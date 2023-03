Lok sabha Election 2024: ममता बनर्जी ने BJP पर साधा निशाना, राहुल गांधी के लिए कह दी ये बड़ी बात

How Is The News Face of Opposition: देश में होने वाले लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर सभी पार्टियां अपने स्तर पर तैयारी में लग चुकी हैं. जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपने बाकी कैडर को मजबूत करने पर काम कर रही है. वहीं दूसरी ओर विपक्ष में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी बीच ममता बनर्जी के बयान ने विपक्ष में खलबली मचा दी है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राहुल गांधी पर करारा तंज किया है. सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा बनेंगे तब तक उनकी टीआरपी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता रहेगा. राजनीति के जानकारों ने उनके कहने का तात्पर्य लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि के आगे राहुल गांधी कहीं नहीं ठहरते हैं.

क्या है पूरा मामला? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर थर्ड फ्रंट यानी तीसरे मोर्चे की चर्चा जोरों पर है. एक ओर कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस से कन्नी काट रहे हैं, वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि ये सभी दल मिलकर आपस में एक तीसरा मोर्चा बना सकते हैं जो कांग्रेस और भाजपा से अलग रहकर लोकसभा चुनाव में हुंकार भरे. ऐसे में ममता बनर्जी का राहुल गांधी पर बयान आना इस दावे की लगभग पुष्टि करता है लेकिन फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है. हाल ही में सपा सुप्रिमो अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की थी. अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की ये मुलाकात मीडिया में सुर्खियों में छाई थी. ममता बनर्जी का टीएमसी के कार्यकर्ताओं को संबोधन आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद जिले में ममता बनर्जी टीएमसी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थीं, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और इसके साथ राहुल गांधी को भी लपेटे में ले लिया. ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि संसद चले और वो राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बनाना चाहती है क्योंकि जब तक राहुल गांधी विपक्ष के नेता रहेंगे तब तक मोदी को कोई खराब नहीं कहेगा. उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाली टीआरपी अप्रत्यक्ष तौर पर राहुल गांधी से ही आती है क्योंकि किसी नेता के विदेश में दिए बयान को लेकर कभी भी इतना बवाल नहीं हुआ, जितना अब हो रहा है.