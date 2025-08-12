दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी, बताया हिन्दू विरोधी
Hindi Newsदेश

दक्षिण भारत से भगवान राम को लेकर फिर आया विवादित बयान, तमिल गीतकार पर बरसी बीजेपी, बताया हिन्दू विरोधी

अपने विवादित बयान में तमिल कवि ने इस बात का दावा किया है, 'माता सीता से अलग होने के बाद भगवान राम का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था.' 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Aug 12, 2025, 04:55 PM IST
Controversial Statement on Lord Ram: हिन्दी, हिन्दुत्व और हिन्दी देवी-देवताओं को लेकर दक्षिण भारत से आए दिन विवादित बयान आते रहते हैं. एक बार फिर हिन्दुओं के आराध्य देव भगवान श्रीराम को लेकर तमिलनाडु से विवादित टिप्पणी आई है. तमिल गीतकार वैरमुतु ने भगवान राम को लेकर एक विवादित बयान दिया है जिसके बाद पूरे देश में सियासी पारा चढ़ गया है. वहीं तमिल कवि के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने  बीजेपी कवि को हिन्दू विरोधी करार दिया है. 

तमिल कवि ने कम्बर कजगम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये विवादित बयान दिया. अपने विवादित बयान में तमिल कवि ने इस बात का दावा किया है, 'माता सीता से अलग होने के बाद भगवान राम का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था.' इस कार्यक्रम के दौरान तमिल कवि ने इस बात का भी दावा किया,'जब भगवान श्री राम ने बानरराज बालि पर छिपकर हमला किया था तब रामायण के रचयिता महर्षि वल्मिकी और बालि सहित पूरी दुनिया ने उन्हें माफ नहीं किया था, लेकिन कव कम्बन ने (जिन्होंने रामायण का तमिल में अनुवाद किया) ने भगवान श्री राम को क्षमा कर दिया.'

 

तमिल कवि का भगवान राम पर विवादित बयान
तमिल कवि ने आगे भगवान राम को लेकर विवादि बयान देते हुए आगे कहा, 'कम्बन ने कहा कि सीता से अलग होने के कारण भगवान राम मानसिक रूप से असंतुलित हो गए थे. आईपीसी की धारा 84 के अनुसार, जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर हो, कानून उसे किसी भी तरह से दंडित नहीं करता है. कम्बन को शायद कानून की जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें तत्कालीन समाज की समझ थी.'

बीजेपी ने किया वैरमुतु के विवादित बयान का विरोध
तमिल गीतकार वैरमुतु के भगवान राम पर दिए गए इस विवादित बयान को लेकर तमिलनाडु बीजेपी चीफ नैनार नागेंद्रन ने के विवादित बयान की निंदा की और इसे हिन्दू विरोधी करार दिया है. तमिल बीजेपी चीफ ने वैरमुतु के बयान पर सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि धर्मनिरपेक्षता का उपदेश देने वाली डीएमके ने वैरमुतु की टिप्पणियों का विरोध क्यों नहीं किया? आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब तमिल गीतकार ने कोई विवादित बयान दिया हो. इसके पहले अंदल को 'देवदासी' कहकर सूबे में सियासी विवाद खड़ा किया था.अब भगवान राम पर अपनी विवादास्पद टिप्पणियों की वजह से एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में बने हैं. 

यह भी पढ़ेंः सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा

पूर्व CM एम करुणानिधि ने भी भगवान राम दिया था विवादित बयान
आपको बता दें कि यह तमिलनाडु में भगवान राम से जुड़ा पहला विवाद नहीं है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने भी राम सेतु परियोजना की घोषणा के समय राम का मजाक उड़ाते हुए पूछा था,'राम ने किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की थी?' सितंबर 2007 में जब सेतुसमुद्रम परियोजना को लेकर विवाद गरमा गया था. उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे एम. करुणानिधि ने एक बयान दिया, जिसने पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दी. 

करुणानिधि ने भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर उठाया था सवाल
इस परियोजना के विरोध में भगवान श्रीराम के अस्तित्व का हवाला दिया जा रहा था, जिसके जवाब में करुणानिधि ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सवाल उठाया, 'लोग कहते हैं कि 17 लाख साल पहले कोई शख्स था, जिसका नाम राम था. कौन हैं वो राम? वो किस इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएट थे? क्या इस बात का कोई सबूत है?' करुणानिधि के इस बयान को कई हिंदू संगठनों और धार्मिक आस्थाओं पर चोट की शिकायत दर्ज करते हुए इस पर तीखा विरोध किया और करुणानिधि की आलोचना भी हुई. 

यह भी पढ़ेंः 'अभी पिक्चर बाकी है', राहुल गांधी ने SIR के नाम पर चुनाव आयोग पर लगाया गंभीर आरोप

रवीन्द्र सिंह

