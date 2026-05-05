Assembly Election Live: बंगाल में नतीजों के बाद आगजनी और तोड़फोड़; 1 सीट पर आज भी हुई वोटों की गिनती

Assembly Election 2026 LIVE: सोमवार को आए नतीजों में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में चौंका दिया, तो एक्टर विजय की पार्टी TVK ने तमिलनाडु में सभी के होश उड़ा दिए. आज नतीजों के अगले दिन सभी जगहों से बड़े अपडेट्स आएंगे. जो हम आपको इसी लाइव ब्लॉग में देंगे.
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Assembly Election Live Updates: सोमवार यानी 4 मई 2026 को जारी किए गए नतीजों में भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों से कायम टीएमसी के किले को ढेर कर दिया है. इसके अलावा असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी, वहीं केरल में कांग्रेस ने 10 साल बाद वापसी की और तमिलनाडु की जनता ने MK स्टालिन को सत्ता से उखाड़कर 2 साल पहले वजूद में आई एक्टर विजय की पार्टी TVK को सत्ता के करीब लाकर खड़ा किया है.
इस लाइव ब्लॉग में हम आपको पांचों राज्यों में आज होने वाले बड़े और मुख्य सियासी अपडेट्स देंगे. बने रहें हमारे साथ.
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल ने X पर पोस्ट में कहा,'असम और बंगाल के चुनावों को लेकर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं. कहा जा रहा है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने भारत निर्वाचन आयोग (EC) के समर्थन से प्रभावित किए हैं. हम ममता बनर्जी की बात से सहमत हैं. बंगाल में 100 से अधिक सीटों पर कथित तौर पर गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं. यह कोई नया पैटर्न नहीं है. इससे पहले भी ऐसे आरोप सामने आए हैं.
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BJP नेता और भवानीपुर और नंदीग्राम सीट से जीतने वाले उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी कहते हैं,'इस बार मैं लगभग दस हजार वोटों से चुनाव जीता हूं, नंदीग्राम के हिंदू लोगों ने मुझे फिर से जिताया. वहां, पूरा मुस्लिम वोट TMC को गया, मैं नंदीग्राम के हिंदुओं के लिए काम करूंगा. TMC खत्म हो जाएगी. 24 घंटे के अंदर, यह तबाह हो जाएगी, यह खत्म हो जाएगी. इस भ्रष्ट, परिवार-केंद्रित पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है, हम वह काम करेंगे जिसकी घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणापत्र में की थी और जिसकी गारंटी प्रधानमंत्री मोदी ने बार-बार दी है. हम इसे पूरा करेंगे.'
TMC Press Conference: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममत बनर्जी को 4 मई को करारी का सामना करना पड़ा. यहां तक कि वो खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाई हैं. अब नतीजों के बाद 5 मई की शाम को वो प्रेस कांफ्रेंस करेंगी.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे यूं तो देर रात तक आ गए थे, लेकिन आज भी यानी 5 मई की सुबह एक सीट पर काउंटिंग चली. चुनाव आयोग की वेबसाइट पर हमने देखा कि राजरहट न्यू टाउन के नतीजे सुबह 7 बजकर 9 मिनट पर अपडेट हुए. दिलचस्प बात यह है कि उस समय भी 18 में से 17 राउंड के नतीजे अपडेट हुए थे. हालांकि बाद में पता चला कि यहां से टीएमसी के तपश चटर्जी ने विजय हासिल कर ली है.
चुनावी नतीजों के बाद सिलीगुड़ी में TMC ने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर आगजनी का आरोप लगाता हुए कहा कि इस तरह की विनाशकारी हरकतें उनके असली तानाशाही रवैये को बेनकाब करती हैं. हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि TMC खुद अपने दफ्तरों पर हमले करवा रही है.
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