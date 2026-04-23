TMC बनाम BJP की जोरदार टक्कर; सुरक्षा के कड़े इंतजाम; PM मोदी ने लोगों से की मतदान की अपील

West Bengal Chunav (Phase 1) Live Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है. करीब 3.60 करोड़ मतदाता 1452 उम्मीदवारों की किस्मत तय कर रहे हैं. कड़ी सुरक्षा में हो रहे इस चुनाव में TMC और BJP के बीच कड़ा मुकाबला है. यह चरण राज्य की सत्ता की दिशा तय करने में अहम माना जा रहा है. वोटिंग से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए बने रहे जी न्यूज के साथ...
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West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 16 जिलों की 152 सीटों पर शुरू हो गई है. मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. करीब 3.60 करोड़ मतदाता 1452 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. इस चरण में उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के अहम क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, जिसे चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की रिकॉर्ड 2450 कंपनियां तैनात की हैं. लगभग 2.5 लाख जवान संवेदनशील और अति-संवेदनशील बूथों पर निगरानी रख रहे हैं. हर मतदान केंद्र पर सख्त सुरक्षा और वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है.
बता दें कि यह चुनाव मतदाता सूची के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) के बाद हो रहा है, जिसके चलते राज्य में मतदाताओं की संख्या में करीब 12% की कमी आई है. इस बदलाव ने चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित किया है. पहले चरण को लेकर सत्ताधारी TMC और BJP के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है. 2021 के चुनाव में इन 152 सीटों में से BJP ने 59 और TMC ने 93 सीटें जीती थीं. इस बार TMC के लिए उत्तर बंगाल में अपनी पकड़ बनाए रखना बड़ी चुनौती है, जबकि BJP यहां बढ़त को मजबूत करने की कोशिश में है. फिलहाल, पहले चरण की वोटिंग पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं. वो़टिंग से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए बने रहे जी न्यूज के साथ...
पश्चिम बंगाल चुनाव LIVE: मैं किसी की B टीम नहीं-हुमायूं कबीर
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के बीच मुर्शिदाबाद से AJUP के संस्थापक हुमायूं कबीर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नई पार्टी बनाने के बाद उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला. कबीर के अनुसार, उन्होंने 142 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिनमें से 25-26 उम्मीदवार बाद में तृणमूल कांग्रेस (TMC) में शामिल हो गए. इसके बावजूद उनकी पार्टी के पास अभी 117 उम्मीदवार मौजूद हैं. हुमायूं कबीर ने आरोप लगाया कि TMC टिकट बेच रही है और उनके उम्मीदवारों को पैसे देकर तोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि इन सबका जवाब जनता चुनाव में देगी. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी भी पार्टी की ‘B टीम’ नहीं हैं.
#WATCH | West Bengal Assembly Elections 2026 | Murshidabad: On the first phase of voting, AJUP founder Humayun Kabir says, "... After forming the new party, there was a lot of opposition against me... I received tremendous support from my party. I fielded 142 candidates but 25-26… pic.twitter.com/UikneceypQ
— ANI (@ANI) April 23, 2026
पश्चिम बंगाल चुनाव LIVE: आसनसोल में मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें, मतदाताओं में दिखा उत्साह
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुरू होते ही आसनसोल के एक मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं. सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचने लगे. मतदाताओं में उत्साह साफ नजर आया, जहां लोग शांतिपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते दिखाई दिए.
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | Long queues of voters formed outside a polling station in Asansol as polling for the first phase of State Assembly elections gets underway. pic.twitter.com/IsaBE2PTNt
— ANI (@ANI) April 23, 2026
पश्चिम बंगाल चुनाव LIVE: बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार बोले- लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अपने और पार्टी के लिए सकारात्मक नतीजों की उम्मीद जताई है. बहरामपुर सीट से उम्मीदवार चौधरी ने कहा कि मुर्शिदाबाद जिले में मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव प्रचार में भारी खर्च किया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में सफल होगी. उन्होंने सत्ताधारी दल और BJP दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों के बीच उन्हें कोई खास अंतर नजर नहीं आता और उन्होंने दोनों को ‘चुनी हुई तानाशाह’ करार दिया.
पश्चिम बंगाल चुनाव LIVE: कई जिलों में EVM खराबी की शिकायतें
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच राज्य के कुछ हिस्सों से ईवीएम (EVM) में खराबी की खबरें सामने आई हैं. बहरामपुर-मुर्शिदाबाद जिले के कांडी विधानसभा क्षेत्र के कुमारसांडा (बूथ संख्या 19) में EVM में तकनीकी खराबी की शिकायत दर्ज की गई है. वहीं, मालदा जिले के चंचल विधानसभा क्षेत्र के मोतीहरपुर (बूथ संख्या 211) में भी मशीन के काम नहीं करने की सूचना मिली है. इसके अलावा अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी क्षेत्र के मेंडाबाड़ी (बूथ संख्या 205) में भी EVM के काम न करने की रिपोर्ट सामने आई है. चुनाव अधिकारियों द्वारा इन शिकायतों को दूर करने के लिए तुरंत तकनीकी टीमों को मौके पर भेजा गया है, ताकि मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल की जा सके.
