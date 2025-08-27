Aaj Ki Taza Khabar Live: अगस्त का आखिरी सप्ताह इन लोगों के लिए बहुत खतरनाक! 27 को कहां मचने वाली है तबाही?

Latest Hindi News Live: देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.
Trending Photos
आज की ताजा खबर 27 अगस्त 2025 Live: आईएमडी के अनुसार 27 अगस्त के लिए आईएमडी ने पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. लगातार बारिश के कारण व्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा और मंडी के लिए दो दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. यानी इन जगहों पर रहने वालों के लिए अगस्त का स्प्ताह बहुत मुश्किल होने वाला है.
दिल्ली-एनसीआर: आईएमडी ने 27 से 29 अगस्त के बीच आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है.
राजस्थान: 27 अगस्त को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा और झालावाड़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है.
मुंबई: आईएमडी ने 27 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान लगाया है.
हरियाणा: राज्य भर में बारिश की संभावना है, बुधवार, 27 अगस्त को 25 से 50 प्रतिशत वर्षा होने का अनुमान है. अंबाला और यमुनानगर में येलो अलर्ट जारी रहेगा.
छत्तीसगढ़: मौसम विभाग के अनुसार, 27 अगस्त से राज्य में भारी बारिश का अलर्ट है.
बंगाल: झारग्राम और बांकुरा जिलों में गरज, बिजली और तेज़ हवाएँ चलेंगी. उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कूचबिहार जिलों में गरज, बिजली और तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है.
देश-दुनिया की तमाम छोटी-बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लॉग के साथ.
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: भोपाल के 29 जिलों में बारिश का अलर्ट
भोपाल MP में आज भी जारी रहेगा. बारिश का दौर मौसम विभाग ने 29 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया. देश के अलग-अलग हिस्सों में तीन सिस्टम सक्रिय. मप्र अगले 2 दिन कई जिलों में भारी बारिश की संभावना. मौसम विभाग ने अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम में बारिश का अलर्ट उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगर, गुना, अशोकनगर में भी बारिश की संभावना.
Aaj Ki Taza Khabar Live Updates: बिहार के 13 जिलों मे यलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने बारिश को लेकर बिहार के 13 जिलों मे यलो अलर्ट जारी किया है. सीतामढ़ी,शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर. इन जिलों मे अगले 24 घंटे मे हल्की और मध्यम बारिश की संभावनाएं है. बाकी जिलों मे आसमान साफ रहेगा और लोगो को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा. जीन जिलों मे आज बारिश नहीं होगी. वहां 1 से 2 डिग्री सेल्शियस तापमान मे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.