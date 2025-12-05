Putin India Visit Live News Updates: राजघाट पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन, महात्मा गांधी को अर्पित की श्रद्धांजलि, राष्ट्रपति भवन में 21 तोपों की दी गई सलामी

Vladimir Putin India Visit LIVE Updates​: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं. राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. EAM डॉ. एस जयशंकर, दिल्ली के LG वीके सक्सेना, CDS जनरल अनिल चौहान और दूसरे बड़े लोग मौजूद रहे. वहां उनका भव्य स्वागत होगा. इसके बाद पुतिन राजघाट पर श्रद्धांजलि देंगे. जिसके बाद PM मोदी से मुलाकात होगी. इस दौरान और कई बड़े समझौते होने हैं.

एक नजर में आज का पूरा शेड्यूल देखें

सुबह 11 बजे: राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर

11:30 बजे: राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि

11:50 बजे: प्रधानमंत्री मोदी से द्विपक्षीय बैठक

दोपहर 1:50 बजे: दोनों नेताओं के प्रेस स्टेटमेंट

दोपहर 3:40 बजे: बिजनेस इवेंट में हिस्सा

शाम 7 बजे: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात

दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, ट्रैफिक भी बदला

पुतिन के स्वागत के लिए दिल्ली को छावनी बना दिया गया है. राजघाट को 33 सेक्टरों में बांटा गया है. CRPF, दिल्ली पुलिस और SPG के जवान तैनात हैं. विजय चौक से ऊपर जाने वाली सड़कें पूरी तरह बंद हैं. सिर्फ राष्ट्रपति सचिवालय और PMO के कर्मचारियों को ही आने-जाने की इजाजत है.

Add Zee News as a Preferred Source

व्यापार में बड़ा असंतुलन, अब इसे कम करने की कोशिश

भारत-रूस व्यापार पिछले साल 63.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया, लेकिन इसमें से भारत का निर्यात सिर्फ 5.6 अरब डॉलर था. ज्यादातर तेल आयात की वजह से रूस को फायदा हो रहा है. अब भारत दवाइयां, गाड़ियां और कृषि उत्पाद रूस भेजना चाहता है. पुतिन के “नो लिमिट पार्टनरशिप” वाले प्रस्ताव से “मेक इन इंडिया” को रक्षा क्षेत्र में नई ताकत मिल सकती है. तकनीक ट्रांसफर के भी समझौते होंगे.

पुतिन की भारत यात्रा के हर अपडेट्स के लिए आ बने रहिए हमारे जी न्यूज के इस लाइव ब्लाॅग के साथ.