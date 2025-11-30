Advertisement
trendingNow13023496
Hindi Newsदेश

Oxford debate: फिर कटी पाकिस्तान की नाक, ऑक्सफोर्ड में डिबेट से पहले भागा, लंदन में सबूतों के साथ एक्सपोज

Oxford Univerity: अब पाकिस्तान की सबसे बुरी आदत यानी चोरी की आदत का विश्लेषण करेंगे. चोरी जिसकी आदत बन जाती है, उसे मेहनत बोझ लगती है. जब चोरी की आदत फितरत बन जाए तो शर्म भी धीरे-धीरे मर जाती है. नाकाम पाकिस्तान चोरी का पुराना चैंपियन है, उसने एक बार फिर साबित किया है कि वो चोर और बेशर्म दोनो है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 30, 2025, 12:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Oxford debate: फिर कटी पाकिस्तान की नाक, ऑक्सफोर्ड में डिबेट से पहले भागा, लंदन में सबूतों के साथ एक्सपोज

Pakistan news: एशिया कप में हारने के बाद ट्रॉफी चोरी करके भागने वाले पाकिस्तान ने एक बार​ फिर से बेशर्मी दिखाते हुए भारत की एक और ट्रॉफी चोरी करके खुद को विजेता बता रहा है. इस बार पाकिस्तान की चोरी और बेशर्मी ब्रिटेन में सामने आई है. जहां पर पहले पाकिस्तान के वक्ता भारत के वक्ताओं के डर से एक डिबेट छोड़कर भाग गए और अब पाकिस्तान खुद को इस डिबेट का​ विजेता बता रहा है. लेकिन ऐसा करके पाकिस्तान ने सारी दुनिया में एक बार फिर से अपनी बेइज्जती करवा ली.

भारत के 'दीपक' से जला पाकिस्तान?

क्योंकि भारतीय वक्ता जे साई दीपक ने पूरे सबूतों के साथ पाकिस्तान के हर झूठ की पोल खोल दी. आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने कैसे ब्रिटेन में भारत के खिलाफ प्रोपेगैंडा फैलाने वाली साजिश की थी. लेकिन जब उसे लगा दांव उल्टा पड़ जाएगा. तो झूठ और चोरी का सहारा लेकर जीत के दावे करना लगा. सबसे पहले आप जानिए आक्सफोर्ड यूनियन में कौन सी बहस की जानी थी जिसमें मात खाने के डर से पाकिस्तान ने बेशर्मी की चादर ओढ़ ली.

Add Zee News as a Preferred Source

एंटी इंडिया एजेंडा

ऑक्सफोर्ड यूनियन ने भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर डिबेट का आयोजन किया. जिसका टाइटल- India’s Policy Towards Pakistan is Populist Strategy Sold as Security Policy था. यानी भारत की पाकिस्तान नीति सुरक्षा के लिए नहीं, बस वोट की राजनीति के लिए है. जैसा कि नाम पढ़कर ही आप समझ गए होंगे कि ये बहस भारत के खिलाफ फेक नरेटिव बनाने की कोशिश थी. इस डिबेट को OU के प्रेसिडेंट मूसा हरराज ने आयोजित किया था.

मूसा पाकिस्तान के मिनिस्टर मोहम्मद रजा हयात हरराज का बेटा है और ये ही वजह है ऑक्सफोर्ड यूनियन को भारत के खिलाफ प्रोपेगैंडा का अड्डा बनाने की तैयारी थी. लेकिन पाकिस्तान की ओर से आखिरी वक्त में डिबेट से हटने का फैसला ले लिया गया. जिसकी वजह से इस डिबेट को रद्द कर दिया गया.

पाकिस्तान का नापाक झूठ

पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार और पाकिस्तान के पूर्व ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ जुबैर महमूद हयात इस डिबेट में हिस्सा लेने वाले थे. लेकिन हमेशा की तरह झूठ बोलने में माहिर पाकिस्तान ने डिबेट रद्द होने का इल्जाम भारत के सिर मढ़ दिया. इसके बाद ब्रिटेन में पाकिस्तान के दूतावास ने बेशर्मी दिखाते हुए पाकिस्तान की जीत का दावा कर दिया.

पाकिस्तान हाई कमीशन ने ट्वीट में लिखा, 'आखिरी मिनट में भारत की टीम बहस से हट गई. यह फैसला भारतीय डेलीगेशन के अपने देश की पाकिस्तान पॉलिसी का बचाव करने में भरोसे की कमी दिखाता है'.

पाकिस्तान ने ये दावा करके सोचा वो अपनी जीत का झूठ फैलाकर सचमुच का विजेता बन जाएगा. लेकिन जिस वक्ता के डर से पाकिस्तान के वक्ता डिबेट से भागे. उसने पाकिस्तान के एक एक झूठ की सबूतों के साथ पोल खोल दी है.

पाकिस्तान प्रोपेगेंडा की मॉडस अप्रैंडी

इस डिबेट में शामिल होने के लिए भारत से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और लेखक जे साई दीपक लंदन पहुंचे थे. दीपक के साथ यूके में रहने वाले एक्टिविस्ट मनु खजूरिया और पंडित सतीश के शर्मा डिबेट करने वाली टीम में शामिल थे.

27 नवंबर की दोपहर को तीनों डिबेट में जाने के लिए तैयार थे. लेकिन तभी OU प्रेसिडेंट मूसा हरराज का फोन साई दीपक के पास आया.

मूसा ने उनको माफी मांगते हुए बताया उसे कुछ देर पहले ही पता चला कि पाकिस्तान का डेलीगेशन नहीं आ रहा है.

इसी डेलीगेशन में जुबैर महमूद हयात और हिना रब्बानी खार का नाम शामिल था.

इसके बाद मूसा ने जे साई दीपक को छात्रों से डिबेट का ऑफर दिया गया. यानी पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार और पूर्व ज्वाइंट चीफ आफ स्टाफ की जगह अब भारतीय वक्ता की कुछ छात्रों से बहस करवाई जानी थी. इसके बाद जे साई दीपक ने आक्सफोर्ड नहीं जाने का फैसला किया. जिसे पाकिस्तान अपनी जीत बताने लगा.

पाकिस्तान का प्रोपेंगेडा फट गया

इसके बाद दीपक ने एक एक सबूत सामने रखकर पाकिस्तानियों की पोल खोल दी. दीपक ने सबूत के तौर पर खुद को आक्सफोर्ड यूनियन से डिबेट में शामिल होने के लिए मिले ईमेल का स्क्रीन शॉट्स भी जारी किया. इसमें आप देख सकते हैं. 7 जुलाई को दीपक को आक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसीडेंट मूसा हरराज की तरफ से इन्विटेशन भेजा गया.

इसके बाद 4 अक्टूबर को अपनी उपस्थिति को कंफर्म करने के लिए आक्सफोर्ड यूनियन की तरफ से दीपक को धन्यवाद का मेल भी भेजा गया. 27 नवंबर के दिन आक्सफोर्ड यूनियन ने ट्टवीट करके रात साढ़े 8 बजे ये डिबेट होने की जानकारी दी. इस ट्टवीट में आप देख सकते हैं. किस तरह डिबेट का विषय और किसकी तरफ से ये डिबेट करवाई जा रही है दोनों का नाम लिखा है. मूसा हरराज ने ये डिबेट आर्गनाइज़ करवाई है.

दीपक ने इस डिबेट को कैंसिल करवाने वाले फोन कॉल के सबूत भी पेश किए. रात को साढ़े 8 बजे ये डिबेट होनी थी और उसके लगभग साढ़े तीन घंटे पहले यानी 4 बजकर 55 मिनट पर मूसा ने फोन करके दीपक से कहा पाकिस्तान के वक्ता नहीं आ रहे. इस स्क्रीन शॉट्स में आपको वो टाइम भी नजर आ जाएगा. जिस वक्त मूसा ने दीपक को फोन किया था.

लेकिन मूसा ने फोन करके भी भारतीय वक्ता से झूठ बोला था. मूसा फोन करके दीपक को बताया कि पाकिस्तान का डेलीगेशन नहीं पहुंचा है. लेकिन असलियत में वो आक्सफोर्ड में मौजूद था. लेकिन तैयारी नहीं होने और बेइज्जती के डर से बहस में नहीं उतरा. क्योंकि भारत की ओर से डिबेट करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और लेखक जे. साई दीपक के तर्कों और तैयारी का सामना करना उसके बस की बात नहीं थी.

अंग्रेजी भाषा पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले जे साई दीपक की असली ताकत उनका तथ्य-आधारित तर्क है. वो पाकिस्तानियों के तरह हवा में बात नहीं करते बल्कि तारीख, दस्तावेज और पेज नंबर के साथ बात करते हैं. दीपक अपनी किताबों 'India That Is Bharat' और 'India, Bharat and Pakistan' के लिए प्रसिद्ध हैं. यानी पाकिस्तान और भारत के मामलों में उनकी रिसर्च और पकड़ दोनों बहुत अच्छी है.

शायद पाकिस्तान के वक्ताओं ने भारतीय वक्ता के बारे में रिसर्च के बाद ही इस डिबेट से हटने का फैसला किया. जिसके बाद आक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसीडेंट मूसा हरराज ने पाकिस्तान के दूतावास के साथ मिलकर फिर से विजेता की ट्रॉफी चुराने की साजिश रची. जिसका सबूतों के साथ खुलासा होने के बाद पाकिस्तान की फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Jayakumar Sai Deepak

Trending news

देश में उड़ रहे थे 400 से 'Flying Coffin' ? सूरज से था खतरा, चौंकाने वाला खुलासा
Airbus
देश में उड़ रहे थे 400 से 'Flying Coffin' ? सूरज से था खतरा, चौंकाने वाला खुलासा
समंदर के रंग में रंगी 'स्लेटी मौत', ब्रह्मोस को किस चीज ने बना दिया अदृश्य हथियार
Brahmos Missile
समंदर के रंग में रंगी 'स्लेटी मौत', ब्रह्मोस को किस चीज ने बना दिया अदृश्य हथियार
चुनाव आयोग ने दोगुनी की BLO की सैलरी, ERO और AERO को भी मिलेगा मानदेय
BLO
चुनाव आयोग ने दोगुनी की BLO की सैलरी, ERO और AERO को भी मिलेगा मानदेय
जमीयत के मंच से ‘जिहाद’ का जिक्र, मौलाना मदनी के 'जिहादी फितूर' का DNA टेस्ट
DNA Analysis
जमीयत के मंच से ‘जिहाद’ का जिक्र, मौलाना मदनी के 'जिहादी फितूर' का DNA टेस्ट
भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हजार करोड़ की लागत से बन रही 44920 किमी सड़कें
Punjab
भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हजार करोड़ की लागत से बन रही 44920 किमी सड़कें
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
PM Modi
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
Sir
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
west bengal news in hindi
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
अंगदान की शपथ: महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक टॉप 3 में शामिल, दिल्ली पीछे क्यों है
Organ Donation
अंगदान की शपथ: महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक टॉप 3 में शामिल, दिल्ली पीछे क्यों है
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
india china news in hindi
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार