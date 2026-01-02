Advertisement
trendingNow13061089
Hindi Newsदेशश्री राम से कर दी राहुल की तुलना, भड़की बीजेपी ने कहा- पहले तो आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक

'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की बीजेपी ने कहा- पहले तो आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक

Nana Patole: राहुल गांधी की भगवान राम से तुलना पर कांग्रेस नेता नाना पटोले के बयान से सियासी विवाद छिड़ गया. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर हमला करते हुए इसे जनता से कटी पार्टी बताया. पटोले ने आलोचना खारिज करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में लिया गया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 02, 2026, 08:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Rahul gandhi: कांग्रेस नेता नाना पटोले द्वारा राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से किए जाने की टिप्पणी को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है. केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यही पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर भगवान राम को काल्पनिक व्यक्तित्व बता चुकी है. पत्रकारों से बातचीत में शेखावत ने कहा कि लोकतांत्रिक भारत में किसी को भी किसी से तुलना करने की स्वतंत्रता है, लेकिन देश की जनता सब देख और समझ रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अब लगभग कोई पहचान नहीं बची है. यही लोग हैं जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर कहा था कि भगवान राम एक काल्पनिक चरित्र थे.

इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कांग्रेस और पाटोले की टिप्पणी को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पास ऐसे बयानों पर प्रतिक्रिया देने का समय नहीं है. गोयल ने कहा कि हम जनसेवा और शासन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में रामराज्य की स्थापना के लिए काम कर रहे हैं. गोयल ने आगे कहा कि विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है और जनता के जनादेश से कटा हुआ है. उन्होंने विधानसभा और नगर निगम चुनावों में कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एससीपी) के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा का लक्ष्य तीन इंजन सरकार के जरिए विकास और जनकल्याण करना है.

इससे पहले कांग्रेस नेता नाना पटोले ने अपनी टिप्पणी पर हो रही आलोचना को खारिज करते हुए कहा था कि उनके बयान को बिना समझे प्रतिक्रिया देने वालों ने मानसिक संतुलन खो दिया है. उन्होंने कहा कि उनके शब्दों को सही संदर्भ में समझने की जरूरत है. बता दें, विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब राहुल गांधी के राम मंदिर न जाने से जुड़े सवाल पर पटोले ने कहा कि कांग्रेस भगवान राम के कार्यों को आगे बढ़ा रही है. उन्होंने कहा कि भगवान राम ने शोषितों, पीड़ितों और वंचितों के लिए काम किया था. राहुल गांधी भी पूरे देश में वही कार्य कर रहे हैं और जनता को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' संजय राउत ने शिंदे गुट पर BJP के सामने झुकने का लगाया आरोप

पटोले पहले भी दे चुके है विवादित बयान

बता दें, राम जन्मभूमि मुद्दे का उल्लेख करते हुए पटोले ने कहा कि जब रामलला के दर्शन पर प्रतिबंध था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मंदिर के द्वार खोलने का आदेश दिया था. उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी जब अयोध्या जाएंगे, तो वहां प्रार्थना करेंगे. जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब पाटोले की ऐसी टिप्पणियों को लेकर विवाद हुआ हो. अक्टूबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने भगवान राम और राहुल गांधी के नाम ‘आर’ अक्षर से शुरू होने को एक संयोग बताया था. उस बयान पर भी भाजपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई थी और इसे हिंदू भावनाओं का अपमान करार दिया था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Nana Patole's Comments On Lord Ram

Trending news

'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
Nana Patole's Comments On Lord Ram
'श्री राम से कर दी राहुल की तुलना', भड़की BJP ने कहा- आप भगवान को कहते थे काल्‍पनिक
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
jammu kashmir news
कश्‍मीरी शॉलवालों की हो रही...उमर अब्‍दुल्‍ला चुप क्‍यों हैं? सज्‍जाद ने पूछा सवाल
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
Adhir Ranjan Chowdhury statement
बंगाल में INDIA गठबंधन तार-तार! अधीर रंजन का ममता बनर्जी के भतीजे पर तीखा हमला
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
India Bangladesh news
राजनाथ का यहां जाना, जयशंकर का वहां: बदले सीन में बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
DNA Analysis
DNA: नए साल पर ट्रंप की पहली हार का विश्लेषण, छोटे से देश ने लगाया अमेरिका पर बैन
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
DNA
RSS को न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया ‘खलनायक’, फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
hindi Jammu and Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में वंदे मातरम् विवाद, MMU ने सरकारी निर्देशों पर उठाए सवाल
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार
Naxalism News
मोदी सरकार की डेडलाइन से नक्सलियों में दहशत, 50 लाख के इनामी बर्सा ने डाले हथियार
'राहुल गांधी श्रीराम नहीं रावण...' शिवसेना नेता निरुपम का LOP नेता पर विवादित बयान
maharashtra news hindi
'राहुल गांधी श्रीराम नहीं रावण...' शिवसेना नेता निरुपम का LOP नेता पर विवादित बयान
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?
india pakistan news
पाक जेलों में बंद भारतीय कैदियों की होगी घर वापसी! क्या कहता है कॉन्सुलर एक्सेस?