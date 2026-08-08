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अकेलापन बीमारी बन चुका है और भारत बनने वाला है अगला बड़ा मरीज

आधुनिक समय में बड़ी तेजी से परिवार टूटने लगा है. पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, जिसमें सारे संबंधी होते थे और आपस में सब बातें करते थे, लेकिन बदलते जमाने के साथ संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में बदल चुका है.इंटरनेट और मोबाइल के जमाने में लोग घंटों बात करते हैं, स्क्रीन पर समय शेयर करते हैं, लेकिन जरूरत के समय कोई साथ नहीं देता.

Written ByShashankEdited ByZee News Desk
Published: Aug 08, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 07:32 PM IST
अकेलापन बीमारी बन चुका है और भारत बनने वाला है अगला बड़ा मरीज

About the Author

Shashank

Shashank

लेखक एक राजनीतिक विश्लेषक और रणनीतिकार हैं, जिन्होंने भारत का पहला एआई-आधारित चुनावी भविष्यवाणी मॉडल विकसित किया है. वे राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर नेताओं और थिंक टैंकों को सलाह देते हैं. साथ ही, वे जमीनी स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देने वाली पहलों के समर्थक हैं.

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