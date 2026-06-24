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थकान का बहाना बना चेतन को किया इशारा, फिर केतन को खाई में धकेला... लोहागढ़ किला हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा

Ketan Agarwal Murder: पुणे के लोहगढ़ किला हत्याकांड मामले में पुलिस जांच में और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि सिया ने केतन की हत्या से पहले थकने का बहाना कर बैठने की प्लानिंग की थी, ताकि चेतन को इशारा मिले और वह केतन को नींचे फेंक सके.

Written ByAshwini Kumar Pandey
Published: Jun 24, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:13 PM IST
थकान का बहाना बना चेतन को किया इशारा, फिर केतन को खाई में धकेला... लोहागढ़ किला हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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