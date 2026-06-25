जब व्यक्ति अत्यधिक तनाव, भय, अस्वीकृति (rejection), अपमान या भावनात्मक संकट की स्थिति में होता है, तब उसके मस्तिष्क की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होने लगती है. आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के अनेक शोध बताते हैं कि तीव्र भावनात्मक उत्तेजना (high emotional arousal) की अवस्था में मस्तिष्क का वह भाग, जिसे Prefrontal Cortex कहा जाता है और जो विवेकपूर्ण निर्णय, दूरगामी परिणामों का आकलन तथा आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, अपेक्षाकृत कम प्रभावी ढंग से कार्य करने लगता है. इसके विपरीत Amygdala जैसे भावनात्मक केंद्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं.