West Bengal Election Result 2026 Live: काउंटिंग से पहले भवानीपुर में झड़प, क्यों भिड़े भाजपा-TMC के कार्यकर्ता?

West Bengal Vidhan Sabha Chunav Results on 293 seats Live: पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन काफी ज्यादा अहम है. पश्चिम बंगाल की 293 सीटों पर आज परिणाम घोषित किए जाएंगे. जबकि एक सीट पर फिर से चुनाव होगा, पश्चिम बंगाल में दो चरणों में वोटिंग हुई थी. एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक भाजपा इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है. इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प था, ऐसे में परिणाम पर देशभर की नजर है. काउंटिंग से पहले भवानीपुर में भाजपा और टीएमसी को लेकर झड़प हो गई. ID कार्ड को लेकर दोनों पक्षों में खूब बहस भी हुई.पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लॉग.

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