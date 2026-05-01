LIVE: हार-जीत के बाद बदले की राजनीति? कहीं हाईवे जाम तो कहीं पानी रोका, बवाल जारी

West Bengal Strong Room High Voltage Drama: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया जाएगा. हालांकि, उससे पहले गुरुवार देर रात एक बार फिर राजनीति तब गरमा गई, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग रूम पहुंच गईं और उन्होंने आरोप लगाया कि यहां कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं. इसके बाद बीजेपी ने ममता के आरोपों को गलत करार दिया गया और कहा कि वो गुमराह कर रही हैं. साथ ही चुनाव आयोग ने भी TMC के जरिए जारी किए गए वीडियो पर सफाई दी. साथ ही कहा कि सभी स्टॉन्ग रूम पर सख्त सिक्योरिटी है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई.

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