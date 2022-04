Loudspeaker Row: सपा नेता की धमकी, बोलीं- मंदिरों के सामने बैठकर करेंगे कुरान का पाठ

Will sit in front of temples and recite Quran: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ (Aligarh) में लाउडस्पीकर विवाद जोर-शोर से तहलका मचा रहा है. ऐसे में सपा की एक महिला नेता की धमकी आग में घी डालने का काम कर सकती है.

सपा नेता ने दी धमकी

सपा की महिला नेता रूबीना खानम (SP's Female Leader Rubina) का धमकी भरा बयान अलीगढ़ के हालातों को और नाजुक बना सकता है. दरअसल अलीगढ़ में सपा नेता रूबीना ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa) पढ़ी गई तो हम भी मंदिरों के सामने बैठकर कुरान का पाठ करेंगे.

मैं यह बताना चाहूंगी कि मुस्लिम समुदाय को छेड़ने की कोशिश न की जाए, अगर ऐसा हुआ तो हम महिलाएं मोर्चा संभालेंगी और तुम्हारे मंदिरों के आगे बैठकर अपने कुरान का पाठ करेंगी: रूबीना खानम, समाजवादी पार्टी,अलीगढ़, उत्तर प्रदेश pic.twitter.com/PKO7H3jF5d — ANI_HindiNews (@AHindinews) April 18, 2022

'धार्मिक गतिविधियों में खलल ना डालें'

समाजवादी पार्टी की इस महिला नेता ने आगे कहा कि मुस्लिमों (Muslims) को ना छेड़ें. मस्जिदों और मंदिरों पर बहुत पहले से ही लाउडस्पीकर लगे हुए हैं. रमजान (Ramadan) में हमें धार्मिक गतिविधियां करने से रोकने की कोशिश ना की जाए. इस तरह से रमजान के पवित्र महीने में बाधा डालना गलत है.

महिलाएं संभालेंगी मोर्चा

सपा की महिला नेता रूबीना ने ये भी कहा कि अगर मुस्लिमों को छेड़ने की कोशिश की गई तो हम महिलाएं मोर्चा संभालेंगी और मंदिरों (Temples) के आगे बैठकर कुरान (Quran) का पाठ करेंगी. आपको बता दें कि अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठनों (Hindutva Organizations) ने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की थी.

