Women Reservation Bill Live: सदन में गूंजेगी आधी आबादी की आवाज, विशेष सत्र में मोदी सरकार पेश करेगी बिल

Women Reservation Bill Live: मोदी सरकार लगातार महिलाओं की आवाज ऊंची कर रही है. इसी कड़ी में आज देश की आधी आबादी को सबसे बड़ा तोहफा देने जा रही है. सदन में आज महिलाओं से जुड़े हुए तीन अहम बिल पेश किए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य है कि 2029 के चुनावों तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% यानी एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया जाए. इससे पहले सभी सांसदों को 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है. महिला आरक्षण से जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी अपडेट आइए जी न्यूज के लाइव ब्लॉग से ले सकते हैं.

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