अकेलापन बीमारी बन चुका है और भारत बनने वाला है अगला बड़ा मरीज

भारत के लिए यह बहस अकादमिक नहीं, बल्कि बेहद व्यावहारिक है, क्योंकि हमारे पास वह चीज सदियों से रही है, जिसे बाकी दुनिया अब नीति दस्तावेजों में खोज रही है. संयुक्त परिवार, मोहल्ला, चौपाल, गुरुद्वारे का लंगर, मंदिर का प्रसाद, त्योहारों की भीड़, पड़ोस की खटपट और वही पड़ोसी बीमारी में सबसे पहले पहुंचने वाला. "वसुधैव कुटुम्बकम्" हमारे यहां नारा नहीं, सामाजिक ढांचा रहा है.

पर आंकड़े बताते हैं कि यह ढांचा तेजी से बदल रहा है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के अनुसार, देश में एकल परिवारों का हिस्सा बढ़कर लगभग 58 फीसदी हो चुका है और औसत परिवार का आकार घटकर करीब 4.4 सदस्य रह गया है. जनगणना 2011 में अकेले रहने वाले एक-सदस्यीय परिवारों की संख्या 90 लाख से ऊपर पहुंच गई थी, जो 2001 के मुकाबले लगभग 33 फीसदी अधिक थी, यानी आबादी की वृद्धि दर से भी तेज.