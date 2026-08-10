/Tribunals Reforms Bill 2026: लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पास, विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा

Tribunals Reforms Bill 2026: लोकसभा में सोमवार को भारी हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026 पारित कर दिया गया. सदन में लगातार हो रहे व्यवधान के बीच सरकार ने बिल को ट्रिब्यूनल व्यवस्था में सुधार की दिशा में अहम कदम बताया है. इस कानून का मकसद ट्रिब्यूनल्स के कामकाज को ज्यादा प्रभावी बनाना और उनके अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता तथा सेवा शर्तों में पारदर्शिता और एकरूपता लाना है.
सरकार के मुताबिक, नए प्रावधानों से ट्रिब्यूनल्स की कार्यप्रणाली को अधिक व्यवस्थित किया जा सकेगा. साथ ही अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तों को लेकर एक समान व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया है. इसका एक अहम उद्देश्य ट्रिब्यूनल्स को ज्यादा स्वतंत्र और प्रभावी बनाना भी है, ताकि मामलों के निपटारे में अनावश्यक देरी कम हो और संस्थाओं की कार्यक्षमता बेहतर हो सके.
#LokSabha passes the Tribunals Reforms Bill, 2026.
The Bill aims to improve the efficiency, independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment, terms and conditions of service of Chairpersons and Members of various Tribunals. It… pic.twitter.com/lSOA3Ivy25
— SansadTV (@sansad_tv) August 10, 2026
ट्रिब्यूनल सुधार बिल के अलावा सोमवार को लोकसभा में कई अन्य विधेयक भी पेश किए गए. इनमें माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल 2026 केरल (अल्टरेशन ऑफ नेम) बिल, 2026 और नेशनल को-ऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2026 शामिल हैं. हालांकि, इन विधायी कामकाज के बीच सदन का माहौल लगातार गर्म रहा. मानसून सत्र के दौरान कई मौकों पर विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के चलते कार्यवाही बाधित हुई है.
इस बीच छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा भी संसद में जोर पकड़ रहा है. विपक्ष इस मामले पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है. प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और कथित तौर पर पेलेट गन के इस्तेमाल को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं. यही मुद्दा मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की बड़ी वजह बन गया है. विपक्ष के विरोध के कारण सदन की कार्यवाही बार-बार प्रभावित हुई है.
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से चर्चा में शामिल होने की अपील की. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं. रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से कहा कि वे चर्चा के बीच से “भागें नहीं” और पूरी बहस को सुनें. उनका कहना था कि सरकार सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, इसलिए विपक्ष को भी सदन की चर्चा में भाग लेना चाहिए.
बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने भी विपक्षी सांसदों से सदन की मर्यादा बनाए रखने और चर्चा में शामिल होने की अपील की. उन्होंने कहा कि जब गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, तब विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं है. पाल ने सांसदों से आग्रह किया कि सदन की कार्यवाही को बाधित करने के बजाय वे चर्चा में हिस्सा लें और कार्यवाही पूरी होने दें.
छात्रों और प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस के व्यवहार को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है. विपक्ष का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और इन पर संसद में जवाब मिलना चाहिए. दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि वह विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है. लेकिन चर्चा को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाने से संसद की कार्यवाही पर इसका असर साफ दिखाई दे रहा है. मानसून सत्र में एक तरफ जहां सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटी है, वहीं छात्रों के प्रदर्शन का मुद्दा विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर संसद के भीतर गतिरोध जारी रहने के आसार हैं.