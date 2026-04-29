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West Bengal Phase 2 Election 2026 Live: 'बंगाल के रण' का दूसरा चरण, 142 सीटों पर वोटिंग शुरू, पूर्वी बर्दवान में खराब हुई EVM

West Bengal Chunav (Phase 2) Live Updates: पश्चिम बंगाल में आज चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है. विधानसभा चुनाव 2026 का दूसरा और आखिरी चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 142 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी. सुबह होते ही लोगों की आवाजाही बढ़ गई. कहीं बूथ के बाहर कतारें दिखीं, तो कहीं लोग आराम से अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं. वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी,

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Apr 29, 2026, 07:20 AM IST
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West Bengal Phase 2 Election 2026 Live: 'बंगाल के रण' का दूसरा चरण, 142 सीटों पर वोटिंग शुरू, पूर्वी बर्दवान में खराब हुई EVM
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West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल में हाई-वोल्टेज राजनीतिक मुकाबला अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. बुधवार को दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग हो रही है, जिसमें 294 में से 142 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है. बीजेपी राज्य में पहली बार सरकार बनाने की कोशिश में है. हालांकि कांग्रेस और CPI(M) भी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबला मुख्य रूप से TMC बनाम बीजेपी ही माना जा रहा है.

पहले चरण में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें रिकॉर्ड 93.17% वोटिंग दर्ज की गई. अब उम्मीद की जा रही है कि दूसरे चरण में भी इतनी ही ज्यादा वोटिंग हो सकती है. ज्यादा वोटिंग के चलते TMC और बीजेपी दोनों ही अपने पक्ष में माहौल बनने का दावा कर रहे हैं. अंतिम चरण में दक्षिण बंगाल की सीटों पर वोटिंग हो रही है, जहां पिछले 15 साल से TMC का दबदबा रहा है. 2021 के चुनाव में बीजेपी ने उत्तर बंगाल में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन दक्षिण बंगाल में उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली थी. यहां 77 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 18 सीटें ही जीत पाई थी.

दूसरे चरण की वोटिंग से जुड़े सभी छोटे-बड़े अपडेट्स सही समय पर पढ़ने के लिए आप हमारे इसी लाइव ब्लॉग के साथ बने रह सकते हैं.

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29 April 2026
07:09 AM

WB Election LIVE: वोटिंग से पहले ISF और तृणमूल के बीच झड़पों के बाद तनाव

चुनाव से ठीक पहले की रात, भांगड़ के कई इलाकों में ISF और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच रुक-रुककर हुई झड़पों के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया. आरोप सामने आए हैं कि तृणमूल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भांगड़ ब्लॉक-II के विजयगंज पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कोचपुकुर इलाके में ISF कार्यकर्ताओं पर हमला किया. ISF कार्यकर्ताओं का दावा है कि तृणमूल के सदस्य चुनाव प्रचार की आड़ में इलाके में घूम रहे थे और स्थानीय निवासियों को प्रभावित करने तथा डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे थे. जब ISF कार्यकर्ता इन हरकतों का विरोध करने के लिए आगे आए, तो कथित तौर पर आरोपी व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उन पर बेरहमी से शारीरिक हमला किया गया. आरोप है कि इस घटना के दौरान कुल चार ISF कार्यकर्ता, जिनमें एक महिला भी शामिल है- घायल हो गए.

07:04 AM

West Bengal Election LIVE: पूर्वी बर्दवान में EVM मशीन खराब

7 बजे वोटिंग की शुरुआत हुई ही थी कि पूर्वी बर्दवान के कटवा विधानसभा के 91 नंबर बूथ की ईवीएम मशीन खराब हो गई. 

07:01 AM

West Bengal Election LIVE: मतदान केंद्रों पर जबरदस्त भीड़

मतदान केंद्रों पर लंबी-लंबी  कतारें देखने को मिल रही है. पहले चरण की वोटिंग जैसे ही दूसरे चरण की वोटिंग के लिए शुरुआती रुझान देखे जा रहे है. महिला-पुरुष सुबह-सुबह वोटिंग के लिए पहुंचे.

06:55 AM

Bengal Election LIVE: पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की मुख्य बातें

यह चरण 7 जिलों की 142 सीटों पर हो रहा है. आंकड़े इसकी बड़ी तस्वीर दिखाते हैं. 2.3 लाख से ज्यादा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान, 38,297 राज्य पुलिसकर्मी, 142 जनरल ऑब्जर्वर, 95 पुलिस ऑब्जर्वर, 100 खर्च ऑब्जर्वर और NIA की टीमें संवेदनशील इलाकों में तैनात हैं.

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बंगाल का आखिरी रण

2.3 लाख जवान, हजारों गिरफ्तारियां… चुनाव या ‘सुरक्षा ऑपरेशन’?

2.3L+

CAPF जवान

38,297

राज्य पुलिस

142

सीटें

7

जिले

निगरानी तंत्र

142 जनरल ऑब्जर्वर

95 पुलिस ऑब्जर्वर

100 खर्च ऑब्जर्वर

NIA टीमें तैनात

2348

72 घंटे में जेल

653

गैर-जमानती वारंट

800+

एक रात में गिरफ्तार

"सुबह तक कोई भी उपद्रवी बाहर नहीं रहना चाहिए" — चुनाव आयोग

© ZEE NEWS

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About the Author
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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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