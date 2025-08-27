Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?

आज की ताजा खबर 27 अगस्त 2025 Live: आईएमडी के अनुसार 27 अगस्त के लिए आईएमडी ने पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. लगातार बारिश के कारण व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा और मंडी के लिए दो दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. यानी इन जगहों पर रहने वालों के लिए अगस्त का स्‍प्ताह बहुत मुश्किल होने वाला है.

दिल्ली-एनसीआर: आईएमडी ने 27 से 29 अगस्त के बीच आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है.

राजस्थान: 27 अगस्त को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा और झालावाड़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मुंबई: आईएमडी ने 27 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान लगाया है.

हरियाणा: राज्य भर में बारिश की संभावना है, बुधवार, 27 अगस्त को 25 से 50 प्रतिशत वर्षा होने का अनुमान है. अंबाला और यमुनानगर में येलो अलर्ट जारी रहेगा.

छत्तीसगढ़: मौसम विभाग के अनुसार, 27 अगस्त से राज्य में भारी बारिश का अलर्ट है.

बंगाल: झारग्राम और बांकुरा जिलों में गरज, बिजली और तेज़ हवाएँ चलेंगी. उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में गरज, बिजली और तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है.

