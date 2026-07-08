/टूट गया सीजफायर! अमेरिकी सेना ने बरसाए ईरान के 80 ठिकानों पर आग के गोले, ईरान ने भी किया पलटवार

PM Modi Australia Tour: अमेरिका और ईरान में शांति समझौता हो गया है. इसके बावजूद भी स्थिति सामान्य नहीं हुई है. अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर अटैक किया है. अयातुल्लाह खामेनेई का अंतिम संस्कार और शोक समारोह में ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ. वहीं, पीएम मोदी तीन देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं. देश के कई राज्यों में भीषण बारिश हो रही है. बारिश की वजह से मुंबई पानी-पानी हो गया है. जम्मू-कश्मीर के डोडा में भूस्खलन भी हुआ, देश-दुनिया की तमाम खबरों के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.