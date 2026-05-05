Assembly Election Live: बंगाल में नतीजों के बाद आगजनी और तोड़फोड़; 1 सीट पर आज भी हुई वोटों की गिनती

Assembly Election Live Updates: सोमवार यानी 4 मई 2026 को जारी किए गए नतीजों में भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों से कायम टीएमसी के किले को ढेर कर दिया है. इसके अलावा असम और पुडुचेरी में अपनी सत्ता बरकरार रखी, वहीं केरल में कांग्रेस ने 10 साल बाद वापसी की और तमिलनाडु की जनता ने MK स्टालिन को सत्ता से उखाड़कर 2 साल पहले वजूद में आई एक्टर विजय की पार्टी TVK को सत्ता के करीब लाकर खड़ा किया है.

पांचों राज्यों के चुनावी नतीजे

पश्चिम बंगाल (293) बहुमत: 147 207 80 2 2 2 BJP 207, TMC 80, LF 2, CONG 2 असम (126) बहुमत: 64 102 19 5 BJP+ 102, CONG+ 19, OTH 5 तमिलनाडु (234) बहुमत: 118 107 74 53 TVK 107, DMK+ 74, ADMK+ 53 केरल (140) बहुमत: 71 102 35 3 CONG+ 102, LEFT+ 35 पुडुचेरी (30) बहुमत: 16 18 6 6 BJP+ 18, CONG+ 6

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