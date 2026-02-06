ZEE Samvad Real Heroes: एक फोन कॉल में दम... सोनू सूद, करीना से लेकर इसरो की साइंटिस्ट ने की दिल की बात

ZEE संवाद रियल हीरोज अवॉर्ड समारोह एक से बढ़कर एक दिग्गजों के नाम रहा. देश के असली हीरोज का सम्मान हुआ. मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर की जोशीली पंक्तियों ने समा बांध दिया. उन्होंने कहा कि Zee का मतलब राष्ट्रवाद, ज़ी का मतलब जिम्मेदारी, ज़ी का मतलब देश पहले. ऐ भारत मां तेरी माटी, तेरा आदेश पहले, दुनिया के सारे सुख पीछे हैं, मेरा देश पहले. 1992 से लेकर आज तक खबरों की दुनिया में ज़ी का साम्राज्य कायम है. आगे कोरोना काल में 'मसीहा' के तौर पर उभरे एक्टर सोनू सूद ने उस सवाल का जवाब दिया जिसकी चर्चा खूब होती है- क्या सोनू सूद राजनीति में आएंगे? करीना कपूर ने राज खोला कि उनके जीवन में असली हीरो कौन है.

कार्यक्रम में नितेश राणे, कृपाशंकर सिंह, अंटाकर्टिका से लौटीं इसरो साइंटिस्ट मंगला मणि और मंगल मिशन में शामिल साइंटिस्ट दक्षियानी, एविएशन एक्सपर्ट जितेंद्र भार्गव, गायक - गीतकार मिथुन शर्मा, मशहूर गायिका पलक मुच्छल, गायक-संगीतकार अनु मलिक, एक्टर सोनू सूद, मधुर भंडारकर ने दिल खोलकर बातें कीं.

ज़ी के मंच पर सबसे पहले मेहमान महाराष्ट्र के धाकड़ मंत्री नितेश राणे आए. उनसे सवाल किया गया कि आप बेखौफ हैं, निडर हैं लेकिन इतना भी क्या खौफ में होना कि आप दूसरे धर्म के लोगों को खौफ में डाल दें? इस पर नितेश ने कहा कि क्योंकि मेरा खून ही भगवा है इसलिए मैं निडर और बेखौफ हूं... हमारे हिंदू राष्ट्र में अगर हम सनातन धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान में बोलेंगे.

हिंदुओं का हित पहले: नितेश राणे

महाराष्ट्र के मिनिस्टर ने कहा कि सही देश में सही भूमिका लेना बहुत जरूरी है. हम किसी और धर्म को नीचा नहीं दिखाते हैं लेकिन अगर कोई हमारे धर्म को गंदी नजर से देखता है, उसे उसकी जगह दिखाते हैं. पर आप कुछ भी बोल देते हैं? क्या किसी का दिल दुखाएंगे? इस पर नितेश राणे ने कहा कि दूसरे का धर्म हमारे धर्म, बेटे-बेटी को लव जिहाद के नाम पर खत्म कर सकता है. दूसरे का धर्म अपना धर्म बढ़ाने के लिए हमारे ही मंदिरों की जगह पर मस्जिद बना सकता है? उन्होंने कहा कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, यहां पहले हिंदुओं का हित देखा जाता है. फिर बाद में दूसरों को गिना जाता है.

महाराष्ट्र भाजपा के उपाध्यक्ष कृपाशंकर सिंह भी मंच पर थे. उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का एक वाक्य है- continuity with change. अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण. अगर हमारा धर्म नहीं होगा तो कर्म कैसे होगा. जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी. धार्मिक सबको होना चाहिए लेकिन कोई अगर ये कहे कि मैं अपने धर्म के लिए सब कुछ करूंगा और दूसरा धर्म कुछ नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए नितेश राणे एक उदाहरण हैं. यह भी कहा कि धार्मिक सबको होना चाहिए, लेकिन धर्मांध नहीं. #ZeeSamvadWithRealHeroes