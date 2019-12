ZEE NEWS BREAKING : पढ़ें आज की बड़ी खबरें...

12 दिसम्बर 2019, 08:14 बजे

झारखंड में तीसरे चरण के लिए 17 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है. गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वोट डालवने की अपील की. उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से मतदान करने का आग्रह करता हूं.

Prime Minister Narendra Modi: The third phase of Jharkhand polls will take place today. Urging all those whose seats go to the polls today to vote in large numbers. I particularly urge my young friends to vote. (file pic) pic.twitter.com/TBs8uynpVC

