Vijay Rally Stampede: 6 घंटे की देरी, भयंकर गर्मी और 30000 लोग; कैसे विजय की रैली में मची भगदड़ और चली गई 36 से ज्यादा की जान; जानें पूरी कहानी

Vijay Rally Stampede News: तमिलनाडु के करूर जिले में हुई एक्टर विजय की रैली उनके समर्थकों के लिए बुरा सपना साबित हुई. इस रैली में कई ऐसी चूक हुईं, जिसके चलते भयंकर भगदड़ मच गई.

Sep 27, 2025, 10:40 PM IST
Actor Vijay Rally stampede News: तमिलनाडु के करूर ज़िले में शनिवार को अभिनेता और नेता जोसेफ विजय की रैली में भगदड़ मच गई. इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए. भीड़ का आलम यह था कि एम्बुलेंस तक को रास्ता बनाने में मशक्कत करनी पड़ी.

रिपोर्ट के मुताबिक, जोसेफ विजय हाल ही में बने राजनीतिक दल तमिलगा वेत्त्री कझगम (TVK) के बैनर पर करूर में करने वाले थे. उनके वहां पहुंचने का समय दोपहर 12 बजे के आसपास का था लेकिन वे छह घंटे देरी से पहुंचे. इस दौरान रैली स्थल पर इंतज़ार करती भीड़ लगातार बढ़ती चली गई. अनुमान है कि करीब 30,000 लोग वहाँ जुटे हुए थे.

गर्मी और भीड़ से बिगड़ी हालत

इतनी बड़ी संख्या में लोग उमस और गर्मी के बीच इंतज़ार कर रहे थे. अधिकारी बताते हैं कि देरी और भीड़ की वजह से कई लोग बेहोश होने लगे. हालात देखकर विजय ने अपना भाषण रोक दिया और अपने विशेष अभियान बस से पानी की बोतलें फेंककर लोगों की मदद करने की कोशिश की.

पानी की बोतल और भगदड़

लेकिन मदद की यह कोशिश ही अनजाने में हादसे का कारण बन गई. जब पानी की बोतलें भीड़ में फेंकी गईं, तो कई लोग उन्हें पकड़ने के लिए बस की ओर लपके. इसी दौरान कुछ लोग गिर पड़े और अचानक भगदड़ मच गई. कुछ ही मिनटों में हालात काबू से बाहर हो गए.

एम्बुलेंस भी फंसी

अधिकारियों का कहना है कि एम्बुलेंस को भीड़ के बीच से निकालकर अस्पताल तक पहुँचने में काफ़ी मुश्किल आई. कई घायल ज़मीन पर पड़े रहे और मदद देर से मिल पाई. इसी वजह से मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत; कई जख्मी

मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया और ज़िला प्रशासन को युद्धस्तर पर राहत और सहायता देने का आदेश दिया. उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवज़े की भी घोषणा की है और घायलों का हरसंभव इलाज कराने का आश्वासन दिया है.

एक्टर विजय की प्रतिक्रिया

विजय खुद भी इस हादसे पर दुख जताया है. सूत्रों के अनुसार, उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि वे घायलों व मृतकों के परिवारों के साथ खड़े हैं.

वहीं कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रैली में विजय अवैध रेत खनन, खनिज चोरी और करूर को प्रभावित करने वाले अन्य नागरिक मुद्दों सहित स्थानीय शिकायतों को लेकर बात कर रहे थे. उन्होंने डीएमके सरकार की आलोचना की और अगले छह महीनों में सत्ता परिवर्तन की भविष्यवाणी की. इसी दौरान अचानक बिजली गुल हो गई. जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. 

अचानक बिजली गुल होने से मची भगदड़

जैसे ही बत्ती बुझी, भरी भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. अधिकारियों के अनुसार, खराब वेंटिलेशन और भीड़भाड़ ने स्थिति और बिगाड़ दी. इसके बाद माता-पिता और स्वयंसेवक बेहोश बच्चों को कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाते देखे गए, जबकि अन्य लोग एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे.

बाद में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई, जिसके बाद भीड़ तितर-बितर हो गई, लेकिन ऐसे हाई-प्रोफाइल राजनीतिक आयोजनों में सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की पर्याप्तता पर सवाल उठ रहे हैं. 

सीएम स्टालिन ने हालात का लिया जायजा

करूर के पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को स्थिर किया और आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ते खोले. डॉक्टरों ने कहा कि तीन बच्चे अभी भी गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में हैं और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने स्थिति पर नजर रखते हुए तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया के आदेश दिए हैं.

उनके निर्देशों पर मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी और मा सुब्रमण्यम बचाव, चिकित्सा देखभाल और भीड़ नियंत्रण उपायों की निगरानी के लिए करूर पहुंचे हैं. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) डेविडसन देवसिरवथम ने भी पुलिस की सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करूर जिले का दौरा किया.

राजनीति से ज़्यादा मानवीय पहलू

यह घटना बताती है कि बड़े राजनीतिक आयोजनों में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था कितनी अहम है. विजय की लोकप्रियता को देखते हुए ऐसे आयोजनों में भारी भीड़ जुटना तय है, लेकिन उचित तैयारी न होने से यह उत्साह पलभर में त्रासदी में बदल गया.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Tamil Nadu News In HindiActor Vijay

