ZEE Samvad Real Heroes: एक फोन कॉल में दम... सोनू सूद, करीना से लेकर इसरो की साइंटिस्ट ने की दिल की बात

Zee Samvad Real Heroes Award 2026 : ज़ी न्यूज ने देश के रियल हीरोज को सम्मानित किया. 4th एडिशन में मंच पर 'मदद के मसीहा' सोनू सूद, करीना कपूर से लेकर इसरो की महिला साइंटिस्ट, गीतकार मनोज मुंतशिर, पलक मुच्छल, अनु मलिक जैसी कई दिग्गज हस्तियां पहुंचीं.
Trending Photos
ZEE संवाद रियल हीरोज अवॉर्ड समारोह एक से बढ़कर एक दिग्गजों के नाम रहा. देश के असली हीरोज का सम्मान हुआ. मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर की जोशीली पंक्तियों ने समा बांध दिया. उन्होंने कहा कि Zee का मतलब राष्ट्रवाद, ज़ी का मतलब जिम्मेदारी, ज़ी का मतलब देश पहले. ऐ भारत मां तेरी माटी, तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले. 1992 से लेकर आज तक खबरों की दुनिया में ज़ी का साम्राज्य कायम है. आगे कोरोना काल में 'मसीहा' के तौर पर उभरे एक्टर सोनू सूद ने उस सवाल का जवाब दिया जिसकी चर्चा खूब होती है- क्या सोनू सूद राजनीति में आएंगे? करीना कपूर ने राज खोला कि उनके जीवन में असली हीरो कौन है.
कार्यक्रम में नितेश राणे, कृपाशंकर सिंह, अंटाकर्टिका से लौटीं इसरो साइंटिस्ट मंगला मणि और मंगल मिशन में शामिल साइंटिस्ट दक्षियानी, एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव, गायक - गीतकार मिथुन शर्मा, मशहूर गायिका पलक मुच्छल, गायक-संगीतकार अनु मलिक, एक्टर सोनू सूद, मधुर भंडारकर ने दिल खोलकर बातें कीं.
ज़ी के मंच पर सबसे पहले मेहमान महाराष्ट्र के धाकड़ मंत्री नितेश राणे आए. उनसे सवाल किया गया कि आप बेखौफ हैं, निडर हैं लेकिन इतना भी क्या खौफ में होना कि आप दूसरे धर्म के लोगों को खौफ में डाल दें? इस पर नितेश ने कहा कि क्योंकि मेरा खून ही भगवा है इसलिए मैं निडर और बेखौफ हूं... हमारे हिंदू राष्ट्र में अगर हम सनातन धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे.
हिंदुओं का हित पहले: नितेश राणे
महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने कहा कि सही देश में सही भूमिका लेना बहुत जरूरी है. हम किसी और धर्म को नीचा नहीं दिखाते हैं लेकिन अगर कोई हमारे धर्म को गंदी नजर से देखता है, उसे उसकी जगह दिखाते हैं. पर आप कुछ भी बोल देते हैं? क्या किसी का दिल दुखाएंगे? इस पर नितेश राणे ने कहा कि दूसरे का धर्म हमारे धर्म, बेटे-बेटी को लव जिहाद के नाम पर खत्म कर सकता है. दूसरे का धर्म अपना धर्म बढ़ाने के लिए हमारे ही मंदिरों की जगह पर मस्जिद बना सकता है? उन्होंने कहा कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, यहां पहले हिंदुओं का हित देखा जाता है. फिर बाद में दूसरों को गिना जाता है.
महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह भी मंच पर थे. उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का एक वाक्य है- continuity with change. अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण. अगर हमारा धर्म नहीं होगा तो कर्म कैसे होगा. जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी. धार्मिक सबको होना चाहिए लेकिन कोई अगर ये कहे कि मैं अपने धर्म के लिए सब कुछ करूंगा और दूसरा धर्म कुछ नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए नितेश राणे एक उदाहरण हैं. यह भी कहा कि धार्मिक सबको होना चाहिए, लेकिन धर्मांध नहीं. #ZeeSamvadWithRealHeroes
गाजियाबाद की घटना पर क्या बोलीं करीना कपूर?
गाजियाबाद में तीन लड़कियों के वीडियो गेम की लत के चलते सुसाइड करने के मामले पर जब करीना से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है. हर मां को डर बहुत लगता है लेकिन मुझे लगता है कि सही दिशा में बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए. बच्चों को खेलने के लिए भेजें. बाहर भेजें. गेम खेलने से मना करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, सही दिशा में मोटिवेटेड करने की जरूरत है.
मैं कम इंटरव्यू देती हूं लेकिन जब ZEE का इन्विटेशन आया... रियल हीरोज इवेंट में करीना कपूर ने कही दिल की बात
ZEE रियल हीरोज इवेंट में एक्ट्रेस करीना कपूर ने कहा कि मैं बहुत कम इंटरव्यूज देती हूं लेकिन ज़ी का इन्विटेशन आया तो मुझे लगा कि क्यों नहीं, मुझे जाना चाहिए. बहुत अच्छा लग रहा है. ज़ी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा ने सवाल किया कि आपके जीवन का रियल हीरो कौन है? करीना ने मुस्कुराते हुए कहा कि स्क्रीन पर हीरो तो चेंज होते रहे हैं लेकिन मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि दो हीरोज हैं वो आखिर दम तक रहेंगे. वे मेरे दो बेटे हैं.
क्या आजकल प्रॉपगेंडा फिल्में बन रही हैं? मधुर भंडारकर ने क्यों लिया 'धुरंधर' का नाम
ZEE रियल हीरोज इवेंट में डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने कहा कि अलग टाइम पर अलग-अलग नरैटिव चलते रहते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच आज की तारीख में सिलेक्टिव हो गई है. मैंने इंदु सरकार फिल्म बनाई तो मेरे खिलाफ चीजें कही गईं. पीसी रद्द करनी पड़ी. क्या फिल्मों के जरिए नरैटिव सेट किया जाता है, जैसे- इमर्जेंसी, आर्टिकल 370, केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स... ऐसी फिल्में क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर बनाई जाती है? इस पर मधुर भंडारकर ने कहा कि फिल्म जो बनती है, अपने टाइम और हिसाब से बनती है. जिसे आप प्रॉपगेडा फिल्म कहते हैं या सरकार के लिए बनाई है, कहते हैं तो वो फिल्म चलेगी इसकी गारंटी नहीं है. यह एक कलेक्टिव नरैटिव सेट किया गया है. धुरंधर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म को भी प्रपॉगेंडा फिल्म कहा जा रहा है. जबकि लोगों ने इतना सराहा कि इसने 1200 करोड़ का बिजनस किया. पढ़िए पूरी खबर
एक्टर के एक फोन कॉल में इतना दम है... सोनू सूद ने क्यों कहा ऐसा?
ज़ी रियल हीरोज कार्यक्रम में एक्ट्रेस गुल पनाग के साथ बात करते हुए सोनू सूद ने मदद करने का खूबसूरत पहलू सामने रखा. उन्होंने कहा कि मदद करना सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए- सब एक्टर्स की, सब लोगों की. जो भी प्रभावशाली लोग हैं, आपके फोन के अंदर वो कॉन्टैक्ट्स जरूर हैं जिस पर अगर वे डायल करेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी. एक फोन जिंदगी बदल सकता है. एक्टर के फोन में थोड़ा ज्यादा दम है. आप डॉक्टर या बड़े कॉर्पोरेट को बोल दें लेकिन हम सोचते हैं कि हम किसी से एहसान क्यों लें.
मदद के 'धुरंधर' सोनू सूद को पॉलिटिक्स से ऑफर आया?
