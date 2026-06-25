हाल के वर्षों में मेरठ (ड्रम केस), इंदौर -मेघालय हनीमून और अब पुणे हत्या जैसे मामलों ने पूरे देश को झकझोर दिया है. इन सभी मामलों की परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं, लेकिन इन घटनाओं में एक समान बात दिखाई देती है—अवांछित वैवाहिक या प्रेम संबंध से बाहर निकलने के लिए हिंसा और हत्या का सहारा लिया गया. ऐसी घटनाओं की बिना किसी शर्त के निंदा होनी चाहिए. किसी भी सामाजिक, नैतिक, धार्मिक या सांस्कृतिक आधार पर हत्या को उचित नहीं ठहराया जा सकता.
फिर भी समाज के लिए यह समझना आवश्यक है कि ऐसी मानसिकता विकसित कैसे होती है. कारणों को समझना अपराध का समर्थन करना नहीं है; बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का प्रयास है.
भारत आज परंपरा और आधुनिकता के बीच खड़ा है. एक ओर युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन रहे हैं और अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं. दूसरी ओर अनेक परिवार अभी भी विवाह को व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पारिवारिक निर्णय मानते हैं.
यहीं से मानसिक संघर्ष प्रारंभ होता है. यदि किसी युवती या युवक का पहले से भावनात्मक संबंध हो और परिवार किसी अन्य विवाह के लिए दबाव डाले, तो व्यक्ति दो विपरीत दिशाओं में खिंचने लगता है. एक ओर प्रेम, दूसरी ओर परिवार. एक ओर व्यक्तिगत इच्छा, दूसरी ओर सामाजिक अपेक्षा.
मनोविज्ञान में इसे "आंतरिक द्वंद्व" (Internal Conflict) कहा जाता है. लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहे तो व्यक्ति तनाव, चिंता, अवसाद और क्रोध का शिकार हो सकता है.
आधुनिक मनोविज्ञान की प्रसिद्ध Self-Determination Theory के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की तीन मूलभूत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ होती हैं—स्वायत्तता (Autonomy), दक्षता (Competence) और संबंध (Relatedness).
स्वायत्तता का अर्थ है अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेने का अधिकार. जब किसी व्यक्ति को लगातार यह महसूस कराया जाता है कि उसके निर्णयों का कोई महत्व नहीं है, तब उसके भीतर असंतोष बढ़ने लगता है.
इसके साथ एक अन्य सिद्धांत जुड़ा है, जिसे Psychological Reactance Theory कहते हैं. जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, तो वह उस स्वतंत्रता को वापस पाने के लिए तीव्र प्रतिक्रिया देता है. सामान्य व्यक्ति यह प्रतिक्रिया बातचीत, विरोध या स्वतंत्र निर्णय के माध्यम से व्यक्त करता है. लेकिन भावनात्मक रूप से अपरिपक्व व्यक्ति कभी-कभी अत्यंत अविवेकपूर्ण कदम उठा सकता है.
जब व्यक्ति अत्यधिक तनाव, भय, अस्वीकृति (rejection), अपमान या भावनात्मक संकट की स्थिति में होता है, तब उसके मस्तिष्क की निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होने लगती है. आधुनिक मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के अनेक शोध बताते हैं कि तीव्र भावनात्मक उत्तेजना (high emotional arousal) की अवस्था में मस्तिष्क का वह भाग, जिसे Prefrontal Cortex कहा जाता है और जो विवेकपूर्ण निर्णय, दूरगामी परिणामों का आकलन तथा आत्मनियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है, अपेक्षाकृत कम प्रभावी ढंग से कार्य करने लगता है. इसके विपरीत Amygdala जैसे भावनात्मक केंद्र अधिक सक्रिय हो जाते हैं.
इस अवस्था में व्यक्ति की सोच क्रमशः संकुचित होने लगती है. मनोवैज्ञानिक इसे "Cognitive Narrowing" या "Tunnel Vision" कहते हैं. व्यक्ति परिस्थिति को व्यापक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता खोने लगता है और उसे केवल वही तथ्य दिखाई देते हैं, जो उसकी तत्काल भावनाओं की पुष्टि करते हों. परिणामस्वरूप वह समस्या के अनेक संभावित समाधानों को देखने के बजाय केवल एक ही मार्ग को वास्तविक विकल्प मान बैठता है.
