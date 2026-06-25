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प्रेम, पारिवारिक दबाव और त्रासदी: पुणे, इंदौर- मेघालय और मेरठ की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

हाल के वर्षों में मेरठ (ड्रम केस), इंदौर -मेघालय हनीमून और अब पुणे हत्या जैसे मामलों ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इन सभी मामलों की परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं, लेकिन इन घटनाओं में एक समान बात दिखाई देती है—अवांछित वैवाहिक या प्रेम संबंध से बाहर निकलने के लिए हिंसा और हत्या का सहारा लिया गया. ऐसी घटनाओं की बिना किसी शर्त के निंदा होनी चाहिए.

Written ByDr. B.K. Tyagi
Published: Jun 25, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:15 PM IST
प्रेम, पारिवारिक दबाव और त्रासदी: पुणे, इंदौर- मेघालय और मेरठ की घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

About the Author

Dr. B.K. Tyagi

Dr. B.K. Tyagi

वैज्ञानिक-F (पूर्व), विज्ञान प्रसार,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, दिल्ली
ईमेल: tyagi.bk@gmail.com

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