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LIVE: लोगों को गुमराह करना चाहता है विपक्ष... महिला आरक्षण बिल पर बोले शिवसेना सांसद

Women Reservation Bill Live: सदन के विशेष सत्र में महिलाओं से जुड़े बिलों पर लगातार चर्चा हो रही है. पहले दिन पक्ष-विपक्ष में जमकर तकरार देखने को मिली. इससे जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लॉग. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 17, 2026, 08:13 AM IST
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LIVE: लोगों को गुमराह करना चाहता है विपक्ष... महिला आरक्षण बिल पर बोले शिवसेना सांसद
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Women Reservation Bill Live: लोकसभा में विशेष सत्र के पहले दिन पक्ष-विपक्ष में जमकर तकरार देखने को मिली, 18 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में पहले दिन महिलाओं के जुड़े हुए बिलों को पेश किया गया. पीएम मोदी ने भी इन बिलों को लेकर अपनी राय रखी, उन्होंने लोकसभा में कहा आज से 25-30 साल पहले जिसने भी इसका विरोध किया, वह विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया लेकिन आज ऐसा समझने की गलती न करें. आज शाम 4 बजे इसपर मतदान होंगे, इससे जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लॉग

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17 April 2026
08:13 AM

'नारी शक्ति - विकासित भारत दौड़' को दिखाई गई हरी झंडी

राजस्थान की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री मंजू बाघमार और पूर्व MLA डॉ. अलका सिंह गुर्जर ने 'नारी शक्ति - विकासित भारत दौड़' को हरी झंडी दिखाई. 

08:02 AM

गौरव बढ़ा रही हैं माताएं-बहनें और बेटियां

हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है. देश की माताएं-बहनें और बेटियां अपनी अटूट संकल्पशक्ति, निष्ठा और सेवाभाव से आज हर क्षेत्र में भारतवर्ष का गौरव बढ़ा रही हैं. देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या, तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः ।।

 

07:49 AM

काफी ऐतिहासिक है आज का दिन

बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है. जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम की चर्चा हम सुनते थे लोग अक्सर बातें करते थे लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयास से वो भारत की सच्चाई बनने जा रहा है. जिस तरह से राजनीति में हमने महिला की भागीदारी बढ़ते हुए देखी है आज उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात हो रही है. निश्चित रूप से हम इसका स्वागत और समर्थन करते हैं.

07:40 AM

आज होगी वोटिंग

महिला रिजर्वेशन कानून में बदलाव करने और डिलिमिटेशन कमीशन बनाने के मकसद से लोकसभा में तीन बिल पर आज वोटिंग होनी है. गुरुवार को सदन को संबोधित करते हुए केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा चर्चा 12 घंटे तक चलेगी.

07:26 AM

पश्चिम बंगाल में बदलाव आएगा

भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता TMC की गुंडागर्दी को राज्य से खत्म कर देगी, राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी, पश्चिम बंगाल में बदलाव आएगा.

07:13 AM

इस बिल का करना चाहिए समर्थन

महिला आरक्षण बिल पर शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के ने कहा कि विपक्ष सिर्फ लोगों को गुमराह करना चाहता है, इससे पता चलता है कि वे महिला आरक्षण बिल के खिलाफ हैं. विपक्ष को भी इस बिल का समर्थन करना चाहिए. 

07:12 AM

पंजाब में ट्रेनों को रोकेंगे किसान

पंजाब में किसान मजदूर मोर्चा (KMM) ने अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है.  गेहूं खरीद में देरी से नाराज होकर शुक्रवारको ट्रेनें रोकने का ऐलान किया है. इसके तहत किसान 12 बजे से 3 बजे तक तीन घंटे के लिए ट्रेनों को रोकेंगे.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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