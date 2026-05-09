Tamil Nadu CM Live Updates: विजय की शपथ होगी या 'खेला' होगा? बहुमत की गणित में उलझे 'थलापति', शपथ ग्रहण पर फैला भारी कंफ्यूजन!

TVK Vijay CM Oath Swearing Live Updates: तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक असमंजस लगातार गहराता जा रहा है. अभिनेता-राजनेता सी. जोसेफ विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (TVK) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे होने के कारण अब तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर पाई है. शुक्रवार शाम विजय ने तमिलनाडु के गवर्नर आर. वी. अर्लेकर से लोक भवन में मुलाकात की. चुनाव नतीजों के बाद तीन दिनों में यह उनकी तीसरी मुलाकात थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार गठन पर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है.

आंकड़ों में फंसी सरकार की राह

243 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है.

सीटों का गणित

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TVK: 108 सीटें

कांग्रेस: 5 सीटें

कुल समर्थन: 113 सीटें

हालांकि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार विजय को अपनी दो जीती हुई सीटों पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व में से एक सीट छोड़नी होगी, जिससे TVK की संख्या घटकर 107 रह सकती है. ऐसे में कांग्रेस के समर्थन के बाद भी आंकड़ा 113 तक ही पहुंचता है.

कांग्रेस और वाम दलों ने दिया समर्थन

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने TVK को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है. वहीं कांग्रेस पहले ही विजय के साथ गठबंधन का ऐलान कर चुकी है. कांग्रेस के इस फैसले से DMK नाराज बताई जा रही है, क्योंकि चुनाव में उसे विजय की पार्टी से करारी हार का सामना करना पड़ा.

गवर्नर का रुख सख्त

राजभवन की ओर से साफ कहा गया है कि TVK अब तक सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत साबित नहीं कर सकी है. राज्यपाल कार्यालय के बयान में कहा गया है कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार गठन के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है. दो दिनों में दूसरी बार विजय को सरकार गठन की अनुमति दिए बिना वापस लौटना पड़ा.

इसके बाद शुक्रवार को तमिलनाडु के कई हिस्सों में TVK समर्थकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विजय को पहले सरकार बनाने का मौका दिया जाए और फिर सदन में बहुमत साबित करने का अवसर मिले.

AIADMK की भूमिका पर सस्पेंस

राज्य की राजनीति में अब सबसे ज्यादा चर्चा AIADMK की भूमिका को लेकर है. AIADMK ने 47 सीटें जीती हैं और उसके TVK को समर्थन देने की अटकलें तेज हैं. हालांकि अब तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. इसी बीच DMK और AIADMK के बीच संभावित राजनीतिक समझौते की भी चर्चा है, लेकिन दोनों दलों ने सार्वजनिक रूप से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है. TVK ने गुरुवार को अपने नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई. बैठक में कई विधायकों ने पार्टी महासचिव ‘बुसी’ एन आनंद से पूछा कि सरकार गठन में देरी क्यों हो रही है. सूत्रों के अनुसार, जवाब में विधायकों से कहा गया कि पार्टी प्रमुख विजय सरकार गठन के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, सभी को धैर्य रखना चाहिए इस बीच, कांग्रेस, CPI और VCK समेत कई दलों ने कहा है कि विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए और बहुमत परीक्षण सदन में कराया जाना चाहिए. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री D. K. Shivakumar ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विजय को अनावश्यक रूप से इंतजार करवाना अनुचित है. तमिलनाडु सरकार गठन से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ...