Putin India Visit Live News Updates: राजघाट पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन, महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की दी गई सलामी

Putin India Visit Live News Updates: 5 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत में आज दूसरा दिन है. आज पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी खास मुलाकात होगी. इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, दवा, ऑटोमोबाइल और कृषि क्षेत्र में कई बड़े समझौते होने की उम्मीद है. पुतिन की भारत यात्रा के हर अपडेट्स के लिए आ बने रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लाॅग के साथ.
Vladimir Putin India Visit LIVE Updates: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं. राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. EAM डॉ. एस जयशंकर, दिल्ली के LG वीके सक्सेना, CDS जनरल अनिल चौहान और दूसरे बड़े लोग मौजूद रहे. वहां उनका भव्य स्वागत होगा. इसके बाद पुतिन राजघाट पर श्रद्धांजलि देंगे. जिसके बाद PM मोदी से मुलाकात होगी. इस दौरान और कई बड़े समझौते होने हैं.
एक नजर में आज का पूरा शेड्यूल देखें
सुबह 11 बजे: राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर
11:30 बजे: राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि
11:50 बजे: प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय बैठक
दोपहर 1:50 बजे: दोनों नेताओं के प्रेस स्टेटमेंट
दोपहर 3:40 बजे: बिजनेस इवेंट में हिस्सा
शाम 7 बजे: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात
दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, ट्रैफिक भी बदला
पुतिन के स्वागत के लिए दिल्ली को छावनी बना दिया गया है. राजघाट को 33 सेक्टरों में बांटा गया है. CRPF, दिल्ली पुलिस और SPG के जवान तैनात हैं. विजय चौक से ऊपर जाने वाली सड़कें पूरी तरह बंद हैं. सिर्फ राष्ट्रपति सचिवालय और PMO के कर्मचारियों को ही आने-जाने की इजाजत है.
व्यापार में बड़ा असंतुलन, अब इसे कम करने की कोशिश
भारत-रूस व्यापार पिछले साल 63.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया, लेकिन इसमें से भारत का निर्यात सिर्फ 5.6 अरब डॉलर था. ज्यादातर तेल आयात की वजह से रूस को फायदा हो रहा है. अब भारत दवाइयां, गाड़ियां और कृषि उत्पाद रूस भेजना चाहता है. पुतिन के “नो लिमिट पार्टनरशिप” वाले प्रस्ताव से “मेक इन इंडिया” को रक्षा क्षेत्र में नई ताकत मिल सकती है. तकनीक ट्रांसफर के भी समझौते होंगे.
Putin India visit live updates: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट पर पुष्पचक्र अर्पित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी.
#WATCH | Delhi | Russian President Vladimir Putin lays a wreath at the Rajghat and pays tribute to Mahatma Gandhi.
(Video: DD) pic.twitter.com/BsAyDTlKRr
— ANI (@ANI) December 5, 2025
Putin India visit live updates: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की.
Delhi | Russian President Vladimir Putin lays a wreath at the Rajghat and pays floral tributes to Mahatma Gandhi.
(Pics: DD) pic.twitter.com/35IKSWnhrs
— ANI (@ANI) December 5, 2025
Putin India visit live updates: पुतिन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया
Delhi | Russian President Vladimir Putin arrives at the Rashtrapati Bhavan. President Droupadi Murmu and PM Narendra Modi receive him here. pic.twitter.com/t5bOlXCsl7
— ANI (@ANI) December 5, 2025
#WATCH | Russian President Vladimir Putin receives a Guard of Honour at the Rashtrapati Bhawan.
Source: DD pic.twitter.com/ZcHc5EMI6y
— ANI (@ANI) December 5, 2025
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन में एक-दूसरे के देश के गणमान्य लोगों से एक-दूसरे का परिचय कराते हुए.
#WATCH | Delhi | President Droupadi Murmu and Russian President Vladimir Putin introduce each other to the dignitaries from each other's country, at the Rashtrapati Bhavan.
(Video: DD) pic.twitter.com/uroV7LrK7d
— ANI (@ANI) December 5, 2025
Putin India visit live updates: रूस के राष्ट्रपति और PM नरेंद्र मोदी ने भी हाथ मिलाया
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के सामने हाथ मिलाया.
#WATCH | Delhi | Russian President Vladimir Putin and President Droupadi Murmu shake hands at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. The Russian President and PM Narendra Modi also shake hands. pic.twitter.com/Uuv9d3dCuq
— ANI (@ANI) December 5, 2025
Putin India visit live updates:पुतिन राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट पहुंचे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने किया स्वागत
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट पहुंचे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और PM नरेंद्र मोदी ने यहां उनका स्वागत किया.
#WATCH | Delhi | Russian President Vladimir Putin arrives at the forecourt of Rashtrapati Bhavan. President Droupadi Murmu and PM Narendra Modi receive him here. pic.twitter.com/BDCOEwRw2l
— ANI (@ANI) December 5, 2025
Putin India visit live updates: राष्ट्रपति भवन पहुंचे पीएम मोदी
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के औपचारिक स्वागत से पहले, PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया.
#WATCH | PM Narendra Modi welcomes President Droupadi Murmu to the Rashtrapati Bhawan forecourt ahead of the ceremonial welcome that is to be accorded to Russian President Vladimir Putin. pic.twitter.com/EYAVYcatVR
— ANI (@ANI) December 5, 2025
