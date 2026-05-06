Live: ममता के इनकार ने बढ़ाया सियासी पारा, उधर कांग्रेस ने ले लिया TVK को समर्थन देने का फैसला!

Assembly Election Result 2026: पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के नतीजे जारी हुए, इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प परिणाम पश्चिम बंगाल का रहा, यहां पर पहली बार भाजपा सरकार बनाने जा रही है. वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी, जिसकी काफी ज्यादा आलोचना हो रही है. इसके अलावा भाजपा असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी. वहीं तमिलनाडु में एक्टर विजय की नई नवेली पार्टी ने अपने प्रदर्शन से पूरे देश को अचंभित कर दिया. तमिलनाडु में TVK की सरकार बनना लगभग तय है. TVK को कांग्रेस भी समर्थन देने जा रही है. इन 5 राज्यों सहित देश की तमाम सियासी खबरों की जानकारी आप जी न्यूज के लाइव ब्लॉग के जरिए ले सकते हैं.

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