/टूट गया सीजफायर! अमेरिकी सेना ने बरसाए ईरान के 80 ठिकानों पर आग के गोले, ईरान ने भी किया पलटवार

चीन में आया भूकंप
साउथ-वेस्ट चीन के सिचुआन प्रांत में 5.0 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया. ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, झटकों में दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं. चाइना अर्थक्वेक नेटवर्क्स सेंटर ने बताया कि चीन में आए भूकंप का सेंटर 28.52 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 104.68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर था, जिसकी गहराई 8 किलोमीटर थी.
कई मंदिर पानी में डूब गए
उज्जैन में भारी बारिश के बाद शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई मंदिर पानी में डूब गए हैं. रामघाट होम गार्ड नाइट पेट्रोल इंचार्ज राशिद खान ने कहा कि कल रात से बारिश हो रही है. पुल पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन पर्यटकों की आवाजाही सामान्य है. उन्हें गहरे पानी में न जाने और सिर्फ़ घाट पर ही डुबकी लगाने की चेतावनी दी जा रही है. नाइट शिफ्ट के लिए 10 अधिकारी तैनात किए गए हैं. जबकि दिन की शिफ्ट के लिए 15-20 अधिकारी तैनात हैं.
उच्च-स्तरीय समिति का गठन
बद्रीनाथ मंदिर में दान और चढ़ावे में गड़बड़ी की शिकायतों के बाद उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर राज्य सरकार ने इस मामले की विस्तृत जांच के लिए तीन सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया. इस समिति की अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप करेंगे. पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समानांतर प्रशासनिक कार्रवाई में, श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) ने चेयरमैन के कार्यालय में तैनात पर्सनल असिस्टेंट प्रमोद नौटियाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई.
अमेरिकी सेना ने बरसाए ईरान के 80 ठिकानों पर आग के गोले
US सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिकी सेना ने 7 जुलाई को ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया दौर किया, जिसमें सटीक हथियारों से 80 से ज़्यादा टारगेट पर हमला किया गया. CENTCOM ने दावा किया कि हमलों में ईरानी एयर डिफ़ेंस सिस्टम, कमांड नेटवर्क, तटीय रडार साइट, एंटी-शिप मिसाइल क्षमता और होर्मू स्ट्रेट में और उसके पास 60 से ज्यादा IRGC छोटी नावों को निशाना बनाया गया.
बहरीन में धमाकों की तेज आवाज
U.S. फिफ्थ फ्लीट के होम ग्राउंड, बहरीन में धमाकों की आवाज सुनी जा रही है. तेज धमाकों की वजह से अफरा-तफरी का माहौल है.
IRGC नेवी बेस पर हमला
अमेरिकी सेना ने एक ही महीने में तीसरी बार सिरिक में IRGC नेवी बेस पर एक ही कम्युनिकेशन टावर पर हमला किया.
बंद हुई 10-15 सड़कें
हिमाचल की बारिश को लेकर PWD में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर (SE) अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि इस वर्ष का मानसून का मौसम हिमाचल प्रदेश में शुरु हो गया है. हाल ही में भारी बारिश के कारण 10-15 सड़कें बंद हो गई थीं, हमने युद्धस्तर पर मशीनों को तैनात करके आज सभी सड़के बहाल कर दी गई हैं. हमने तैयारियां कर रखी हैं. हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सड़क बहाली की जाए.
राजस्थान के कई शहरों में बारिश
राजस्थान के कई शहर में तेज बारिश हुई, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. तेज बारिश का दौर पूरी रात जारी रहा.
जारी रहेंगे हमले
न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक US मिलिट्री अधिकारी के हवाले से बताया कि ईरान पर US के हवाई हमले "कुछ समय तक" जारी रहेंगे और कई मिलिट्री टारगेट पर फोकस करेंगे.
वायनाड में हुआ भूस्खलन
केरल के वायनाड में भूस्खलन की घटना हुई. जिसकी चपेट में आकर 4 लोगों की मौत हो गई है और 9 से ज्यादा लोग लापता हैं. NDRF, पुलिस, फायर डिपार्टमेंट और दूसरी सरकारी एजेंसियों की टीमें खोज और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं.
ईरान ने किया अमेरिका पर पलटवार
ईरान ने ओमान सागर में U.S. NAVY के जहाजों पर एंटी-शिप क्रूज मिसाइल और ड्रोन दागे हैं. रिपोर्ट्स से पता चलता है कि अमेरिकी युद्धपोतों पर कम से कम दो एंटी-शिप क्रूज मिसाइल और कई ड्रोन दागे गए. हालांकि, U.S. ने हमले की कोई पुष्टि नहीं की है.
अमेरिका का ईरान पर अटैक
अमेरिका और ईरान में एक बार फिर जंग छिड़ गई है. यूएस ने ईरान के कई शहरों में रात भर बम बरसाए. अमेरिका का कहना है उसने ये हमले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजर रहे तीन वाणिज्यिक जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में किए गए.
PM Modi Australia Tour: अमेरिका और ईरान में शांति समझौता हो गया है. इसके बावजूद भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है. अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर अटैक किया है. अयातुल्लाह खामेनेई का अंतिम संस्कार और शोक समारोह में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ. वहीं, पीएम मोदी तीन देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं. देश के कई राज्यों में भीषण बारिश हो रही है. बारिश की वजह से मुंबई पानी-पानी हो गया है. जम्मू-कश्मीर के डोडा में भूस्खलन भी हुआ, देश-दुनिया की तमाम खबरों के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.