कोराना काल में मसीहा के तौर पर उभरे एक्टर सोनू सूद ने हीरो के मायने समझाए. उन्होंने कहा कि हीरो शब्द सुनकर हम बड़े हुए कभी हमें फिल्म के हीरो अच्छे लगते थे, फिर हमारे पिता, मां या टीचर हमें हीरो लगते थे. जीवन में हमें कुछ लोग रास्ता दिखाते हैं तो वो भी हमें हीरो लगते हैं. आज खुशी मिलती है जब आप किसी अनजान शख्स की जिंदगी में जुड़ते हो, उम्मीद बनते हो तो आपके जीवन में जो बदलाव आता है वो खास होता है. क्या पॉलिटिक्स में आएंगे सोनू सूद? इस सवाल पर सोनू ने कहा कि वो दुनिया अलग है. नेता अच्छा काम करते हैं. ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफर्स नहीं आए हैं. हर स्टेट से अच्छे-अच्छे ओहदे ऑफर हुए हैं. कई बार ऐसा लगा कि मैं शायद पूरा समय न दे पाऊं, जो कुर्सी दी जाएगी उसके लिए. जो एक्टर जिंदा है उसका जिंदा रहना जरूरी है. शायद इसीलिए लगा कि.... पढ़िए पूरी खबर
काम मांगने में कैसी शर्म: अनु मलिक
मनोज मुंतशिर के साथ ज़ी रियल हीरोज के मंच पर गायक, संगीतकार अनु मलिक ने अपने बचपन का किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि मैंने अपने गुणी पिता को बिना काम के घर पर बैठे देखा था तभी से मैंने सोच लिया था कि काम की प्रोग्रामिंग कैसे करनी है. आगे उन्होंने बॉर्डर का किस्सा सुनाया. पढ़िए पूरी खबर
पलक मुच्छल ने बताया, पति में क्या क्वालिटी चाहती थीं
मशहूर गायिका पलक मुच्छल ने ज़ी हीरोज के मंच से अपनी लव स्टोरी का एक खूबसूरत किस्सा सुनाया. उन्होंने कहा कि सभी मेरे हार्ट मिशन के बारे में जानते हैं. मैं जब भी कॉन्सर्ट करती हूं तो मेरे हिस्से का पैसा ऐसे बच्चों की सर्जरी के लिए जाता है जिनके पैरेंट्स के पास पैसे नहीं हैं. शादी के पहले से, बचपन से ही मेरा मिशन चला आ रहा है. मैं चाहती थीं कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिले जो मेरे इस काम में रुकावट ना डाले. और मैं ऐसा मानती हूं कि मिथुन जी के जीवन में आने के बाद मेरे इस मिशन को रफ्तार मिल गई है. और बच्चों की सर्जरी हो पा रही है. तुम ही हो... लिखने वाले मशहूर गायक और गीतकार मिथुन शर्मा ने आगे ज़ी रियल हीरोज के मंच से बॉर्डर-2 के पीछे की कहानी बताई.
पढ़िए: घर में मेरी चलती है, पढ़िए: बॉर्डर-2 का किस्सा
इंडिगो संकट क्यों हुआ? एक्सपर्ट ने बताई कहां गलती हुई
ज़ी रियल हीरोज के मंच पर एविएशन एक्सपर्ट जीतेंद्र भार्गव ने इंडिगो क्राइसिस को विस्तार से समझाया. उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि इंडिगो की मैनेजमेंट को पता था कि उनको डीजीसीए के नए नियम का पालन करना है, ज्यादा पायलट की जरूरत होगी, उनके पास पायलट नहीं हैं, तो क्या कारण था कि उन्होंने कुछ नहीं किया. भार्गव ने कहा कि लॉजिकल तरीका क्या है कि आप पब्लिक को बता दीजिए कि हम इस टाइम के बीच फ्लाइट को काट रहे हैं. इससे असुविधा नहीं होगी. यात्री एयरपोर्ट पर नहीं जाएंगे. जो उथल-पुथल हुई वो नहीं होती. ऐसे में कहा जा सकता है कि ये बहुत बुरा दौर था इंडिगो के लिए. उन्होंने यह भी कहा कि जब भी कोई एयरलाइंस कोलैप्स हुई तो उसका सीधा फायदा इंडिगो को हुआ.
