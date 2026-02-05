'पीएम मोदी के साथ कुछ भी हो सकता था', लोकसभा स्पीकर का बड़ा खुलासा; बोले- मैंने ही उनसे न आने का आग्रह किया

Speaker Om Birla: बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का पीएम मोदी को जवाब देना था. हालांकि, विपक्ष के हंगामे के कारण वह सदन में नहीं पहुंचे और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा. गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मुद्दे पर बड़ा खुलासा किया है. ओम बिरला ने कहा कि कल सदन की जो स्थिति थी, वैसे में पीएम के साथ कुछ भी हो सकता था.

स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि पीएम मोदी से उन्होंने आग्रह किया था कि वह सदन में न जाएं. स्पीकर ने आज लोकसभा की कार्यवाही के दौरान बड़ा खुलासा किया और कहा कि प्रधानमंत्री पर कल सदन में हमला हो सकता था. सदन में एक अप्रत्याशित घटना घट सकती थी. पीएम के साथ कुछ भी होता, तो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचती. हैरान करने वाली बात है कि शायद संसद के इतिहास में पहली बात ऐसा हुआ है, जब लोकसभा अध्यक्ष ने यह स्वीकार किया कि देश के पीएम की सुरक्षा को संसद के भीतर की खतरा है.

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहा?

Add Zee News as a Preferred Source

आज लोकसभा में स्पीकर ने बताया कि उनको कुछ खुफिया जानकारी और सदन के भीतर से अलग-अलग इनपुट मिले. इसके अनुसार, कांग्रेस के सांसद पीएम मोदी के चेयर तक जाकर हंगामा करने और किसी अनहोनी को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. ओम बिरला की ओर से कहा गया कि मेरे पास जानकारी आई कि कांग्रेस के सांसद पीएम के आसान के पास जाकर कुछ अप्रत्याशित घटना करने की कोशिश में थे. मुझे डर था कि पीएम के साथ कुठ भी हो सकता था. अगर कोई भी घटना होती, तो वह लोकतंत्र के लिए काला दिन साबित होती.

Before the House was adjourned for the day, Lok Sabha Speaker Om Birla today said, "The country saw what happened in the House yesterday. Everyone saw how the MPs approached the PM's chair in the House. I got information that any mishap could have happened. To ensure that such a… pic.twitter.com/itas47E1Bk — ANI (@ANI) February 5, 2026

'पीएम मोदी को मैंने आने से रोका'

लोकसभा स्पीकर ने खुद बताया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैंने हस्तक्षेप किया. उन्होंने कहा कि इस संभावित टकराव को टालने के लिए मैंने खुद पीएम मोदी से आग्रह किया कि वह सदन में न आएं. गौरतलब है कि कल शाम पांच बजे प्रधानमंत्री को लोकसभा में बोलना था. हालांकि, इससे पहले ही कांग्रेस के कई सांसद, जिनमें अधिकांश महिलाएं थी; वह पीएम के चेयर के पास पहुंच गईं. उन्होंने इस दौरान हाथ में बैनर भी लिया था. बाद में बिगड़ती स्थिति देख स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया. कल संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाय था कि कांग्रेस और विपक्ष की अन्य महिला सांसदों ने पीएम मोदी पर हमला करने का प्लान बनाया था.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी पार्टी से नहीं होगा गठबंधन; खरगे के घर हुई बैठक के बाद फैसला