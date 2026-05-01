LIVE: पहले हम करते थे शिकायत, अब TMC कर रही है; BJP बोली- हार देखकर ममता ने नाटकबाजी शुरू कर दी

West Bengal Strong Room High Voltage Drama: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों का ऐलान 4 मई को किया जाएगा. हालांकि उससे पहले गुरुवार देर रात एक बार फिर राजनीति तब गरमा गई, जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्ट्रॉन्ग रूम पहुंच गईं और उन्होंने आरोप लगाया कि यहां कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं. इसके बाद भाजपा की तरफ से ममता के आरोपों को गलत करार दिया गया और कहा कि वो गुमराह कर रही हैं. साथ ही चुनाव आयोग ने भी देर रात प्रेस कांफ्रेंस कर TMC के जरिए जारी किए गए वीडियो पर सफाई दी. साथ ही कहा कि सभी स्टॉन्ग रूम्स पर सख्त सिक्योरिटी है और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई.

देर रात बंगाल में हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद फिर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. पश्चिम बंगाल की खबरों से जुड़े तमाम छोटे-बड़े अपडेट्स के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं.