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Hindi NewsदेशLok Sabha Seats: 543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर क्यों खोल दिया मोर्चा?

Lok Sabha Seats: 543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर क्यों खोल दिया मोर्चा?

Lok Sabha Strength: लोकसभा में केंद्र सरकार अब सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव लाने जा रही है. फिलहाल लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिसे 850 करने का प्रस्ताव रखा गया है. लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोल दिया है. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 14, 2026, 10:12 PM IST
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Lok Sabha Seats: 543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें! विपक्ष को मिला मसौदा, मगर क्यों खोल दिया मोर्चा?

Narendra Modi Lok Sabha: नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है. इस कदम से, नए सिरे से परिसीमन प्रक्रिया के साथ-साथ लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण कानून को लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा.

सूत्रों के अनुसार, सीटों के विस्तार से जुड़ा एक मसौदा विधेयक सांसदों के साथ साझा किया गया है. सरकार की योजना है कि संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र के दौरान इस संबंध में प्रमुख संवैधानिक संशोधन किए जाएं.

यह विशेष सत्र संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण से जुड़े प्रावधानों में संशोधन करने और 2011 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने के लिए बुलाया गया है. सीटों की संख्या में इजाफे का मकसद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से निर्धारित करके आरक्षण व्यवस्था को ज्यादा सुचारू रूप से लागू करना है.

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प्रस्ताव के तहत, 815 सीटें राज्यों के पास जाएंगी और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी,जिससे कुल संख्या 850 हो जाएगी. यह बदलाव 2029 के लोकसभा चुनावों के बाद लागू होने की उम्मीद है.

विपक्ष ने खोला मोर्चा

विपक्ष सरकार की परिसीमन की कोशिश को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है, खासकर 2011 की जनगणना के डेटा के इस्तेमाल को लेकर. AAP, RJD और DMK जैसी पार्टियों के यह तर्क देने की उम्मीद है कि यह प्रक्रिया इसके बजाय 2021 की अपडेटेड जनगणना के आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए.

सूत्रों ने बताया कि INDIA गठबंधन की कई पार्टियां पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 'कोटे के अंदर कोटा' की पुरानी मांग पर भी स्पष्टता मांग सकती हैं.

AAP सहित विपक्षी नेताओं और सहयोगियों की एक रणनीति बैठक दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होनी है. तृणमूल कांग्रेस और DMK के नेताओं के इसमें शामिल होने की उम्मीद है; ये पार्टियां चुनाव वाले राज्यों पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सत्ता में हैं.

क्या है नंबर गेम?

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रस्तावित संशोधन का जोर महिला आरक्षण लागू करने से ज्यादा परिसीमन पर है.

उन्होंने कहा, 'संवैधानिक संशोधन बिलों को 16 अप्रैल को पेश किया जाना था. इन बिलों की कॉपी कहां है.' उन्होंने सेशल की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया. गौरतलब है कि 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने हैं.

उन्होंने कहा कि इन संवैधानिक संशोधनों को पारित कराने के लिए बीजेपी को विपक्ष के समर्थन की जरूरत होगी. विपक्षी गठबंधन अपनी मांगों को आगे बढ़ाने और सरकार से ज्यादा स्पष्टता चाहने के लिए इसी जरूरत पर निर्भर है.

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Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

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