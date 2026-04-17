LIVE: लोगों को गुमराह करना चाहता है विपक्ष... महिला आरक्षण बिल पर बोले शिवसेना सांसद

Women Reservation Bill Live: लोकसभा में विशेष सत्र के पहले दिन पक्ष-विपक्ष में जमकर तकरार देखने को मिली, 18 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र में पहले दिन महिलाओं के जुड़े हुए बिलों को पेश किया गया. पीएम मोदी ने भी इन बिलों को लेकर अपनी राय रखी, उन्होंने लोकसभा में कहा आज से 25-30 साल पहले जिसने भी इसका विरोध किया, वह विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया लेकिन आज ऐसा समझने की गलती न करें. आज शाम 4 बजे इसपर मतदान होंगे, इससे जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी अपडेट के लिए पढ़ते रहें हमारा लाइव ब्लॉग

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