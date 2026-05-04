Advertisement
trendingNow13203185
Hindi NewsदेशWest Bengal Election Result 2026 Live: काउंटिंग से पहले भवानीपुर में झड़प, क्यों भिड़े भाजपा-TMC के कार्यकर्ता?

West Bengal Election Result 2026 Live: काउंटिंग से पहले भवानीपुर में झड़प, क्यों भिड़े भाजपा-TMC के कार्यकर्ता?

West Bengal Assembly Election Result 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा के परिणाम आने वाले हैं, इसपर देशभर की नजर है. एग्जिट पोल में ज्यादातर सीटों पर भाजपा जीत रही है. यहां की 293 सीटों पर परिणाम घोषित किए जाएंगे. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 04, 2026, 07:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

West Bengal Election Result 2026 Live: काउंटिंग से पहले भवानीपुर में झड़प, क्यों भिड़े भाजपा-TMC के कार्यकर्ता?
LIVE Blog

West Bengal Vidhan Sabha Chunav Results on 293 seats Live: पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन काफी ज्यादा अहम है. पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर आज परिणाम घोषित किए जाएंगे. जबकि एक सीट पर फिर से चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल में दो चरणों में वोटिंग हुई थी. एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है. इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प था, ऐसे में परिणाम पर देशभर की नजर है. काउंटिंग से पहले भवानीपुर में भाजपा और टीएमसी को लेकर झड़प हो गई. ID कार्ड को लेकर दोनों पक्षों में खूब बहस भी हुई.पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लॉग.

Add Zee News as a Preferred Source
04 May 2026
07:09 AM

Bengal Election Result 2026 Live: चुनाव परिणाम से पहले बोले हुमायूं कबीर

मुर्शिदाबाद में आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट हुमायूं कबीर ने कहा यहां तैनात इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को यह पक्का करना चाहिए कि सब कुछ आसानी से और सुरक्षित तरीके से हो, और किसी को कोई दिक्कत न हो. आम जनता जिसने सपोर्ट किया है और वोट दिया है, उसे फेयर और अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए. कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा.

07:04 AM

Bengal Election Result 2026 Live: भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर से बाहर भारी सुरक्षा

भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के सखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में काउंटिंग सेंटर के बाहर भारी सुरक्षा तैनात है. TMC उम्मीदवार और CM ममता बनर्जी, भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से BJP उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं. 

06:57 AM

Bengal Election Result 2026 Live: चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के बाहर भारी सिक्योरिटी

कोलकाता में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस के बाहर भारी सिक्योरिटी तैनात की गई है. राज्य की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू होगी. 

 

06:55 AM

Bengal Election Result 2026 Live: उनके पास नहीं था ID कार्ड

भवानीपुर झड़प के बाद BJP के एक काउंटिंग एजेंट ने कहा उनके पास ID कार्ड नहीं हैं. हमने अपने ID कार्ड पहने हुए हैं, वे बेवजह हंगामा कर रहे हैं. BJP पश्चिम बंगाल और भवानीपुर में भी बहुमत से जीत रही है.

06:50 AM

Bengal Election Result 2026 Live: TMC कार्यकर्ता ने लगाया आरोप

भवानीपुर में झड़प के बाद एक TMC कार्यकर्ता ने कहा कि वे हमें फाइल या पेन अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं, लेकिन BJP के पोलिंग एजेंट उन्हें अंदर ले जा रहे हैं. नियम सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, हम ममता बनर्जी के लोग हैं, इससे बड़ी कोई पहचान नहीं है.

06:47 AM

Bengal Election Result 2026 Live: थोड़ी देर में घर से निकलेंगे सुवेंदु अधिकारी

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी थोड़ी देर में कोलकाता में अपने घर से निकलेंगे. 

06:45 AM

Bengal Election Result 2026 Live: शांतिपूर्ण हुआ मतदान 

जादवपुर विधानसभा क्षेत्र से CPI-M उम्मीदवार विकासरंजन भट्टाचार्य ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान हुआ है. हमें उम्मीद है कि इस बार वामपंथ अच्छा करेगी. 

06:41 AM

Bengal Election Result 2026 Live: भवानीपुर में हुई झड़प

भवानीपुर में काउंटिंग हॉल के सामने BJP एजेंट और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई. जिसके बाद एक TMC कार्यकर्ता ने कहा कि हम TMC पार्टी से हैं, हम किसी भी तरह की गुंडागर्दी में शामिल नहीं हैं.

06:38 AM

Bengal Election Result 2026 Live: TMC उम्मीदवार ने जताया जीत का भरोसा

नंदीग्राम से TMC उम्मीदवार पवित्र कर ने कहा कि मैं और मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और समर्थक जानते हैं कि नंदीग्राम में तृणमूल जीत रही है, बाकी तो समय की बात है लेकिन हमें 100 प्रतिशत यकीन है कि हम नंदीग्राम में जीतेंगे. हम सभी के आशीर्वाद से मतगणना के लिए जा रहे हैं. 

06:35 AM

Bengal Election Result 2026 Live: कैसे मिलेगी एंट्री की इजाजत

BJP कैंडिडेट रूपा गांगुली ने कहा पहले अधिकारी अंदर आएंगे, उसके बाद, हमें इलाके तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तक पैदल चलना होगा. फिर तलाशी और चेकिंग की जाएगी, और उसके बाद ही एंट्री की इजाजत मिलेगी.

06:29 AM

Bengal Election Result 2026 Live: वोटों की गिनती के लिए कड़ी सुरक्षा

भवानीपुर विधानसभा सीट के लिए वोटों की गिनती सखावत मेमोरियल सरकारी स्कूल में होगी, जहां कड़ी सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए गए हैं. 