पश्चिम बंगाल चुनाव LIVE: ‘मॉक पोल पूरा, समय पर शुरू हुई वोटिंग’: पर्यवेक्षक
Midnapore, West Bengal: On the first phase of the West Bengal Assembly elections, Assembly Observer says, "Now everything is ready. The polling started at 7 o’clock on time...The election will now begin. The mock poll has been completed..." pic.twitter.com/bNgGmgZf43
— IANS (@ians_india) April 23, 2026
Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: आनंद नगर में स्वास्थ्य केंद्र पर वोट डालने को लगी कतारें
Ananda Nagar, West Bengal: Voters are standing in a queue to cast their votes at Primary Health Centre No. 1 for the first phase of the West Bengal Assembly elections pic.twitter.com/fuJ8XwcIDi
— IANS (@ians_india) April 23, 2026
Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: बीरभूम में मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें, मतदाताओं में दिखा उत्साह
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | Long queues of voters formed outside a polling station in Birbhum as polling for the first phase of State Assembly elections begins. pic.twitter.com/3g0WBwSV6L
— ANI (@ANI) April 23, 2026
Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: पीएम मोदी की अपील-‘बड़ी संख्या में मतदान करें युवा और महिलाएं
Prime Minister Narendra Modi tweets, "As the people of Tamil Nadu prepare to vote in the Assembly elections, I urge all voters to fulfill this sacred democratic duty with great enthusiasm. In particular, I call upon the youth and women of Tamil Nadu to turn out in large numbers… pic.twitter.com/ZrjhBxogTc
— IANS (@ians_india) April 23, 2026
कांथी से BJP उम्मीदवार का दावा, पोलिंग एजेंट तैनात, गड़बड़ी ठीक होने की बात
सुभेंदु अधिकारी ने मतदान के बीच बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी पोलिंग एजेंट्स से बात कर ली है और सभी एजेंट अपने-अपने बूथों के लिए रवाना हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि पूरे जिले में, जिसमें उत्तरी कांथी भी शामिल है, कुछ गड़बड़ियों की जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब उन्हें ठीक कर लिया गया है. अधिकारी ने भरोसा जताते हुए कहा कि जब मतगणना होगी, तब सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और नतीजे सामने आ जाएंगे.
Kanthi, West Bengal: Leader of Opposition in the State Assembly and BJP candidate for both the Nandigram and Bhabanipur constituencies Suvendu Adhikari says, "I have already spoken to all the polling agents. All the polling agents from my area have left. There was some… pic.twitter.com/QLQstNWX3Q
— IANS (@ians_india) April 23, 2026
Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: बंगाल चुनाव में इन दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है. प्रमुख उम्मीदवारों में विपक्ष के नेता सुभेंदु अधिकारी (भाजपा, नंदीग्राम), निसिथ प्रमाणिक (भाजपा, माथाभांगा), उदयन गुहा (तृणमूल, दिनहाटा), गौतम देब (तृणमूल, सिलीगुड़ी) और अधीर रंजन चौधरी (कांग्रेस, बहरामपुर) शामिल हैं. इसके अलावा, पश्चिम मेदिनीपुर जिले की खड़गपुर सदर सीट पर भी मुकाबला दिलचस्प है, जहां दिलीप घोष भाजपा की ओर से तृणमूल के प्रदीप सरकार को चुनौती दे रहे हैं. पहले चरण में इन नेताओं की जीत-हार आगे के चुनावी रुझानों को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है.
Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर सिलीगुड़ी में मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | People queue up outside a polling station in Siliguri as they await their turn to cast a vote. pic.twitter.com/ErAYLLXSTq
— ANI (@ANI) April 23, 2026
Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: संवेदनशील जिलों पर विशेष नजर, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कई जिलों को विशेष रूप से संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है. निर्वाचन आयोग ने मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, बीरभूम और बर्धमान जैसे जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं. इन क्षेत्रों के सभी विधानसभा क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या हिंसा को रोका जा सके. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है. इसके अलावा निगरानी टीमों के साथ 2193 त्वरित प्रतिक्रिया टीमें (QRT) भी सक्रिय हैं, जो किसी भी आपात स्थिति या घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगी.
Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दिन कड़ी सुरक्षा, 2.5 लाख जवान तैनात
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं. चुनाव आयोग ने पूरे राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की रिकॉर्ड 2450 कंपनियां तैनात की हैं, जिनमें करीब 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी शामिल हैं. ये बल राज्य के हर हिस्से में सक्रिय रूप से तैनात हैं ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके. निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के लिए 8000 से अधिक मतदान केंद्रों को अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया है. इन बूथों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और कड़ी निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या हिंसा को तुरंत रोका जा सके.
Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: पहले चरण में 3.60 करोड़ से अधिक मतदाता करेंगे मतदान
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण में बड़ी संख्या में मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. निर्वाचन आयोग के अनुसार, इस चरण में 3.60 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डालने के पात्र हैं. इनमें करीब 1.84 करोड़ पुरुष मतदाता, 1.75 करोड़ महिला मतदाता और 465 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं. चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर भाग लेने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने की अपील की है.
Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर आज मतदान
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के तहत आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है. सुबह 7 बजे से शुरू होकर मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा. इस चरण में राज्य के 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे. चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण में कई संवेदनशील क्षेत्रों में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जा सके. वहीं, दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जिसमें कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों की सीटें शामिल होंगी. सभी चरणों के बाद 4 मई को मतगणना होगी, जिसके साथ ही राज्य की नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी.
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