Advertisement
trendingNow13028301
Hindi Newsदेश

Russia President India Visit 2025 Live: शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे पुतिन...सुरक्षा के कड़े इंतजाम...क्यों खास है यह दौरा?

Putin-Modi meet live updates: 4 दिसंबर 2025 का दिन भारत के लिए बेहद खास है. आज रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं. यह दौरा कई मायनों में खास रहने वाला है. इस दौरे से जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहेंगे हमारे साथ...

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 04, 2025, 11:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Russia President India Visit 2025 Live
Russia President India Visit 2025 Live
LIVE Blog

Russia President India Visit 2025 Live Updates: खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है. आज 4 दिसंबर 2025 का दिन है. यह दिन भारत के लिए बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि रूसी के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं. यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. वो शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे. पीएम मोदी के आमंत्रण पर वो भारत आ रहे हैं. पुतिन विजिट के दौरान दोनों देशों के बीच कई एग्रीमेंट डील होने की उम्मीद है. 

Add Zee News as a Preferred Source
04 December 2025
11:08 AM

4 साल बाद भारत दौरे पर पुतिन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दो दिन का भारत दौरा आज से शुरू हो रहा है. वह 4 और 5 दिसंबर को भारत में रहेंगे. पुतिन लगभग चार साल बाद भारत आ रहे हैं. वे आखिरी बार 2021 में भारत आए थे. इस बार उनकी यात्रा को पहले की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच कई बड़े मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. 

11:02 AM

क्यों खास है यह दौरा...?

पुतिन का यह दौरा दोनों देशों के बीच बड़ी रक्षा डील, RELOS लॉजिस्टिक्स समझौता, उन्नत हथियार सहयोग और ब्रह्मोस जैसे प्रोजेक्ट्स पर अहम फैसले होने की उम्मीद है.

11:02 AM

दिसंबर का शेड्यूल (दूसरा दिन)

सुबह राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा. फिर पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे. हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता होगी. इस दौरा प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी. इसमें कुछ प्रमुख भारतीय उद्योगपति भी शामिल हो सकते हैं. दोपहर 3 बजकर 40 मिनट पर पुतिन और पीएम मोदी मिलकर भारत-रूस बिजनेस फोरम में हिस्सा लेंगे. शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित राष्ट्रपति भवन के भोज में शामिल होंगे. भोज के बाद पुतिन रात 9 बजे मॉस्को के लिए रवाना होंगे. 

10:55 AM

4 दिसंबर का शेड्यूल (पहला दिन)

राष्ट्रपति पुतिन शाम 6. बजकर 35 मिनट पर नई दिल्ली पहुंचेंगे. आगमन के बाद पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी. इसके बाद पीएम मोदी के निमंत्रण पर पुतिन निजी रात्रिभोज (डिनर) में शामिल होंगे.

 

10:54 AM

बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी साथ होगा

अब तक जो जानकारी है, उसमें ये बताया गया कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी साथ होगा और इसमें 7 मंत्री शामिल होंगे.

10:54 AM

30 घंटे भारत में रहेंगे पुतिन

जानकारी के अनुसार, पुतिन सिर्फ 30 घंटों तक भारत में रहेंगे. पहले दिन शाम के करीब 6 बजे लैंडिंग के बाद सीधा पीएम मोदी के साथ उनकी वन टू वन बातचीत होगी. ये बातचीत प्राइवेट डिनर के दौरान होगी. फिर दूसरे दिन यानी 5 दिसंबर का दिन महत्वपूर्ण है. इस दिन भारत-रूस के दोनों नेता मिलकर मीडिया को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि दोनों देशों के बीच क्या-क्या डील हुई हैं. 

