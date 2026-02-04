अगर मर्यादा टूटी, लोकतंत्र की आत्मा ढह जाएगी... लोकसभा में भड़के स्पीकर ओम बिरला, सांसदों को पढ़ाया पाठ

OM birla urges dignity: लोकसभा में विपक्ष के सांसदों की नारेबाजी के कारण सदन स्थगित हुआ, स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील की है.
OM birla urges dignity: लोकसभा में बुधवार को विपक्ष के सांसदों की भारी नारेबाजी के कारण सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से अपील की कि वे हंगामे के दौरान भी सदन की मर्यादा और परंपराओं का पालन करें. उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा को तोड़ने से जनता का लोकतंत्र में विश्वास कम हो सकता है. स्पीकर ने कहा कि सरकार में लंबे समय तक रहने के बावजूद वरिष्ठ नेता सदन की मर्यादा तोड़ रहे हैं और यह सही नहीं है. उन्होंने बताया कि विरोध करने का तरीका सिर्फ नारेबाजी और पोस्टर दिखाना नहीं होता है, बल्कि शब्दों और तार्किक तर्कों से भी किया जा सकता है.
नियमों का पालन करें सांसद
स्पीकर ने सांसदों से कहा कि विरोध करने के लिए सभी के लिए नियम निर्धारित हैं. उन्होंने बताया कि कई सांसद अपने निर्धारित स्थान छोड़कर दूसरी तरफ चले जा रहे हैं, जो सदन की गरिमा के लिए हानिकारक है. उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि सभी सांसद नियमों का पालन करें. स्पीकर ने यह भी कहा कि वरिष्ठ नेता होने के नाते उनके लिए यह जिम्मेदारी और भी ज्यादा होती है कि वे सदन में शांति और अनुशासन बनाए रखें.
वहीं, विपक्ष सांसदों का विरोध पिछले दिन के बजट सत्र के दौरान आठ सांसदों के निलंबन को लेकर था. निलंबित सांसदों में कांग्रेस के हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, मणिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, प्रशांत यादव पाडोले, चमाला किरण कुमार रेड्डी, डीन कुरियाकोस और सीपीआई(M) के एस वेंकटेशन शामिल हैं. इन सांसदों को नियमों का उल्लंघन और स्पीकर की कुर्सी की ओर कागज फेंकने के आरोप में निलंबित किया गया था. विपक्ष इस फैसले का विरोध कर रहा है और इसका प्रदर्शन संसद के बाहर भी कर रहा है.
पीयूष गोयल ने दी इंडिया-यूएस ट्रेड डील की जानकारी
सदन में इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने सांसदों को भरोसा दिलाया कि भारत ने कृषि और डेयरी क्षेत्रों के हितों की पूरी तरह रक्षा की है. उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच एक साल से लगातार बातचीत चल रही थी और सभी संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है. भारत ने अपने कृषि और डेयरी उत्पादों पर किसी भी तरह के नुकसान को रोकते हुए यह समझौता किया है.
पीयूष गोयल ने बताया कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद दोनों देशों ने संतुलित और लाभकारी व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू की थी. इसके तहत भारतीय सामानों पर टैरिफ को 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जो पहले ज्यादा था. उन्होंने कहा कि अमेरिका के कुछ संवेदनशील क्षेत्र भी सुरक्षित रखे गए हैं. मंत्री ने यह भी कहा कि लंबे समय तक चल रही बातचीत के बाद दोनों देशों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए समझौते को अंतिम रूप दिया है, ताकि व्यापारिक संतुलन और आर्थिक सुरक्षा बनी रहे.
