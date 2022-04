Uddhav Thackeray on Lockdown: देश के कुछ हिस्सों में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफे के बाद पाबंदियों का दौर लौटता दिख रहा है. यूपी (UP) समेत कुछ राज्यों और शहरों में फेस मास्क (Face Mask) को एक बार फिर से अनिवार्य किया गया है. इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने बुधवार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आपको लॉकडाउन (Lockdown) जैसी पाबंदियों से बचना है, तो आत्म-अनुशासन, मास्क पहनना और टीकाकरण बेहद जरूरी है.

सीएम उद्धव ठाकरे ने इसके साथ-साथ केंद्र सरकार से टीकाकरण अनिवार्य करने की अपील भी की है. बता दें कि एक महीने से भी कम समय पहले सभी COVID से संबंधित प्रतिबंधों को हटाने के बाद उद्धव ठाकरे ने फिर से अपने राज्य के लोगों से बाहर जाते समय फेस मास्क का उपयोग करने का आग्रह किया है. मुख्यमंत्री की यह अपील राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के बाद आई है. गौरतलब है कि मुंबई में बुधवार को लगातार दूसरे दिन 100 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं.

मुख्यमंत्री ने राज्य में फ्लू जैसे लक्षण पाए जाने पर मरीजों की तत्काल आरटीपीसीआर जांच कराने, राज्य में जांच की संख्या बढ़ाने के साथ ही टीकाकरण की गति बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं. उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार से वैक्सीनेशन को सभी के लिए अनिवार्य करने की अपील करेंगे.

If we have to avoid reimposing Covid19 restrictions, then, self-discipline, the wearing of mask and vaccination are important. We will urge the Centre to make vaccination compulsory: Maharashtra CM Uddhav Thackeray in a meeting with all districts in the state

— ANI (@ANI) April 27, 2022