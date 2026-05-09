West Bengal New CM 2026 LIVE: बंगाल में आज सुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी, PM समेत जुटेगा NDA का 'पूरा कुनबा'

West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Ceremony LIVE: शनिवार यानी 9 मई को सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. शुक्रवार को सर्वसम्मति से BJP विधायक दल का नेता चुने जाने के कुछ ही घंटों बाद, पश्चिम बंगाल के भावी मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की और राज्य में पहली BJP सरकार बनाने का दावा पेश किया. राजभवन के सूत्रों के मुताबिक अधिकारी शनिवार सुबह ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पद की शपथ लेंगे; पूरी संभावना है कि उनके साथ दो उपमुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA-शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने का कार्यक्रम है.

इससे कुछ घंटे पहले, BJP के सीनियर नेता और पार्टी की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने विधायक दल की बैठक के दौरान अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि अधिकारी बंगाल में BJP के विस्तार का चेहरा हैं और सरकार का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं. इस प्रस्ताव को विधायकों का सर्वसम्मति से समर्थन मिलने के बाद, पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारी के विधायक दल के नेता के रूप में चुने जाने की घोषणा की.

सुवेंदु अधिकारी की शपथ और पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े तमाम अपडेट्स आज हम आपको इसी लाइव ब्लॉग में टाइम टू टाइम मुहैया कराएंगे. बन रहें हमारे साथ.