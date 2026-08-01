ऐतिहासिक सम्मान लेकर Gen-Z से क्या बोले इंडियन 'जेम्स बॉन्ड'? अजित डोभाल ने बताया आजादी का असली मतलब

गृहमंत्री अमित शाह ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया. 'लोकमान्य तिलक मेमोरियल ट्रस्ट' की तरफ से आयोजित एक सम्मान समारोह में उन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया. इस दौरान अमित शाह ने डोभाल को पारंपरिक पुणेरी पगड़ी, स्मृति चिन्ह, एक चेक और 'गीता रहस्य' किताब की एक प्रति देकर उनकी हौसलाअफजाई की.
इस सम्मान समारोह का आयोजन स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हुआ. आपको बताते चलें कि यह ऐतिहासिक सम्मान देश में अब तक बहुत कम और विशेष प्रतिभा के धनी लोगों को मिला है. इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेई, मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, सोनम वांगचुक जैसी बड़ी हस्तियों को ही ये सम्माम मिल चुका है. इस तरह इस पुरस्कार के साथ ही अजीत डोभाल का नाम देश की उन महानतम हस्तियों की सूची में शामिल हो गया है, जिन्हें पहले यह सम्मान दिया जा चुका है.
इंडियन स्पाई मास्टर, जेम्स बॉन्ड, 007 जैसे न जाने कितने गौरवशाली शब्दों से पहचाने जाने वाले अजीत डोभाल को सम्मानित करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा. 'जब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें अजीत डोभाल का योगदान एक स्वर्णिम अध्याय होगा. डोभाल की वजह से विदेश नीति को नई दिशा और मजबूती मिली है.' अपने संबोधन में शाह ने यह बताया कि कैसे गुजरात दंगों के दौरान जब वो गुजरात के गृह मंत्री थे, तह डोभाल से उनकी पहली मुलाकात हुई.'
गौरवशाली पुरस्कार को ग्रहण करने के बाद अपने संबोधन में डोभाल ने देशवासियों को बड़ा संदेश दिया. देश के मौजूदा हालातों को ध्यान में रखते हुए डोभाल ने ज़ेन जी (Gen Z) को आजादी का मतलब समझाते हुए कहा, 'हमारे युवाओं को उनके शब्दों पर सोचना चाहिए. देश के लिए उनकी सोच और राष्ट्र-निर्माण की उनकी भावना को समझना चाहिए. लोकमान्य तिलक के जीवन और उनके चरित्र की गहराई को सच में समझने के लिए उस दौर के हालात, मजबूरियों और उस समय की बुरी स्थितियों को समझना जरूरी है. ऐसी सच्चाई, जिसकी पूरी तरह से कल्पना करना शायद हमारे लिए, और खासकर युवाओं के लिए, मुश्किल है. आज के कुछ युवा शायद ये सोचें कि भारत हमेशा से ऐसा ही रहा है, या फिर वो आजादी का मतलब सिर्फ अपनी मर्जी से कुछ भी करने की आजादी समझ बैठें, लेकिन आजादी का असली मतलब ये नहीं है. लोकमान्य तिलक उन लोगों में सबसे आगे थे, जिन्होंने इस आजादी के लिए अपनी जान दी, संघर्ष किया और नेतृत्व किया.'