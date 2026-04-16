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Women Reservation Bill Live: सदन में गूंजेगी आधी आबादी की आवाज, विशेष सत्र में मोदी सरकार पेश करेगी बिल

Women Reservation Bill Live: देशभर की महिलाओं के लिए आज का दिन काफी ज्यादा बड़ा है. आज लोकसभा में महिलाओं से जुड़े हुए तीन अहम बिल पेश किए जाएंगे. इससे जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लॉग. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 16, 2026, 08:42 AM IST
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Women Reservation Bill Live: सदन में गूंजेगी आधी आबादी की आवाज, विशेष सत्र में मोदी सरकार पेश करेगी बिल
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Women Reservation Bill Live: मोदी सरकार लगातार महिलाओं की आवाज ऊंची कर रही है. इसी कड़ी में आज देश की आधी आबादी को सबसे बड़ा तोहफा देने जा रही है. सदन में आज महिलाओं से जुड़े हुए तीन अहम बिल पेश किए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य है कि 2029 के चुनावों तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% यानी एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया जाए. इससे पहले सभी सांसदों को 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है. महिला आरक्षण से जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी अपडेट आइए जी न्यूज के लाइव ब्लॉग से ले सकते हैं.

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16 April 2026
08:40 AM

कांग्रेस चाहती थी महिलाओं को मिले आरक्षण

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि महिला बिल जल्द से जल्द पास होना चाहिए. ये कांग्रेस की ही पहल थी. राजीव गांधी ने ग्राम व जिला पंचायतों में 33% आरक्षण दिलाने का काम किया था. कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती थी कि महिलाओं को आरक्षण मिले, ये कोई विषय ही नहीं है लेकिन जिस तरह से परिसीमन किया जा रहा है, इसका निश्चित तौर पर विरोध होना चाहिए. 

 

08:27 AM

परिसीमन के मुद्दे पर पर बोले भाजपा नेता

परिसीमन के मुद्दे पर BJP नेता प्रकाश रेड्डी ने कहा कि INDI गठबंधन ने आखिर में कहा कि वे महिला आरक्षण बिल का समर्थन करेंगे, लेकिन वे परिसीमन बिल का समर्थन नहीं करेंगे. परिसीमन बिल का विरोध करने का कोई मतलब नहीं है. आपने अपने फायदे और राजनीतिक फायदे के हिसाब से परिसीमन किया, लोग आपकी गतिविधियों को देख रहे हैं.

08:12 AM

एमके स्टालिन ने फहराया काला झंडा

DMK अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आज काले कपड़े पहनकर केंद्र के परिसीमन कदम के विरोध में काला झंडा फहराया. उन्होंने प्रस्तावित परिसीमन बिल की एक कॉपी भी जलाई.

08:00 AM

महिला आरक्षण बिल पर पर बोले अनुराग ठाकुर

महिला आरक्षण बिल पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमिटमेंट के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं, ताकि भारतीय महिलाओं को उनके अधिकार मिल सकें. यह मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी लेकिन पूरी नहीं हुई. कांग्रेस, जिसने कई सालों तक और हाल ही में 2004 से 2014 तक राज किया, उसने सिर्फ वादे किए. सोनिया गांधी और राहुल गांधी उन्हें पूरा करने में फेल रहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वादे पूरे किए हैं. 

07:52 AM

महिला आरक्षण बिल को लेकर बोले रामदास अठावले 

महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि संसद में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा होगी. यह प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का लिया गया बहुत महत्वपूर्ण फैसला है. 

 

07:41 AM

महिला आरक्षण बिल पर बोलीं सोनल चौहान

महिला आरक्षण बिल पर, अभिनेत्री सोनल चौहान ने कहा कि मैं इसका समर्थन करती हूं. हमारा देश विकास कर रहा है और मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि महिलाएं भी इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं.

 

07:35 AM

संसदीय ढांचे में बड़े स्तर पर बदलाव की भी तैयारी

संसदीय ढांचे में बड़े स्तर पर बदलाव की भी तैयारी हो रही है. प्रस्ताव यह भी है कि परिसीमन की प्रक्रिया के जरिए लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जो मौजूदा आंकड़ों से बढ़कर करीब 850 तक पहुंच सकती है. इसका उद्देश्य बढ़ती आबादी और प्रतिनिधित्व की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना बताया जा रहा है.

07:30 AM

सरकार पेश करेगी बिल

मोदी सरकार आज महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है. सरकार आज लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश करेगी. सरकार का लक्ष्य है कि 2029 के चुनावों तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% यानी एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया जाए. इस योजना के तहत सिर्फ आरक्षण लागू करने की बात नहीं है, बल्कि संसदीय ढांचे में बड़े स्तर पर बदलाव की भी तैयारी हो रही है. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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