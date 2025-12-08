Parliament Winter Session Live (Day 6): लोकसभा में 'वंदे मातरम' पर होगी चर्चा; 150 साल पूरे होने पर बोलेंगे पीएम मोदी

Advertisement
Parliament Vande Mataram Discussion Live: आज 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे हो रहे हैं. वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर पीएम मोदी लोकसभा में एक खास चर्चा करेंगे. इस चर्चा की हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए हमारा लाइव ब्लाग पढ़ते रहिए. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 08, 2025, 10:26 AM IST
Parliament Vande Mataram Discussion Live: आज 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में एक खास चर्चा शुरू करेंगे. पीएम मोदी बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे और 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में पहली बार छपे इस राष्ट्रीय गीत के आजादी की लड़ाई में योगदान, इसके ऐतिहासिक महत्व और आज की जरूरत पर भी बात कर सकते हैं. वहीं राज्यसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम पर चर्चा शुरू कर सकते हैं. इस चर्चा की हर छोटी-बड़ी अपडेट पाने के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लाग.

 
08 December 2025
10:20 AM

Vande Mataram discussion Live: 

शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद में 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा पर कहा, "यह अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री आएंगे और वंदे मातरम् पर चर्चा करेंगे. वंदे मातरम् और जय हिंद देश की संस्कृति और आज़ादी की लड़ाई से जुड़े दो नारे है.। वही सरकार जिसने राज्यसभा में एक नोटिफिकेशन जारी करके इन नारों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई, वही जब इस पर चर्चा करते हैं, तो यह हास्यास्पद लगता है. मुझे उम्मीद है कि वंदे मातरम् पर व्यापक चर्चा होगी. उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल चुनाव को ध्यान में रखकर यह एजेंडा न बनाया जाए, और इस पर राजनीति से ऊपर उठकर और देश को पहले रखकर चर्चा होनी चाहिए.

10:02 AM

Vande Mataram discussion Live: 
राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने संसद में 'वंदे मातरम्' की 150वीं वर्षगांठ पर विशेष चर्चा पर कहा, मैं इसमें हिस्सा लूंगी और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि यह सिर्फ एक गीत नहीं है, यह राष्ट्रवाद की भावना जगाता है और यह 150 साल पहले हुआ था जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, इस गीत ने सभी को एकजुट किया था.

 

09:49 AM

Vande Mataram discussion Live: 
वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा करने के लिए गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा, डॉ. बिमोल अकोइजम, प्रणीति शिंदे, प्रशांत पडोले, चमाला किरण रेड्डी, ज्योत्सना महंत जैसे नेता होंगे.

09:33 AM

Vande Mataram discussion Live:
वंदे मातरम बहस से जुड़े शेड्यूल के मुताबिक, सत्ताधारी एनडीए सदस्यों को लोकसभा में इसके लिए तय कुल 10 घंटों में से तीन घंटे दिए गए हैं. इससे पहले, शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले एक राजनीतिक टकराव शुरू हो गया था, जब राज्यसभा सचिवालय ने कहा था कि सांसदों को संसद के अंदर 'वंदे मातरम' और 'जय हिंद' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.

09:25 AM

Vande Mataram discussion Live: 
आज 'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे हो रहे हैं. इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में एक खास चर्चा शुरू करेंगे. पीएम मोदी बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे और 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में पहली बार छपे इस राष्ट्रीय गीत के आजादी की लड़ाई में योगदान, इसके ऐतिहासिक महत्व और आज की जरूरत पर भी बात कर सकते हैं. 

 

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...

Vande Mataram Live Update

