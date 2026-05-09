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West Bengal New CM 2026 LIVE: बंगाल में आज सुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी, PM समेत जुटेगा NDA का 'पूरा कुनबा'

Suvendu Adhikari CM Oath Live Updates: भारतीय जनता पार्टी आज पहली बार पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रही है, शुक्रवार को सुवेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है, आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: May 09, 2026, 07:54 AM IST
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West Bengal New CM 2026 LIVE: बंगाल में आज सुवेंदु अधिकारी की ताजपोशी, PM समेत जुटेगा NDA का 'पूरा कुनबा'
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West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Ceremony LIVE: शनिवार यानी 9 मई को सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे. शुक्रवार को सर्वसम्मति से BJP विधायक दल का नेता चुने जाने के कुछ ही घंटों बाद, पश्चिम बंगाल के भावी मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की और राज्य में पहली BJP सरकार बनाने का दावा पेश किया. राजभवन के सूत्रों के मुताबिक अधिकारी शनिवार सुबह ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पद की शपथ लेंगे; पूरी संभावना है कि उनके साथ दो उपमुख्यमंत्री भी शपथ लेंगे. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA-शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने का कार्यक्रम है.

इससे कुछ घंटे पहले, BJP के सीनियर नेता और पार्टी की राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष ने विधायक दल की बैठक के दौरान अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि अधिकारी बंगाल में BJP के विस्तार का चेहरा हैं और सरकार का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं. इस प्रस्ताव को विधायकों का सर्वसम्मति से समर्थन मिलने के बाद, पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारी के विधायक दल के नेता के रूप में चुने जाने की घोषणा की.

सुवेंदु अधिकारी की शपथ और पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े तमाम अपडेट्स आज हम आपको इसी लाइव ब्लॉग में टाइम टू टाइम मुहैया कराएंगे. बन रहें हमारे साथ.

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09 May 2026
07:54 AM

ममता बनर्जी को भी मिला सुवेंदु अधिकारी की शपथ का निमंत्रण

शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल BJP विधायक दल के नेता चुने जाने पर, प्रदेश BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य कहते हैं,'यह सिर्फ हमारा सपना नहीं था, यह लाखों BJP कार्यकर्ताओं का सपना था, श्यामा प्रसाद की धरती पर, श्यामा प्रसाद की सरकार बनने जा रही है. कल, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे. हमारी जिंदगी में इससे बड़ा पल शायद ही कोई हो सकता है, पश्चिम बंगाल की जनता ने जंगल राज के शासन को उखाड़ फेंका है. यह लोकतंत्र की जीत है. वह आगे कहते हैं,'प्रोटोकॉल के अनुसार ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया है.'

07:40 AM

West Bengal Cm Oath Live: BJP ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा किया- घोष

पश्चिम बंगाल में BJP सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले, BJP नेता दिलीप घोष ने कहा कि राज्य में पार्टी के लंबे संघर्ष का आखिरकार फल मिला है, क्योंकि लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया है. यह दावा करते हुए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हो गया है, घोष ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस को जनता ने लोगों पर ज़ुल्म करने और सत्ता का गलत इस्तेमाल करने के कारण नकार दिया है. उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने राज्य में BJP को सत्ता में लाकर विपक्षी पार्टियों को करारा जवाब दिया है.

07:23 AM

20 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल

अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह को भाजपा शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी पेश कर रही है, बताया जा रहा है कि भाजपा की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है, जो एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा.

 

07:09 AM

झालमुड़ी, रसगुल्ला और सैंडेश के स्टॉल

ब्रिगेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और जनभागीदारी वाला आयोजन बनाने की तैयारी की गई है. समारोह में आने वाले लोगों के लिए झालमुड़ी, रसगुल्ला और सैंडेश जैसे बंगाल के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जबकि छऊ, बाउल, गामीरा डांस और रवींद्र संगीत जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केंद्र होंगे. प्रशासन को उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोग शामिल हो सकते हैं, जिसके चलते सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं.

खान-पान के खास इंतजाम
समारोह में आने वाले लोगों के लिए झालमुड़ी, रसगुल्ला और सैंडेश जैसे बंगाल के पारंपरिक फूड स्टॉल लगाए जाएंगे.
सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे
छऊ, बाउल, गामीरा डांस और रवींद्र संगीत की प्रस्तुति समारोह का हिस्सा होगी.
एक लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान
प्रशासन को उम्मीद है कि शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1 लाख लोग शामिल हो सकते हैं.
06:49 AM

Kolkata Police Traffic Police Advisory कोलकाता पुलिस की एडवायजरी

सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के चलते, कोलकाता पुलिस ने 9 मई को लेकर एक बड़ी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इसमें VVIP आवागमन को बनाए रखने के लिए कई रास्तों और वाहनों को बैन कर दिया गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा. इसके साथ ही बीजेपी की कैबिनेट का गठन का होगा.

06:46 AM

4 मई 2026 को भाजपा को ने रचा इतिहास

4 मई को आए नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 207 सीटों पर जीत का परचम लहराया और पहली बार बंगाल में सरकार बनाने दावा पेश किया. वहीं पिछले 15 वर्षों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की पार्टी TMC को सिर्फ 80 सीटें ही मिल पाईं. नीचे देखिए पूरे आंकड़े.

WEST BENGAL

विधानसभा चुनाव नतीजे
Assembly Constituencies
292 / 293
Party
Won
BJP
207
AITC
80
INC
2
AJUP
2
CPI(M)
1
06:45 AM

Suvendu Adhikari Oath: क्या-क्या तैयारियां चल रही हैं?

सुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए 50 हजार से ज्यादा कुर्सियां लगाई गई हैं. इसके अलावा तकरीबन 4 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. साथ ही 20 एंट्री गेट तैयार किए गए हैं. 

शपथ ग्रहण समारोह की मेगा तैयारी

सुवेंदु अधिकारी के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा और व्यवस्था के बड़े इंतजाम

50,000
से ज्यादा समारोह स्थल पर 50 हजार से अधिक कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि बड़ी संख्या में आने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्था हो सके
4,000
 
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए करीब 4 हजार पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.
20
 
कार्यक्रम स्थल पर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए 20 एंट्री गेट तैयार किए गए हैं.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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