Live: ममता के इनकार ने बढ़ाया सियासी पारा, उधर कांग्रेस ने ले लिया TVK को समर्थन देने का फैसला!

West Bengal Live: पश्चिम बंगाल का सियासी पारा हाई है. भाजपा यहां सरकार बनाने जा रही है, जबकि ममता बनर्जी ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी. वहीं तमिलनाडु में कांग्रेस ने TVK को अपना समर्थन देने का फैसला किया है.
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Assembly Election Result 2026: पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के नतीजे जारी हुए, इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प परिणाम पश्चिम बंगाल का रहा, यहां पर पहली बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है. वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी, जिसकी काफी ज्यादा आलोचना हो रही है. इसके अलावा भाजपा असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी. वहीं तमिलनाडु में एक्टर विजय की नई नवेली पार्टी ने अपने प्रदर्शन से पूरे देश को अचंभित कर दिया. तमिलनाडु में TVK की सरकार बनना लगभग तय है. TVK को कांग्रेस भी समर्थन देने जा रही है. इन 5 राज्यों सहित देश की तमाम सियासी खबरों की जानकारी आप जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के जरिए ले सकते हैं.
ममता के इनकार पर बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष
पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 'मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं हूं' वाले बयान पर कहा कि इस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, संविधान में इसका प्रावधान है. जो कुछ है वो संविधान में है. सर्वोच्च स्थान पर संविधान है और जो कुछ होगा वो संविधान के दायरे से ही होगा.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बातों पर BJP के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि अब, इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनका कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है, और जनता ने उन्हें पद पर बने रहने का जनादेश नहीं दिया है.
हम पार्टी के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे
भाटपाड़ा विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी पवन कुमार सिंह ने कहा, "हम तैयार हैं. हम पार्टी के निर्देशों के अनुसार काम करेंगे. हालांकि, अभी तक पार्टी ने इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किया है.
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में हिंसा और तोड़-फोड़ में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. CEC ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP), कोलकाता पुलिस कमिश्नर और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के डायरेक्टर जनरल के साथ-साथ सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SPs) और पुलिस अधिकारियों को लगातार पेट्रोलिंग करने का आदेश दिया.
एक लोकल सैलून मालिक ने पश्चिम बंगाल चुनाव में BJP की जीत का जश्न कस्टमर्स को फ्री हेयरकट और शेव देकर मनाया. इसे लेकर उसने कहा मैं PM मोदी का फैन हूं, मेरी इच्छा थी कि अगर PM मोदी पश्चिम बंगाल में जीतते हैं, तो मैं पूरे दिन फ्री में हेयरकट और शेव करूंगा. अब, PM मोदी ने बड़ी मेहनत से जीत हासिल की है. पूरे देश में खुशी का माहौल है. इसलिए अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, मैं अपने कामों से ये सर्विस दे रहा हूं. मैं अपनी खुशी जाहिर कर रहा हूं, और मेरा आज का दिन PM मोदी को समर्पित है.
भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों पर कहा कि बंगाल की जीत ऐतिहासिक है, बंगाल हमारे नेता, संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि है. वहां इतना अत्याचार? इतना तुष्टीकरण? ममता बनर्जी आपको क्या हो गया है? आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगी? जनता ने आपको इतनी बुरी तरह से तिरस्कृत कर दिया है. जनता के मत का आदर करना सीखिए.
तमिलनाडु चुनाव के नतीजे आने के बाद सियासी बयानबाजी के बीच AIADMK की नई MLA लीमा रोज मार्टिन ने कहा, "TVK की तरफ से AIADMK के जनरल सेक्रेटरी एडप्पादी के. पलानीस्वामी के साथ बातचीत चल रही है.
कांग्रेस ने लिया TVK को समर्थन देने का फैसला!
तमिलनाडु में TVK की सरकार बनना तय है. अब तमिलनाडु कांग्रेस PAC के सदस्यों ने एकमत से TVK प्रेसिडेंट और एक्टर विजय को राज्य में सेक्युलर सरकार बनाने के लिए सपोर्ट करने का फैसला किया है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार करने पर AIMIM नेता वारिस पठान ने कहा, "लोकतंत्र का एक हिस्सा चुनाव है. संविधान ने लोगों को सबसे बड़ा वोट करने का अधिकार दिया है. जनता जिसे चाहे सत्ता में लाती है. खुशी-खुशी हार स्वीकार करना चाहिए जीत भी स्वीकार करना चाहिए. हमारे भी लोग थे उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है. देश संविधान से चलेगा. मैं किसी का समर्थक नहीं हूं. वे जो आरोप लगा रही हैं उसका प्रशासन संज्ञान ले, जो उचित कार्रवाई हो करनी चाहिए.
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