10:19 AM

25 साल पहले हुई थी सम्मेलन की शुरुआत

आज से 25 साल पहले यानी 2000 में भारत और रूस के बीच सामरिक साझेदारी के तहत सालाना सम्मेलन की शुरुआत हुई थी. ये राष्ट्रपति पुतिन के वक्त में ही शुरू हुआ था. इसकी सिल्वर जुबली वार्षिक सम्मेलन के वक्त भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन ही हैं. वो अब 10बीं बार भारत आ रहे हैं. 

09:53 AM

पीएम मोदी के साथ प्राइवेट डिनर करेंगे पुतिन

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज भारत दौरे पर आ रहे हैं. वो 2 दिनों तक यही रहेंगे. शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्राइवेट डिनर करेंगे.

09:53 AM

2 दिन भारत दौरे पर रहेंगे पुतिन, क्यों अहम है ये दौरा? (Russia President India Visit 2025 Live Updates)

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4–5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं. यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देश व्यापार बढ़ाने, रक्षा तकनीक साझा करने और ऊर्जा सहयोग पर बड़े फैसले कर सकते हैं. यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद पुतिन पहली बार भारत आएंगे, जिससे यह दौरा और भी अहम है. भारत में उनके ग्रैंड वेलकम की तैयारी है. वे भारत-रूस के 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे, जहां दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद है.

09:52 AM

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Vladimir Putin

Trending news

हुमायूं के बयान से बवाल! राज्यपाल ने दी सख्त चेतावनी, बाबरी मस्जिद फिर बनाने का एलान
Humayun Kabir
हुमायूं के बयान से बवाल! राज्यपाल ने दी सख्त चेतावनी, बाबरी मस्जिद फिर बनाने का एलान
पुतिन का प्लेन भारत लैंड करने से पहले जयशंकर ने अमेरिका-यूरोप को क्यों चेताया?
S Jaishankar
पुतिन का प्लेन भारत लैंड करने से पहले जयशंकर ने अमेरिका-यूरोप को क्यों चेताया?
भारत में अंग्रेज की मूर्ति हटाने में क्यों लग गए 80 साल? इलाहाबाद के कसाई की कहानी
indian freedom strugle
भारत में अंग्रेज की मूर्ति हटाने में क्यों लग गए 80 साल? इलाहाबाद के कसाई की कहानी
Russia President India Visit 2025 Live: शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे पुतिन...सुरक्षा के कड़े इंतजाम...क्यों खास है यह दौरा?
Vladimir Putin
Russia President India Visit 2025 Live: शाम 6 बजे भारत पहुंचेंगे पुतिन...सुरक्षा के कड़े इंतजाम...क्यों खास है यह दौरा?
हेमंत सोरेन की एक मुस्कुराहट दिखाकर कांग्रेस की बेचैनी कौन बढ़ा रहा? दिल्ली तक बवाल!
Hemant Soren
हेमंत सोरेन की एक मुस्कुराहट दिखाकर कांग्रेस की बेचैनी कौन बढ़ा रहा? दिल्ली तक बवाल!
भारत के दोनों हाथों में लड्डू! एक तरफ पुतिन तो दूसरे तरफ ट्रंप, ताकते रह गए चीन-पाक
Vladimir Putin
भारत के दोनों हाथों में लड्डू! एक तरफ पुतिन तो दूसरे तरफ ट्रंप, ताकते रह गए चीन-पाक
सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोट
Leh Ladakh
सुबह-सुबह लेह, लद्दाख में भूकंप के झटके! लोगों में मचा हड़कंप, जानें पूरी रिपोट
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 साल से हो रही नमाज
Kolkata Airport
कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे पर कैसे बन गई बांकरा मस्जिद? 130 साल से हो रही नमाज
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
Babri Masjid
बाबरी मस्जिद पर नेहरू की मंशा का मिला प्रूफ? कांग्रेस ने झूठ कहा, BJP ने सबूत दिया
सिद्दारमैया से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे DK शिवकुमार, चर्चा हुई तेज
karnataka
सिद्दारमैया से मिलने के बाद दिल्ली पहुंचे DK शिवकुमार, चर्चा हुई तेज