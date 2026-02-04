Advertisement
trendingNow13097697
Hindi Newsदेशअगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला, सांसदों को पढ़ाया पाठ

अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला, सांसदों को पढ़ाया पाठ

OM birla urges dignity: लोकसभा में विपक्ष के सांसदों की नारेबाजी के कारण सदन स्थगित हुआ, स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 02:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला, सांसदों को पढ़ाया पाठ

OM birla urges dignity: लोकसभा में बुधवार को विपक्ष के सांसदों की भारी नारेबाजी के कारण सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से अपील की कि वे हंगामे के दौरान भी सदन की मर्यादा और परंपराओं का पालन करें. उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा को तोड़ने से जनता का लोकतंत्र में विश्वास कम हो सकता है. स्पीकर ने कहा कि सरकार में लंबे समय तक रहने के बावजूद वरिष्ठ नेता सदन की मर्यादा तोड़ रहे हैं और यह सही नहीं है. उन्होंने बताया कि विरोध करने का तरीका सिर्फ नारेबाजी और पोस्टर दिखाना नहीं होता है, बल्कि शब्दों और तार्किक तर्कों से भी किया जा सकता है.

नियमों का पालन करें सांसद 
स्पीकर ने सांसदों से कहा कि विरोध करने के लिए सभी के लिए नियम निर्धारित हैं. उन्होंने बताया कि कई सांसद अपने निर्धारित स्थान छोड़कर दूसरी तरफ चले जा रहे हैं, जो सदन की गरिमा के लिए हानिकारक है. उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि सभी सांसद नियमों का पालन करें. स्पीकर ने यह भी कहा कि वरिष्ठ नेता होने के नाते उनके लिए यह जिम्मेदारी और भी ज्यादा होती है कि वे सदन में शांति और अनुशासन बनाए रखें.

वहीं, विपक्ष सांसदों का विरोध पिछले दिन के बजट सत्र के दौरान आठ सांसदों के निलंबन को लेकर था. निलंबित सांसदों में कांग्रेस के हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, प्रशांत यादव पाडोले, चमाला किरण कुमार रेड्डी, डीन कुरियाकोस और सीपीआई(M) के एस वेंकटेशन शामिल हैं. इन सांसदों को नियमों का उल्लंघन और स्पीकर की कुर्सी की ओर कागज फेंकने के आरोप में निलंबित किया गया था. विपक्ष इस फैसले का विरोध कर रहा है और इसका प्रदर्शन संसद के बाहर भी कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

पीयूष गोयल ने दी इंडिया-यूएस ट्रेड डील की जानकारी
सदन में इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने सांसदों को भरोसा दिलाया कि भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्रों के हितों की पूरी तरह रक्षा की है. उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच एक साल से लगातार बातचीत चल रही थी और सभी संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है. भारत ने अपने कृषि और डेयरी उत्पादों पर किसी भी तरह के नुकसान को रोकते हुए यह समझौता किया है.

पीयूष गोयल ने बताया कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद दोनों देशों ने संतुलित और लाभकारी व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की थी. इसके तहत भारतीय सामानों पर टैरिफ को 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जो पहले ज्यादा था. उन्होंने कहा कि अमेरिका के कुछ संवेदनशील क्षेत्र भी सुरक्षित रखे गए हैं. मंत्री ने यह भी कहा कि लंबे समय तक चल रही बातचीत के बाद दोनों देशों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए समझौते को अंतिम रूप दिया है, ताकि व्यापारिक संतुलन और आर्थिक सुरक्षा बनी रहे.

ये भी पढ़ें: उधमपुर में जैश के 2 आतंकियों का काल बनी भारतीय सेना! गुफा में छिपकर दे रहे थे चुनौती, सुरक्षाबलों ने किया ढेर

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Lok Sabha

Trending news

ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
Mamata Banerjee
ममता बनर्जी की दलीलें सुन SC ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस, 9 फरवरी तक मांगा जवाब
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
Mumbai News
जहां पढ़ने का हर भारतीय छात्रों का होता है सपना, वहां हुआ एडमिशन, फिर किया सुसाइड
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
Priyank Kharge
एक सबूत ‌दिखा दो, कुर्सी छोड़ देंगे...खरगे के बेटे का BJP को खुला चैलेंज क्यों?
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं, तो उसे लेकर कैसे आ गए राहुल गांधी? कैमरे पर दिखाया
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने किसको कह दिया गद्दार दोस्त? संसद के बाहर दोनों में हुई तीखी बयानबाजी
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
Jairam ramesh
36 घंटे बीत गए, पर शर्तें कहां हैं? भारत-US डील पर जयराम रमेश का सरकार से तीखा सवाल
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
Mumbai Airport Plane Collision
₹500 करोड़ के विमान 'अंधेरे' में? मुंबई हादसे ने खोली एडवांस फ्लाइट की पोल!
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
Maharashtra news
'NCP के मर्जर पर किस हैसियत से फडणवीस दे रहे हैं बयान...', ऐसा क्यों बोले शरद पवार?
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
CM Mamata Banerjee
सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं ममता बनर्जी; SIR मामले पर खुद रख सकती हैं दलीलें
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप
Punjab news
ईवी से लेकर डिजिटल सेवाओं तक...पंजाब के युवाओं का भविष्य संवारेगा ये ग्रुप