मंच पर मौजूद एक्सपर्ट विपुल सक्सेना से जब 64 पर्सेंट बाजार पर इंडिगो के कब्जे की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि पहला जिम्मेदार व्यक्ति मैनेजमेंट होता है. 2024 में उनको पूरा टाइम दिया गया था. सब एडवांस में देने के बाद भी नहीं किए... डीजीसीए को भी शेड्यूल स्टडी करने के लिए तीन महीने मिले थे लेकिन कहीं न कहीं इधर से भी खामियां हुईं. पढ़िए पूरी खबर
मंगल मिशन में क्या कोई डर था? इसरो साइंटिस्ट ने समझाया
मंगल मिशन का हिस्सा रहीं दक्षियानी से जब पूछा गया कि उस समय वैज्ञानिकों के बीच कैसा डर था? उन्होंने कहा कि नहीं, कोई डर नहीं था क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर करते हैं तो बहुत टेस्ट करते हैं. हमें पता होता है कि यह सही है या नहीं. इसलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं. 70 फीसदी समय हम टेस्ट करते रहते हैं. उसी टेस्ट से मिलता है कॉन्फिडेंस. पूरी खबर यहां पढ़िए
अंटार्कटिका में भारत के स्टेशन का जलवा
साइंटिस्ट मंगला मणि ने कहा कि अंटार्कटिका में अगर अपना स्टेशन नहीं होता तो दूसरे देश पर निर्भर रहना होता. उसके लिए हमें पेमेंट करना होता. कुछ मिनटों के लिए 500 डॉलर लग सकते थे. लेकिन अब हम सालभर 24 घंटे डेटा लेते रहते हैं. उन्होंने कहा कि अपने स्टेशन से हमारा पैसा बचा रहा और हममें एक कॉन्फिडेंस भी पैदा हुआ. दुनिया में हम टॉप हैं. हमारा कोस्टल लाइन बड़ा है. मछुआरों के लिए वो डेटा जरूरी होता है.
इसरो साइंटिस्ट मंगला मणि को देश कर रहा सैल्यूट
56 साल की साइंटिस्ट मंगला मणि -80 डिग्री तापमान पर अंटार्कटिका गई थीं. उनकी चुनौतियों के बारे में जब पूछा गया तो इसरो साइंटिस्ट ने कहा कि अंटार्कटिका जाने के लिए एक मौका था, एक चैलेंज था. यह इसरो के काम का हिस्सा था और हमारे दिमाग में केवल एक बात थी कि हम देश के लिए कर रहे हैं. इसरो में कोई फोर्स नहीं करता, यह स्वैच्छिक होना चाहिए. मैं गई. बहुत तैयारी करनी होती है. उसके लिए मेंटली, फिजिकली फिट होना जरूरी है क्योंकि अगर वहां कुछ हो गया तो उधर से इधर नहीं आ सकते और इधर से उधर नहीं जा सकते. ZEE के मंच पर इसरो की महिला शक्ति को देख खूब तालियां बजीं.
ZEE हीरोज के मंच पर इसरो की महिला शक्ति
हां, ZEE रियल हीरोज इवेंट में इसरो साइंटिस्ट मंगला मणि और दक्षियानी का जोरदार वेलकम हुआ. साइंस में भारत की भूमिका पर साइंटिस्ट दक्षियानी ने कहा कि दुनियाभर में साइंस और टेक्नॉलजी को विकसित देशों से जोड़कर देखा जाता है लेकिन ऐसा नहीं है. भारत भले विकासशील देश है लेकिन मंगलयान और चंद्रयान लैंडिंग जैसी उपलब्धि ने देश को दुनिया की टॉप साइंस कम्युनिटी में लाकर खड़ा कर दिया है. उन्होंने इसरो में महिलाओं की भूमिका पर कहा कि इसरो में महिला और पुरुष के बीच कोई अंतर नहीं है. सभी को बराबर नजर से देखा जाता है. बहुत ही टेक्निकल काम होता है, ऐसे में कोई अंतर नहीं होता है. जब सैटलाइट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर की बात होती है तो ऐसा नहीं होता कि इसे पुरुष साथी ने किया या महिला ने. इसरो का मैनेजमेंट सबके लिए अच्छा है. महिलाओं के योगदान को भी बराबर महत्व मिलता है.
जिहाद करने वाले मुसलमानों को नहीं रखना है: नितेश राणे
राणे ने कहा कि जो राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं वे हमारे साथ हैं. जो जिहाद करने वाले मुसलमान हैं उन्हें हमको नहीं रखना है. बहुत क्लियर है. इसमें सभी मुसलमानों को साथ में नहीं रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारे त्योहार में जो लोग पत्थर मारते हैं उन्हें इस देश में नहीं रखना है. उधर भाजपा नेता कृपाशंकर सिंह ने कहा कि हमारा धर्म किसी को बांटने की बात नहीं करता लेकिन हिंदुस्तान में रहने के बाद हिंदुस्तानी बनकर रहना चाहिए... राणे ने आगे कहा कि सारे सवाल हमसे क्यों पूछे जाते हैं मुसलमान से भी पूछिए. यूजीसी विवाद पर जब पूछा गया तो राणे ने कहा कि मुसलमान जब भी आरक्षण की बात करता है तो पसमांदा या दूसरी जातियों की बात नहीं करता, वैसे ही हिंदुओं को भी करना चाहिए.
राणे बोले, वे किसी काफिर से कुछ खरीदेंगे क्या?
नाम पूछने की बात पर नितेश राणे ने कहा कि यही सवाल मोहम्मद अली रोड (जैसे मुस्लिम बहुल इलाके) पर जाकर जब रोजा शुरू होता है, जब रात में बड़े-बड़े स्टॉल लगते हैं तो आपको पूछना चाहिए कि आप किसी काफिर से कुछ खरीदेंगे क्या? इस्लाम में लिखा है क्या? घुसपैठियों पर राणे ने कहा कि देवेंद्र जी की सरकार आने के बाद काफी रोहिंग्याओं को भगाया गया.
नसीरूद्दीन, एआर रहमान... राणे बोले, पाकिस्तान पसंद तो चले जाइए
नितेश राणे ने कहा कि सारी हिम्मत, सारी सलाह सिर्फ हिंदुओं के बीच नहीं देनी चाहिए इतनी हिम्मत पाकिस्तान में इस्लामाबाद, कराची में करके दिखाओ ना. जब लोकतंत्र की बात की गई तो उन्होंने कहा कि सबको हमारे देश में रहने का अधिकार है लेकिन जिसको भी इस्लाम राष्ट्र बनाना है न, जिसको भी जिहाद करना है उसके खिलाफ हम बात करेंगे. नसीरूद्दीन, एआर रहमान का नाम लिया गया तो राणे ने कहा कि अगर उनको पाकिस्तान इतना ही पसंद है तो पाकिस्तान चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. टिकट हम निकालकर देंगे. हमारे पास बहुत अच्छे सिंगर और एक्टर हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं.
ज़ी रियल हीरोज कार्यक्रम यहां देखिए LIVE
उन लोगों के लिए राष्ट्र में जगह नहीं: नितेश राणे
ज़ी रियल हीरोज के मंच पर जब नितेश राणे से पूछा गया कि वोटों का ध्रुवीकरण क्यों करना पड़ा रहा है? जब आप इतना काम कर रहे हैं तो क्यों कहना पड़ रहा कि सामान खरीदने से पहले पूछ लो कि आपका नाम क्या है? महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं. ये काम हम हमारे हिंदू राष्ट्र के लिए कर रहे हैं. जो भी इधर रहता है, जो-जो इस देश को अपना मानता है, तिरंगे को अपना झंडा मानता है, उसके लिए हम विकास कर रहे हैं लेकिन जो हमारे राष्ट्र की तरफ गंदी नजर से देख रहा है, ना उसके लिए विकास होगा और ना उसके लिए हमारे राष्ट्र में जगह होगी.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.