LIVE: हार-जीत के बाद बदले की राजनीति? कहीं हाईवे जाम तो कहीं पानी रोका, बवाल जारी

West Bengal Election News Updates Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग रूम पहुंच गईं और कई गंभीर आरोप लगाए. इसके बाद भाजपा भी एक्टिव हो गई. देर रात हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर आपको अपडेट देते रहेंगे. आप बने रहिए हमारे साथ.
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West Bengal Strong Room High Voltage Drama: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया जाएगा. हालांकि, उससे पहले गुरुवार देर रात एक बार फिर राजनीति तब गरमा गई, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग रूम पहुंच गईं और उन्होंने आरोप लगाया कि यहां कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं. इसके बाद बीजेपी ने ममता के आरोपों को गलत करार दिया गया और कहा कि वो गुमराह कर रही हैं. साथ ही चुनाव आयोग ने भी TMC के जरिए जारी किए गए वीडियो पर सफाई दी. साथ ही कहा कि सभी स्टॉन्ग रूम पर सख्त सिक्योरिटी है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई.
West Bengal Highway Closed: बंगाल में बवाल नेशनल हाईवे बंद
दक्षिण 24 परगना के फालता में तृणमूल कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी कार्यकर्ता को मारने पीटने आरोप में 117 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया. आरोप है कि बीजेपी को वोट देने के आरोप में तृणमूल ने बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं की पिटाई की . घटना फ़ालता थाने के हासीनगर इलाके की. भारी पुलिस बल मौजूद है. इसके साथ में बीजेपी प्रत्याशी देबांगशू पांडे भी वहां पहुंचे. सेंट्रल फाॅर्स ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को भगाने की कोशिश की है.
Kolkata EVM Row: कोलकाता स्ट्रॉन्ग रूम और ईवीएम मामला
कोलकाता में कल स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर हुए विवाद पर TMC नेता फिरहाद हकीम ने कहा है कि बिना किसी जानकारी और पार्टियों के प्रतिनिधियों के, आप परिसर में नहीं जा सकते. तमाम सिक्योरिटी फोर्स वहां पहरा दे रही है. चुनाव आयोग समेत कोई भी स्ट्रॉन्ग रूम या स्ट्रॉन्ग रूम के परिसर में नहीं जा सकता है.
सभी स्ट्रांग रूम के बाहर धरा 163 लागू. सभी स्ट्रांग रूम के बाहर भारी तादाद में CCTV लगाए गए हैं.
West Bengal voting Strong room row: पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल
महाराष्ट्र के अमरावती जिले में बीजेपी नेता नवनीत राणा ने एग्जिट पोल पर कहा है कि वोट शेयर इसलिए बढ़ा है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जनता को अच्छे से पता है कि इस बार यदि बंगाल में भाजपा की सरकार नहीं आई तो आने वाले समय में मौजूदा सरकार न तो बेटियों को शिक्षा देगी, न ही उन्हें सुरक्षा देगी. आप देखिए जिस राज्य की मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि बेटियों को आधी रात के बाद बाहर नहीं निकलना चाहिए, वहां की महिलाओं ने और बेटियों ने अपने वोट से अपना मत साफ कर दिया है. बंगाल में पूरी ताकत से भाजपा की सरकार आएगी और बांग्लादेशियों व घुसपैठियों को हटाएगी.
बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने कहा,'चुनाव के बाद, हम कुछ जगहों पर सत्ताधारी दल की तरफ से हिंसा और तनाव देख रहे हैं. कुछ जगहों पर, हमारे पार्टी एजेंटो को पीटा गया. दुर्भाग्य से, बहरामपुर में, जिस बस्ती में ट्यूबवेल से पानी की आपूर्ति होती थी, टीएमसी को लगा कि शायद उस बस्ती के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया होगा, इसलिए बदला लेने के लिए, उन्होंने सुनिश्चित किया कि उन्हें पानी न मिले. केवल टीएमसी ही ऐसा कर सकती है.'
हाल ही में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी किए गए एग्जिट पोल पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब तक कौन सा एग्जिट पोल सही निकला है? 5 साल पहले भी, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, तो सभी एग्जिट पोल ने BJP के सत्ता में आने का अनुमान लगाया था, लेकिन नतीजा क्या रहा? नतीजे सोमवार (4 मई) को आएंगे और मेरे हिसाब से एग्जिट पोल एक बार फिर गलत साबित होंगे.
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा,'4 मई को दीदी चली जाएंगी, इसीलिए वह यह सब कह रही हैं और झूठा प्रोपेगैंडा फैला रही हैं. EVM लूटना, बूथ लूटना न तो BJP का कल्चर है और न ही हमारे कार्यकर्ता ऐसा करते हैं. यह TMC की पॉलिसी रही है, लोगों के आशीर्वाद से हम पश्चिम बंगाल में बड़ी मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं.
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मंत्री और श्यामपुकुर विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार शशि पांजा ने कहा,'चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है कि जिन स्थानों पर पहले कैमरे लगे थे और जिसकी फुटेज पहले हर राजनीतिक दल देख सकता था, वह अब प्रतिबंधित कर दी गई है. अब केवल वही एजेंट यह देख पाएंगे जिनके नाम हम देंगे. यह एकतरफा निर्णय है. उनके नियम हर वक्त बदलते रहते हैं.'
पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच EVM सुरक्षा को लेकर विवाद तेज हो गया है. TMC नेता कुणाल घोष ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम का दौरा किया, जहां EVM स्ट्रॉन्ग रूम रखा गया है. इससे पहले यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जीं भी पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने कहा,'यह एक सील्ड स्ट्रॉन्ग रूम है. हमने देखा कि यह सील था, लेकिन जब इसे खोला गया तो अंदर कुछ हलचल दिखाई दी. कैसी हलचल थी, कैसे हो रही थी और क्यों हो रही थी, इसने कई सवाल खड़े किए. इसी वजह से हमने विरोध किया और जवाब मांगना चाहा.'
हमें कहा गया कि ईमेल भेजा गया था, लेकिन अगर ऐसा था तो हमें अंदर जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? जब अंदर जाने ही नहीं देना था, तो आमंत्रण पत्र भेजने का क्या मतलब था? इसी कारण शशि पंजा, हमारे एजेंट अयन और हम सभी ने धरना दिया. बाद में DEO मैडम आईं और उन्होंने माना कि यह एक गलती थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था. हमने अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं. अब इस जगह को पूरी तरह किले में बदल दिया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा तैनात है.
हम आज सुबह खास तौर पर CCTV स्क्रीन देखने आए थे, जहां कल हलचल दिखी थी फिलहाल कोई ऐसी गतिविधि नजर नहीं आ रही है, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है.
कोलकाता: TMC सांसद सौगत रॉय ने कहा,'बाहर से कुछ अनाधिकृत लोग स्ट्रॉन्ग रूम में घुस आए. कुणाल घोष और शशि पांजा ने भी इस मामले पर विरोध प्रदर्शन किया. कुछ लोग वोटों की गिनती की प्रक्रिया में गड़बड़ी करना चाहते हैं. मैंने यह भी देखा कि गुजरात से आए कुछ लोग शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल के बाहर नारे लगा रहे थे, जहां मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के वोटों की गिनती होनी है, हमें शक है कि BJP वोटों की गिनती की प्रक्रिया में दखल देना चाहती है, इसलिए मुख्यमंत्री ने सभी को आगाह किया है.'
