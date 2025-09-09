Vice President Election 2025 Live Updates: क्या क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति चुनाव में कर देगी चमत्कार? पीएम मोदी डाल सकते हैं पहला वोट, जानें पल-पल का अपडेट

Vice President Chunav 2025 Live Updates: आज 9 सितंबर 2025 के दिन मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहा है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी के बीच बड़ा रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है. उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे से संसद भवन में शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा. इसके बाद मतगणना शुरू होगी, और देर शाम तक परिणाम घोषित होने की संभावना है.

उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां पूरी

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. मतदान संसद भवन के कमरा नंबर एफ-101, वसुधा में होगा. राज्यसभा के महासचिव पी.सी. मोदी इस चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हैं.

उपराष्ट्रपति चुनाव के दोनों उम्‍मीदवारों का परिचय

सी.पी. राधाकृष्णन (एनडीए): महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल और तमिलनाडु के बीजेपी के वरिष्ठ नेता. राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से लंबे समय से जुड़े हैं और तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही है.

बी. सुदर्शन रेड्डी (इंडिया ब्लॉक): सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जो 2011 में रिटायर हुए. तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले रेड्डी ने कई महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी भूमिका निभाई है. विपक्ष उन्हें संविधान के मूल्यों की रक्षा करने वाले उम्मीदवार के रूप में पेश कर रहा है.

