन्होंने कहा कि जनता के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए और बहुमत परीक्षण सदन के भीतर कराया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक देरी के जरिए सरकार गठन को प्रभावित किया जाए.
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