मुंबई, महाराष्ट्र: शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत कहते हैं,'मशीनें सुरक्षित नहीं हैं. ममता दीदी ने एक वीडियो जारी किया है, जैसा कि आपने शायद देखा होगा, जिसमें दिखाया गया है कि मशीनों की सील टूटी हुई हैं और मशीनें इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं. कोई सुरक्षा नहीं है. चुनाव आयोग अंधा हो गया है.' इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें लगता है कि वे (TMC) जीतने वाले हैं. उन्हें आने दो, बैठकें करने दो, चाय-समोसे खाने दो और फिर ममता दीदी ही जीतेंगी. उसके बाद, हम उन्हें पेड़ा खिलाएंगे.
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग (EC) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बीच वोट टैम्परिंग को लेकर चल रहे विवाद पर बयान दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि अगर सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं, तो बीजेपी के प्रवक्ता उसका बचाव क्यों कर रहे हैं. तिवारी ने कहा,'जब से बीजेपी सत्ता में आई है, वह बेईमानी से चुनाव जीत रही है. मैं यह आरोप लगा रहा हूं कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच गठजोड़ की वजह से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है. हमें 4 तारीख का इंतजार करना चाहिए, तब सच्चाई सामने आएगी.'
इस बीच, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और भवानीपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने भी चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं, बीजेपी की ओर से भी इस मुद्दे पर बैठक की गई है. कोलकाता में टीएमसी नेताओं का विरोध प्रदर्शन भी जारी है. पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और श्यामपुकुर सीट से उम्मीदवार शशि पांजा, साथ ही बेलियाघाटा सीट से उम्मीदवार कुणाल घोष धरने पर बैठे.
TMC सांसद डोला सेन कहती हैं,'BJP के हाथ में कुछ भी नहीं है. 2021 में वे हार गए. 2024 में नतीजा और भी बुरा रहा. अब, 2026 में नतीजा और भी ज्यादा बुरा होगा और वे (BJP) यह बात जानते हैं. उन्हें सपने देखने का हक है, लेकिन यहां, आखिरी फैसला जनता का ही होगा और ममता दीदी ही जीतेंगी. चुनाव आयोग की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है, वह न तो कानूनी है और न ही नैतिक. उन्होंने जो वीडियो फुटेज दिया था, उसका वे क्या जवाब देंगे?
घटना पश्चिम मिदनापुर जिले के डेबरा ब्लॉक 6 नंबर जलीमंडा ग्राम पंचायत में देर रात बीजेपी के युवा नेता के ऊपर हमले का आरोप जिसके बाद से ही इलाके में तनाव है. आरोप है कि बीजेपी के युवा नेता दिब्येंदु राय बृहस्पतिवार को देर रात करीब 1 बजे अपने घर लौट रहे थे. उसी समय उनका रास्ता रोक कुछ बदमाशों ने उनपर हावी होने की कोशिश की. आरोप है कि यह सभी हमलावर TMC के थे. लाठी डंडों से दिब्येंदु पर हमला किया गया. बाद में स्थानीय लोगों ने उन्हें खून से लथपथ हालत में डेबरा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती करवाया जहां उनका इलाज चल रहा है.
पश्चिम बंगाल के सोनारपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के बाद विवाद खड़ा हो गया है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उम्मीदवार लवली मोइत्रा ने भाजपा प्रत्याशी रूपा गांगुली के खिलाफ चुनाव आयोग और सोनारपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के मुताबिक, चुनाव समाप्त होने के बाद कालीपुकुर-II ग्राम पंचायत के साहेबपुर प्राथमिक विद्यालय स्थित बूथ संख्या 267 पर रूपा गांगुली के प्रवेश करने का आरोप है. दावा किया गया है कि वह बूथ के अंदर घूम-घूमकर माहौल प्रभावित करने की कोशिश कर रही थीं. तृणमूल कार्यकर्ताओं ने जब इसका विरोध किया, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई. आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय बलों ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हुए. लवली मोइत्रा ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है.
TMC के जरिए EVM में छेड़छाड़ के आरोप लगाए जाने पर UP के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा,'जब कोई चुनाव हारता है, तो वह EVM पर दोष मढ़ता है और जब जीतता है, तो EVM पर दोष खत्म हो जाता है, जब कोई पार्टी हारती है, तो वह हर तरह के आरोप लगाती है, हारने वाले ही आरोप लगाते हैं.'
