जांच में यह भी सामने आया कि किले के इलाके में बंदरों द्वारा कई सीसीटीवी कैमरों के तार तोड़ दिए गए थे, जिससे कुछ हिस्सों की रिकॉर्डिंग प्रभावित हुई. पुलिस के अनुसार, संदिग्ध युवक के वहां पहुंचने से पहले सिया लगातार नीचे की ओर देख रही थी. पुलिस ने यह भी बताया कि मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण केतन का ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, जो कFले पर जाने के लिए टिकट लेना होता है. इसी वजह से केतन और सिया कुछ समय तक उसी स्थान पर खड़े रहे थे. जांच के दौरान पुलिस टीम घटनास्थल पर भी पहुंची. वहां केतन के चाचा विजय दिखाई दिए, जो घटनास्थल देखने जा रहे थे. पुलिस उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आई और उनसे भी विस्तृत पूछताछ की गई. सूत्रों के मुताबिक, केतन की बहन संजना से भी करीब 8-9 घंटे तक पूछताछ की गई. पूछताछ के बाद पुलिस को यह महसूस हुआ कि मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है.