लोकसभा में 850 सीटों का मास्टर प्लान: यूपी में बनेगा ‘सुपर पावर’, बाकी राज्यों का क्या होगा हाल?

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर रही है. महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए तीन अहम विधेयक संसद में पेश किए जाने वाले हैं. बताया जा रहा है कि इन्हें 16 अप्रैल को लोकसभा में रखा जाएगा. अगर ये विधेयक पास हो जाते हैं, तो सिर्फ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि लोकसभा की संरचना में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. मौजूदा समय में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, लेकिन नए प्रावधान लागू होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर अधिकतम 850 तक पहुंच सकती है.

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीटों के इस संभावित विस्तार का असर किस राज्य पर कितना पड़ेगा. किन राज्यों में लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा बढ़ेंगी और देश के राजनीतिक समीकरण किस तरह बदलेंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. सरकार जल्द ही तीन अहम विधेयक पेश करने जा रही है, जिनका सीधा असर देश की संसदीय सीटों के बंटवारे पर पड़ेगा. प्रस्ताव के मुताबिक, राज्यों को मिलने वाली लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 815 करने की तैयारी है, जो अभी 530 है. वहीं, केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें भी 15 से बढ़ाकर 35 की जाएंगी.

2011 की जनगणना के मुताबिक बनेगा परिसीमन

इन बदलावों के तहत निर्वाचन क्षेत्रों का नया परिसीमन किया जाएगा, जिसके लिए वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा. सरकार जिन विधेयकों को लाने की योजना बना रही है, उनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्र शासित कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 शामिल हैं. इन प्रस्तावों के लागू होने के बाद देश में संसदीय प्रतिनिधित्व की तस्वीर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की एक-तिहाई सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है. खास बात यह है कि इस आरक्षण में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा, ताकि समाज के हर वर्ग की महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके.

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15 सालों तक प्रभावी रह सकता है आरक्षण

विधेयक के अनुसार, यह आरक्षण स्थायी नहीं होगा, बल्कि रोटेशन के आधार पर लागू किया जाएगा. यानी हर चुनाव में अलग-अलग सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों की महिलाओं को राजनीति में आने का मौका मिल सके. इसके साथ ही, यह आरक्षण एक तय समय सीमा के लिए लागू रहेगा. प्रस्ताव के मुताबिक, यह व्यवस्था 15 साल तक प्रभावी रहेगी, जो 2029, 2034 और 2039 के लोकसभा चुनावों तक लागू रह सकती है. इस कदम को देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.

इन राज्यों की बढ़ेंगी लोकसभा सीटें

आने वाले समय में देश के अलग-अलग राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है. खासतौर पर उत्तर भारत के राज्यों में सीटों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. सबसे बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में हो सकता है, जहां अभी 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन यह आंकड़ा बढ़कर करीब 125 तक पहुंचने का अनुमान है. इसी तरह बिहार में भी सीटों की संख्या 40 से बढ़कर लगभग 62 हो सकती है. महाराष्ट्र में भी बड़ा इजाफा संभव है, जहां मौजूदा 48 सीटों की जगह करीब 75 सीटें हो सकती हैं. दक्षिण भारत के राज्यों में भी बदलाव की चर्चा है. तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 से बढ़कर करीब 61 तक पहुंच सकती है, जबकि केरल में यह आंकड़ा 20 से बढ़कर लगभग 31 होने की संभावना जताई जा रही है. कुल मिलाकर, अगर ये बदलाव लागू होते हैं, तो देश के राजनीतिक समीकरणों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है.

विपक्ष की बढ़ी टेंशन

विपक्ष अब सीटों के बंटवारे में आने वाले अंतर को लेकर अपनी चिंता खुलकर जाहिर कर रहा है. उसका कहना है कि भले ही अलग-अलग राज्यों में सीटें बढ़ने का प्रतिशत समान रखा जाए, लेकिन असल संख्या में बड़ा फर्क दिखाई देगा. उदाहरण के तौर पर, उत्तर प्रदेश में जहां करीब 45 नई सीटें जुड़ने की संभावना है, वहीं तमिलनाडु को लगभग 22 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी. सरकार इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए कह रही है कि 2029 तक महिलाओं को आरक्षण देने के लिए यही तरीका सबसे संतुलित और व्यावहारिक है. सरकार के मुताबिक, अगर कोई दूसरा तरीका अपनाया गया तो राज्यों के बीच सीटों का संतुलन बिगड़ सकता है और पूरे गणित पर असर पड़ सकता है.

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