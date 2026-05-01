LIVE: पहले हम करते थे शिकायत, अब TMC कर रही है; BJP बोली- हार देखकर ममता ने नाटकबाजी शुरू कर दी

West Bengal Election News Updates Live: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग रूम पहुंच गईं और कई गंभीर आरोप लगाए. इसके बाद भाजपा भी एक्टिव हो गई. देर रात हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर दिनभर हम आपको अपडेट देंगे. बने रहिए हमारे साथ.
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West Bengal Strong Room High Voltage Drama: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया जाएगा. हालांकि उससे पहले गुरुवार देर रात एक बार फिर राजनीति तब गरमा गई, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग रूम पहुंच गईं और उन्होंने आरोप लगाया कि यहां कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं. इसके बाद भाजपा की तरफ से ममता के आरोपों को गलत करार दिया गया और कहा कि वो गुमराह कर रही हैं. साथ ही चुनाव आयोग ने भी देर रात प्रेस कांफ्रेंस कर TMC के जरिए जारी किए गए वीडियो पर सफाई दी. साथ ही कहा कि सभी स्टॉन्ग रूम्स पर सख्त सिक्योरिटी है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई.
देर रात बंगाल में हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. पश्चिम बंगाल की खबरों से जुड़े तमाम छोटे-बड़े अपडेट्स के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं.
ममता बनर्जी के अचानक देर-रात स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचने के बाद भाजपा भी एक्टिव हो गई. इस दौरान ममता बनर्जी ने कई गंभीर आरोप लगाए. जवाब में भाजपा ने उनके दावों को खारिज कर दिया. साथ ही चुनाव आयोग ने भी देर रात प्रेस कांफ्रेंस की. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.
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दिलीप घोष ने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे दावे करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अब उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करते. उन्हें ये दावे सिर्फ इसलिए करने पड़ रहे हैं, ताकि महीने की 4 तारीख तक वे अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रख सकें.
जब तक सत्ता उनके हाथ में थी, हम ही शिकायतें दर्ज कराते थे. अब, स्थिति पूरी तरह से उलट गई है. नतीजतन, अब नाटकबाजी शुरू हो गई है. चुनाव के दिन, चुनाव के बाद के समय और फिर स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर शिकायतें, यह हार का सामना कर रहे लोगों की मानसिकता है. शिकायतें तो कमजोर लोग ही करते हैं. जैसा कि कहावत है,'कोने में फंसी बिल्ली पेड़ पर चढ़ जाती है', ऐसे दबाव में आकर, वे अब कई जगहों पर पेड़ों पर चढ़ने की कोशिश करेंगे.'
भवानीपुर विधानसभा सीट के स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा चार-स्तरीय व्यवस्था के तहत कड़ी निगरानी में रखी गई है. उम्मीदवारों का भविष्य ईवीएम में बंद है और इन मशीनों को सुरक्षित रखने के लिए लगभग 1500 पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है. स्ट्रॉन्ग रूम के हर कोने पर AI-आधारित कैमरों की नजर है, जबकि बाहर कोलकाता पुलिस की भारी मौजूदगी बनी हुई है.
सुरक्षा के इस कड़े घेरे के बीच भाजपा और टीएमसी दोनों दलों के उम्मीदवारों के एजेंट 24 घंटे स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर निगरानी कर रहे हैं. जी न्यूज के कैमरे पर रात के समय ममता बनर्जी की मौजूदगी में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के एजेंट सूर्यनील दास भी नजर आए. सूर्यनील दास ने दावा किया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी संभावित हार को देखते हुए माहौल बना रही हैं. वहीं भाजपा ने स्थानीय कोलकाता पुलिस पर पूरी तरह भरोसा न होने की बात भी कही है.
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