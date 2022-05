Loudspeaker Row: मस्जिद में लाउडस्पीकर से दी जा रही थी अजान, विरोध में कॉलेज स्टूडेंट्स ने उठाया ये कदम

Loudspeaker Row at Jammu: कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को पास की मस्जिद से लाउडस्पीकर से दी रही अजान ने शुक्रवार को तंग कर दिया. इससे भड़के स्टूडेंट्स ने क्लास से बाहर निकलकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया.