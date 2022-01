नई दिल्ली: दिल्ली में बेहद तेज रफ्तार से बढ़ते कोरोना के नए मामलों के साथ ओमिक्रॉन से संक्रमण की दर भी बेकाबू हो रही है. राष्ट्रीय राजधानी की संक्रमण दर 25% पहुंचने से दिल्ली वालों की चिंता बढ़ गई है.

दिल्ली के LG अनिल बैजल (Anil Baijal) डीडीएमए (DDMA) के साथ बैठक कर चुके हैं. आज 12 बजे सीएम अरविंद केजरीवाल मीडिया को ब्रीफ (CM Arvind Kejriwal Media Brief) करने वाले हैं.

DDMA की बैठकों और चेतावनी के बाद यहां लगातार सख्ती बढ़ रही है. इस बीच दिल्ली के सभी प्राइवेट दफ्तर बंद होने का आदेश आया है. ऐसे कई कड़े फैसले हो सकते हैं.

Private offices in Delhi shall be closed, barring the ones in the exempted category; work from home shall be followed: DDMA pic.twitter.com/yPkwDR8t3o

