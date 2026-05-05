Advertisement
trendingNow13205492
Hindi Newsदेश3 पार्टी, 3 सीटें और तीन विजेता; एक परिवार के लोगों ने लहराया जीत का परचम, किन राज्यों में लगी लॉटरी?

3 पार्टी, 3 सीटें और तीन विजेता; एक परिवार के लोगों ने लहराया जीत का परचम, किन राज्यों में लगी 'लॉटरी'?

Assembly Elections 2026: तमिलनाडु, पुडुचेरी सहित 5 राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित हुए, इन नतीजों में एक परिवार के तीन लोगों ने अलग-अलग पार्टियों से चुनाव लड़ा और सभी ने जीत हासिल की. ये सभी लोग 'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन के परिवार से हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 05, 2026, 12:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 पार्टी, 3 सीटें और तीन विजेता; एक परिवार के लोगों ने लहराया जीत का परचम, किन राज्यों में लगी 'लॉटरी'?

Santiago Martin: आपने अक्सर देखा होगा कि एक परिवार के सदस्य एक ही पार्टी का दामन थामते हैं. लेकिन तमिलनाडु में एक ही परिवार के तीन सदस्यों ने तीन अलग-अलग पार्टियों और अन्य राज्य से चुनाव लड़ा, नतीजा एक ही रहा कि इन तीनों ने ही जीत हासिल की. ये सभी लोग 'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन के परिवार से हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक बड़े पॉलिटिकल डोनर हैं. सबसे खास बात ये है कि इसमें से दो तमिलनाडु से प्रत्याशी थे और एक प्रत्याशी पुडुचेरी से था. 

'लॉटरी किंग' के परिवार से ताल्लुक

'लॉटरी किंग' सैंटियागो मार्टिन की पत्नी पत्नी, बेटे और दामाद ने तीन अलग-अलग पार्टियों से चुनाव लड़ा और अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में जीत हासिल की. लीमारोज मार्टिन ने तमिलनाडु के लालगुडी से AIADMK पार्टी से जीत हासिल की. जबकि तमिलनाडु के विक्कीवाक्कम से TVK कैंडिडेट आधव अर्जुन ने चुनाव जीता, वहीं पुडुचेरी के कामराज नाहर से LJK कैंडिडेट जोस चार्ल्स मार्टिन ने भी चुनावी मैदान में अपना जलवा बिखरते हुए जीत का परचम लहराया है.

2 दशक बाद लालगुडी सीट पर जीत

इस जीत में सबसे ज्यादा खास जीत सैंटियागो मार्टिन की पत्नी लीमारोज मार्टिन की रही, लालगुडी पर उन्होंने जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही AIADMK ने 2 दशक से ज्यादा समय बाद लालगुडी में जीत हासिल की. उन्होंने  तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) के कु पा कृष्णन को 2,500 से ज्यादा वोटों (2,739) से हराया. बता दें कि, लालगुडी सीट पारंपरिक रूप से द्रविड़ मुनेत्र कजगम (DMK) का गढ़ मानी जाती है और 20 साल बाद AIADMK ने इस सीट पर जीत हासिल की है. DMK ने 2021, 2016, 2011 और 2006 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में यह सीट जीती थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

बेटे ने LJK से जीता चुनाव

लॉटरी कारोबारी के बेटे, जोस चार्ल्स मार्टिन ने अपनी पार्टी, लचिया जननायक काची (LJK) से पुडुचेरी चुनाव लड़ा. उन्होंने कांग्रेस के पीके देवदास और TVK के सुमन को पीछे छोड़ते हुए कामराज नगर सीट पर 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत दर्ज की.

TVK से आधव अर्जुन ने जीता चुनाव

मार्टिन के दामाद और एक्टर विजय की तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के जनरल सेक्रेटरी आधव अर्जुन ने विक्कीवक्कम सीट पर 17,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की, उन्होंने  DMK के कार्तिक मोहन को 17,302 वोटों से और AIADMK के विजयकुमार SR को 47,107 वोटों से हराया.

TVK ने 108 सीटों पर दर्ज की जीत

4 मई को तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों के चुनाव परिणामों की घोषणा हुई. जिसमें पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक परिणाम तमिलनाडु का रहा, यहां पर अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी ने 108 सीटों पर जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Assembly Elections 2026

Trending news

बीजेपी का SSS फॉर्मूला, बंगाल में विजयगाथा बुनने की इनसाइड स्‍टोरी
Bengal election 2026
बीजेपी का SSS फॉर्मूला, बंगाल में विजयगाथा बुनने की इनसाइड स्‍टोरी
CM अभी कन्फर्म नहीं, पर बंगाल में शपथ ग्रहण की तारीख फाइनल है! इनसाइड स्टोरी
West Bengal Election 2026
CM अभी कन्फर्म नहीं, पर बंगाल में शपथ ग्रहण की तारीख फाइनल है! इनसाइड स्टोरी
3 पार्टी, 3 सीटें और तीन विजेता; एक परिवार के लोगों ने लहराया जीत का परचम
Assembly Elections 2026
3 पार्टी, 3 सीटें और तीन विजेता; एक परिवार के लोगों ने लहराया जीत का परचम
केरल में दिखेगा 'बंगाल चैप्‍टर', बीजेपी ने वो कर दिखाया जो अभी तक नहीं हुआ
kerala election 2026
केरल में दिखेगा 'बंगाल चैप्‍टर', बीजेपी ने वो कर दिखाया जो अभी तक नहीं हुआ
जब ममता ने कहा छोटा भाई, बंगाल के 'अधिकारी' सुवेंदु के ये वीडियो आपको देखने चाहिए
West Bengal Election 2026
जब ममता ने कहा छोटा भाई, बंगाल के 'अधिकारी' सुवेंदु के ये वीडियो आपको देखने चाहिए
अंग, बंग और कलिंग, बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अचानक क्यों होने लगी चर्चा?
west bengal election results
अंग, बंग और कलिंग, बंगाल में भाजपा की जीत के बाद अचानक क्यों होने लगी चर्चा?
बंगाल-असम में कांग्रेस पर कैसे भारी पड़ी भाजपा? शशि थरूर ने इशारों में बोल ही दिया
Assembly Election 2026
बंगाल-असम में कांग्रेस पर कैसे भारी पड़ी भाजपा? शशि थरूर ने इशारों में बोल ही दिया
SIR ने किसकी तरफ झुकाए नतीजे? 50 सीटों पर बदला खेल, दीदी के खाते में कितनी आईं
West Bengal Election 2026
SIR ने किसकी तरफ झुकाए नतीजे? 50 सीटों पर बदला खेल, दीदी के खाते में कितनी आईं
कभी नंबूरीपाद की मिसाल दी जाती थी, केरल हारते ही कैसे 'लेफ्ट मुक्त' हो गया भारत?
Assembly Election 2026
कभी नंबूरीपाद की मिसाल दी जाती थी, केरल हारते ही कैसे 'लेफ्ट मुक्त' हो गया भारत?
30 में से 25 राउंड तक मंत्री जी रहे हावी, बंट गई मिठाई; अंत में 1 वोट से हार गए
Tamil Nadu Election 2026
30 में से 25 राउंड तक मंत्री जी रहे हावी, बंट गई मिठाई; अंत में 1 वोट से हार गए