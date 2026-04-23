TMC बनाम BJP की जोरदार टक्कर; सुरक्षा के कड़े इंतजाम; PM मोदी ने लोगों से की मतदान की अपील

West Bengal Assembly Election 2026 Live Updates: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 16 जिलों की 152 सीटों पर शुरू हो गई है. मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं. करीब 3.60 करोड़ मतदाता 1452 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे. इस चरण में उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल के अहम क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, जिसे चुनावी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की रिकॉर्ड 2450 कंपनियां तैनात की हैं. लगभग 2.5 लाख जवान संवेदनशील और अति-संवेदनशील बूथों पर निगरानी रख रहे हैं. हर मतदान केंद्र पर सख्त सुरक्षा और वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है.

बता दें कि यह चुनाव मतदाता सूची के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) के बाद हो रहा है, जिसके चलते राज्य में मतदाताओं की संख्या में करीब 12% की कमी आई है. इस बदलाव ने चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित किया है. पहले चरण को लेकर सत्ताधारी TMC और BJP के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है. 2021 के चुनाव में इन 152 सीटों में से BJP ने 59 और TMC ने 93 सीटें जीती थीं. इस बार TMC के लिए उत्तर बंगाल में अपनी पकड़ बनाए रखना बड़ी चुनौती है, जबकि BJP यहां बढ़त को मजबूत करने की कोशिश में है. फिलहाल, पहले चरण की वोटिंग पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं. वो़टिंग से जुड़ी हर ताजा खबर के लिए बने रहे जी न्यूज के साथ...