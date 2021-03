Lok Sabha में National Capital Territory Governance Amendment Bill 2021 को मंजूरी, Arvind Kejriwal को बड़ा झटका

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 (National Capital Territory Governance Amendment Bill 2021) को सोमवार को लोक सभा (Lok Sabha) से पास करवा लिया. इस विधेयक में दिल्ली (Delhi) के उपराज्यपाल (एलजी) की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है.

लोक सभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी (G. Kishan Reddy) ने कहा, ‘संविधान के अनुसार दिल्ली विधानसभा से युक्त सीमित अधिकारों वाला एक केंद्रशासित राज्य है. यह सभी लोगों को समझना चाहिए कि इसकी सीमित शक्तियां हैं. इसकी तुलना किसी अन्य राज्य से नहीं की जा सकती है. उच्चतम न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा है कि यह केंद्र शासित राज्य है. सभी संशोधन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हैं.’ उन्होंने कहा कि कुछ स्पष्टताओं के लिए यह विधेयक लाया गया है. इससे दिल्ली के लोगों को फायदा होगा और पारदर्शिता आएगी.

लोक सभा में इस विधेयक को पास करवाने को आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने शहर की जनता का अपमान बताया है. केजरीवाल ने टवीट कर कहा,'यह विधेयक दिल्ली में निर्वाचित सरकार से सारी शक्तियां छीन लेगा और ऐसे लोगों को पावर मिल जाएंगी, जिन्हें जनता ने चुनाव में हराया था. बीजेपी ने जनता के साथ धोखा किया है.'

Passage of GNCTD amendment Bill in Lok Sabha today is an insult to the people of Delhi. The Bill effectively takes away powers from those who were voted by people and gives powers to run Delhi to those who were defeated. BJP has cheated the people

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 22, 2021