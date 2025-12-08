Parliament Winter Session Live (Day 6): लोकसभा में 'वंदे मातरम' पर होगी चर्चा; 150 साल पूरे होने पर बोलेंगे पीएम मोदी

Parliament Vande Mataram Discussion Live: आज 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में एक खास चर्चा शुरू करेंगे. पीएम मोदी बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे और 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में पहली बार छपे इस राष्ट्रीय गीत के आजादी की लड़ाई में योगदान, इसके ऐतिहासिक महत्व और आज की जरूरत पर भी बात कर सकते हैं. वहीं राज्यसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम पर चर्चा शुरू कर सकते हैं. इस चर्चा की हर छोटी-बड़ी अपडेट पाने के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.