06:17 AM

Bengal Election Result 2026 Live: 77 केंद्रों पर की जाएगी वोटों की गिनती

विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी. पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, इसके लिए मतगणना स्थल पर थ्रीलेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है. प्रदेशभर में वोटों की गिनती 77 केंद्रों पर की जाएगी. 

06:09 AM

Bengal Election Result 2026 Live: बंद किए जा रहे CCTV कैमरे

परिणाम से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि अलग-अलग जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि BJP जानबूझकर लोड शेडिंग करवा रही है. हुगली के श्रीरामपुर से लेकर नादिया के कृष्णानगर, बर्दवान के औसग्राम और कोलकाता के खुदीराम अनुशीलन केंद्र तक ऐसी घटनाएं हर जगह हो रही हैं, बिजली काटकर, CCTV कैमरे बंद किए जा रहे हैं, और गाड़ियां स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर-बाहर आती-जाती दिख रही हैं. ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने और हर चीज पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी है. उन्होंने लिखा कि जैसे मैं हर चीज पर नजर रखने के लिए पूरी रात जाग रही हूं, वैसे ही आपको भी रात भर जागना चाहिए और स्ट्रॉन्ग रूम में लोगों के वोटों की रखवाली करनी चाहिए. अगर कोई कहीं भी कोई शक वाली स्थिति पैदा करे, तो उसे तुरंत घेर लें और फॉर्मल शिकायत दर्ज कराएं.

05:58 AM

Bengal Election Result 2026 Live: पश्चिम बंगाल में आ रही भाजपा सरकार

चुनाव परिणाम के पहले भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि कुछ घंटों के बाद हमें नतीजे मिल जाएंगे. पश्चिम बंगाल में भाजपा आ रही है. आज जो नोआपारा का VVPAT दूसरी जगह मिल रहा है. BDO और पुलिस ये लेकर जा रहे थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने ये पकड़ लिया है, ये क्यों हुआ? VVPAT कैसे जा रहा है? ये लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे मतगणना रुक जाए. जनता ने अपना फैसला सुना दिया है जो हमारे पक्ष में है. 

 

05:55 AM

Bengal Election Result 2026 Live: 293 सीटों पर घोषित किए जाएंगे परिणाम

पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर आज परिणाम घोषित किए जाएंगे, जबकि फाल्टा विधानसभा पर फिर से वोटिंग होगी और उसके बाद काउंटिंग होगी. यहां पर  21 मई को पुनर्मतदान (repoll) होगा और 24 मई को मतगणना की जाएगी. फाल्टा सीट पर अनियमितता की वजह से चुनाव आयोग ने फैसला लिया था.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

West Bengal Election 2026

Trending news

कल आपका आखिरी दिन... और दरवाजे पर रख दिया कफन, TMC नेता के घर धमकी भरा पोस्टर
West Bengal Election 2026
कल आपका आखिरी दिन... और दरवाजे पर रख दिया कफन, TMC नेता के घर धमकी भरा पोस्टर
Jalpaiguri Darjeeling assembly election result 2026 live updates: जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सीटों पर कौन फहराएगा परचम?
West Bengal Assembly Election 2026
Jalpaiguri Darjeeling assembly election result 2026 live updates: जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग सीटों पर कौन फहराएगा परचम?
Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: 92% रिकॉर्ड वोटिंग का क्या है इशारा? सुबह 8 बजे से काउंटिंग, बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ?
West Bengal Election 2026
Nandigram, Bhabanipur and Berhampore Result 2026 Live: 92% रिकॉर्ड वोटिंग का क्या है इशारा? सुबह 8 बजे से काउंटिंग, बंगाल की सत्ता की चाबी किसके हाथ?
Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली में कौन जीतेगा? काउंटिंग से पहले तनावपूर्ण माहौल
Assembly Election 2026
Sandeshkhali, Diamond Harbour and Singur Result 2026 Live: डायमंड हार्बर, सिंगुर और संदेशखली में कौन जीतेगा? काउंटिंग से पहले तनावपूर्ण माहौल
Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर सदर में कांटे की टक्कर, क्या खिलेगा कमल या चलेगा दीदी का जादू?
West Bengal Election 2026
Jhargram and Kharagpur Result 2026 Live: झारग्राम और खड़गपुर सदर में कांटे की टक्कर, क्या खिलेगा कमल या चलेगा दीदी का जादू?
Malda Murshidabad Domkal Result 2026 Live: मालदा-मुर्शिदाबाद और डोमकल सीट पर कौन बनेगा 'क‍िंग'? कुछ देर में शुरू होंगे चुनावी रुझान
West Bengal Election 2026
Malda Murshidabad Domkal Result 2026 Live: मालदा-मुर्शिदाबाद और डोमकल सीट पर कौन बनेगा 'क‍िंग'? कुछ देर में शुरू होंगे चुनावी रुझान
नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर बरसे बदरा, ऐसे ही रहेंगे कई दिन
weather updates
नतीजों की सुबह से पहले मौसम ने मचाई हलचल! रातभर बरसे बदरा, ऐसे ही रहेंगे कई दिन
EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात
Humayun Kabir
EXIT POLL होंगे फ्लॉप, किसी को नहीं मिलेगा बहुमत; इस नेता ने कह दी एकदम उलट बात
Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? यहां देखें पल पल का अपडेट
Assembly Elections 2026
Matigara-Naxalbari and Siliguri Result 2026 Live: BJP के कब्जे वाली मातिगारा-नक्सलबाड़ी और सिलीगुड़ी में कौन मार रहा बाजी? यहां देखें पल पल का अपडेट
बंगाल में इस बार ममता... काउंटिंग से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता ने की भविष्यवाणी
West Bengal Assembly Election 2026
बंगाल में इस बार ममता... काउंटिंग से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता ने की भविष्यवाणी