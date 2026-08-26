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टीएमसी के बागी सांसदों को बड़ा झटका, लोकसभा सचिवालय ने भेजा नोटिस; 7 दिन में दाखिल करना होगा जवाब

टीएमसी से बागी हुए 20 सांसदों को लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी किया है. इन सभी सांसदों को 7 दिन के भीतर उस नोटिस का जवाब देना होगा. यह नोटिस दल-बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 26, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:09 PM IST
टीएमसी के बागी सांसदों को बड़ा झटका, लोकसभा सचिवालय ने भेजा नोटिस; 7 दिन में दाखिल करना होगा जवाब
Image Credit: टीएमसी के बागी सांसदों नोटिस का देना होगा जवाब. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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