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा,'जब से एग्जिट पोल आए हैं और यह साफ हो रहा है कि पहली बार बंगाल में BJP सरकार बनाने जा रही है और TMC को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा, तब से वे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वे ड्रामा कर रहे हैं, TMC तो हारने से पहले ही बहाने बनाने लगी है. वे कई तरह के आरोप लगा रहे हैं क्योंकि वे घबराए हुए हैं.'
इसके अलावा ANI के साथ बात करते हुए दास ने कहा,'कल हमें जानकारी मिली कि CM स्ट्रॉन्ग रूम में आई थीं. हमारी मुख्य चिंता यह थी कि हमें यह भी जानकारी मिली कि फिरहाद हकीम DCRC परिसर में आए थे. हमने इसका विरोध किया और यह सब कैमरे में कैद हो गया. मैं बंगाल के लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भवानीपुर की EVM सुरक्षित हैं. लोगों का जनादेश सुरक्षित रहेगा. वे (TMC) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लड़ना भूल गए हैं. हमने अतिरिक्त केंद्रीय बलों की तैनाती का अनुरोध किया है.'
कोलकाता, पश्चिम बंगाल: नेताजी इंडोर स्टेडियम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. इस स्टेडियम को एक 'स्ट्रॉन्ग रूम' में बदल दिया गया है, जहां 4 मई को वोटों की गिनती शुरू होने तक EVM मशीनों को सुरक्षित रखा जाएगा. प्रवेश द्वार के सामने बैरिकेड्स लगाए गए हैं.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Tight security is in place at Netaji Indoor Stadium, which has been converted into a Strong Room to safely store EVMs till counting of votes begins on May 4. Barricades have been placed in front of the entrance gate. pic.twitter.com/vE4L4v85ML
— ANI (@ANI) May 1, 2026
भवानीपुर विधानसभा सीट से ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे सुवेंदु अधिकारी ने तस्वीर पोस्ट करते कैप्शन में लिखा,'मैं भवानीपुर चुनाव क्षेत्र समेत पूरे पश्चिम बंगाल राज्य के सम्मानित वोटर्स समुदाय को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस केंद्र से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार, यानी मौजूदा मुख्यमंत्री, माननीय, को सख्त हिदायत दी गई है कि वे कोई भी गलत फायदा न उठाएं.' उन्होंने आगे लिखा,'चाहे वह कितनी भी कोशिश कर लें, वह नियमों के बाहर कोई भी काम नहीं कर पाई हैं. जब तक वह स्ट्रॉन्ग रूम परिसर में मौजूद थीं, मेरे चुनाव एजेंट, एडवोकेट सूर्यनील दास, खुद वहां थे और उन पर कड़ी नजर रख रहे थे ताकि वह कोई बेईमानी न कर सकें.'
कोलकाता: खड़गपुर से BJP उम्मीदवार दिलीप घोष कहते हैं,'हारने वाला हमेशा शिकायत करता है. पहले हम बैकफुट पर थे और ये लोग (TMC) सत्ता में थे. इस बार, पश्चिम बंगाल की जनता ने बड़ी संख्या में वोट दिया है, जिससे पता चलता है कि बदलाव हो रहा है. TMC बैकफुट पर है और इसीलिए ये लोग शिकायत कर रहे हैं.'
#WATCH | Kolkata | BJP candidate from Kharagpur Dilip Ghosh says, "...The loser always complains. Earlier, we were on the back foot and these people (TMC) were in power. This time, the people of West Bengal have voted in large numbers, which shows that change is happening. TMC is… pic.twitter.com/JAVHHeev3M
— ANI (@ANI) May 1, 2026
उत्तर बंग विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर, जलपाईगुड़ी, के स्ट्रांग रूम में सिक्योरिटी के सख्त इंतेजाम हैं. केंद्रीय बल अंदर मौजूद हैं, राज्य पुलिस बाहर मौजूद है. सीसीटीवी कैमरों से ढक दिया गया है. एलईडी स्क्रीन पर भाजपा और तृणमूल के नेता और कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं.
टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने पुलिस को लेकर एक पोस्ट में लिखा,'बस, एक-दो दिन चुप रहो, कुछ लोग डर के मारे बोल रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी हताशा के चलते बोल रहे हैं. बस इंतजार कीजिए और देखिए, देखते हैं कि आगे क्या होता है.'
एग्जिट पोल पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि हमें इंतजार करना चाहिए, हमारा गठबंधन मजबूत है. उम्मीद करता हूं परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे. एग्जिट पोल हमारे पक्ष में हो या विरोध में हो हम इस पर कभी बात करते नहीं. आशावान हूं रिजल्ट हमारे पक्ष में आने वाले है.
तथागत रॉय का अपने 'X' हैंडल पर एक पोस्ट में कहा,'मैं भी यही मानता हूं कि एग्जिट पोल किसी भी तरह से अंतिम नतीजे नहीं होते; वे सिर्फ एक संकेत मात्र होते हैं. दिल्ली से आए नेता आखिरकार दिल्ली ही लौट जाएंगे; आखिर, उन्होंने यहां चुनाव तो लड़ा नहीं था. वोट तो यहां के स्थानीय लोग ही डालते हैं, चुनाव जीतते हैं और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाते हैं. यही तो दुनिया का दस्तूर है. हालाकि, उनका हालिया बयान सुनने में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसी बयानबाज़ी आमतौर पर तृणमूल कांग्रेस करती है.'
ममता बनर्जी के अचानक देर-रात स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचने के बाद भाजपा भी एक्टिव हो गई. इस दौरान ममता बनर्जी ने कई गंभीर आरोप लगाए. जवाब में भाजपा ने उनके दावों को खारिज कर दिया. साथ ही चुनाव आयोग ने भी देर रात प्रेस कांफ्रेंस की. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.
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दिलीप घोष ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे दावे करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अब उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते. उन्हें ये दावे सिर्फ इसलिए करने पड़ रहे हैं, ताकि महीने की 4 तारीख तक वे अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रख सकें.
जब तक सत्ता उनके हाथ में थी, हम ही शिकायतें दर्ज कराते थे. अब, स्थिति पूरी तरह से उलट गई है. नतीजतन, अब नाटकबाजी शुरू हो गई है. चुनाव के दिन, चुनाव के बाद के समय और फिर स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर शिकायतें, यह हार का सामना कर रहे लोगों की मानसिकता है. शिकायतें तो कमजोर लोग ही करते हैं. जैसा कि कहावत है,'कोने में फंसी बिल्ली पेड़ पर चढ़ जाती है', ऐसे दबाव में आकर, वे अब कई जगहों पर पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करेंगे.'
भवानीपुर विधानसभा सीट के स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा चार-स्तरीय व्यवस्था के तहत कड़ी निगरानी में रखी गई है. उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद है और इन मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए लगभग 1500 पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है. स्ट्रॉन्ग रूम के हर कोने पर AI-आधारित कैमरों की नजर है, जबकि बाहर कोलकाता पुलिस की भारी मौजूदगी बनी हुई है.
सुरक्षा के इस कड़े घेरे के बीच भाजपा और टीएमसी दोनों दलों के उम्मीदवारों के एजेंट 24 घंटे स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर निगरानी कर रहे हैं. जी न्यूज के कैमरे पर रात के समय ममता बनर्जी की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के एजेंट सूर्यनील दास भी नजर आए. सूर्यनील दास ने दावा किया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी संभावित हार को देखते हुए माहौल बना रही हैं. वहीं भाजपा ने स्थानीय कोलकाता पुलिस पर पूरी तरह भरोसा न होने की बात भी कही है.
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