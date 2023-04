Lokashaba Election 2024: 40 लोकसभा सीटों पर अकेले मैदान में उतरेगी LJPR, चिराग पासवान ने कर दिया ऐलान

LJPR To Contest All Seats In Bihar: बिहार में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने ऐलान कर दिया है कि वह लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की 40 सीटों पर अकेले मैदान में उतरेगी. इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास (LJPR) के मुखिया चिराग पासवान ने भी 40 लोकसभा सीटों पर अकेले मैदान में उतरने की ओर इशारा किया है.