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रॉय बाउमिस्टर (Roy Baumeister) तथा अन्य शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि भावनात्मक आघात, सामाजिक अस्वीकृति और आत्मसम्मान को लगी चोट व्यक्ति की तर्कसंगत सोच को कमजोर कर सकती है. इसी प्रकार Daniel Kahneman के निर्णय-निर्माण संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि तनाव की स्थिति में मनुष्य अक्सर त्वरित, भावनात्मक और अल्पकालिक सोच (System-1 Thinking) पर निर्भर हो जाता है, जबकि शांत परिस्थितियों में वह अधिक विवेकपूर्ण और विश्लेषणात्मक (System-2 Thinking) निर्णय लेता है.
जब कोई युवक या युवती यह महसूस करता है कि उसका प्रेम संबंध समाप्त होने वाला है, परिवार उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, या उसका भविष्य उसकी इच्छा के विरुद्ध तय किया जा रहा है, तब उसके भीतर असहायता (helplessness), क्रोध (anger), भय (fear) और निराशा (despair) का मिश्रण पैदा हो सकता है. यदि साथ में भावनात्मक परिपक्वता की कमी हो, तो यह मानसिक दबाव वास्तविकता की संतुलित समझ को और कमजोर कर देता है.
इसी कारण अनेक गंभीर अपराधों के बाद अपराधी यह कहते हुए पाए जाते हैं—"मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था" या "मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था." मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह कथन इस बात का संकेत है कि उस समय उनकी सोच अत्यधिक संकुचित हो चुकी थी. वस्तुतः उनके सामने अनेक वैकल्पिक रास्ते मौजूद थे—खुला संवाद, पारिवारिक परामर्श, मनोवैज्ञानिक सहायता, विवाह से इनकार, कानूनी संरक्षण, संबंध-विच्छेद, स्वतंत्र जीवन या समय लेकर निर्णय करना. लेकिन तीव्र भावनात्मक तनाव के कारण वे उन विकल्पों को देख या स्वीकार नहीं कर सके.
यह स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि Cognitive Narrowing किसी अपराध का औचित्य सिद्ध नहीं करता. यह केवल यह समझाने में सहायता करता है कि कुछ लोग अत्यधिक तनाव की अवस्था में इतने गलत और विनाशकारी निर्णय कैसे ले बैठते हैं. इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान केवल कानून और दंड की बात नहीं करता, बल्कि भावनात्मक शिक्षा (Emotional Education), संवाद कौशल (Communication Skills), संघर्ष-प्रबंधन (Conflict Resolution) और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को भी सामाजिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण साधन मानता है.
भारतीय परंपरा में कालिदास से जुड़ी एक कथा प्रसिद्ध है. कहा जाता है कि पत्नी से मिलने की तीव्र इच्छा में उन्होंने अंधेरे में साँप को रस्सी समझ लिया. चाहे यह कथा ऐतिहासिक हो या प्रतीकात्मक, इसका संदेश स्पष्ट है—प्रबल भावनाएँ कभी-कभी विवेक को धूमिल कर देती हैं.
शेक्सपीयर के नाटक "Romeo and Juliet" में भी यही स्थिति दिखाई देती है. दो युवा प्रेमी परिवारों की शत्रुता के कारण खुले रूप से अपने संबंध को स्वीकार नहीं कर पाते. संवाद की कमी और सामाजिक दबाव अंततः त्रासदी में बदल जाते हैं.
"Othello" में ईर्ष्या और संदेह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को नष्ट कर देते हैं. ओथेलो सत्य और भ्रम में अंतर नहीं कर पाता और एक विनाशकारी निर्णय ले बैठता है. ये साहित्यिक उदाहरण आधुनिक मनोविज्ञान की पुष्टि करते हैं कि तीव्र भावनाएँ व्यक्ति की सोच को विकृत कर सकती हैं.
इन घटनाओं का अर्थ यह नहीं है कि माता-पिता ही दोषी हैं या युवा पूरी तरह निर्दोष हैं. किसी भी हत्या या हिंसक अपराध की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी अंततः अपराधी की ही होती है. किंतु समाजशास्त्र और पारिवारिक मनोविज्ञान (Family Psychology) यह भी बताते हैं कि व्यक्ति का व्यवहार केवल उसकी व्यक्तिगत सोच का परिणाम नहीं होता, बल्कि वह अपने पारिवारिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से भी गहराई से प्रभावित होता है. इसलिए इन घटनाओं को केवल आपराधिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी समझना आवश्यक है.
भारतीय परिवार परंपरागत रूप से सामूहिकता (Collectivism) पर आधारित रहे हैं, जहाँ परिवार की प्रतिष्ठा, सामाजिक स्वीकृति और सामूहिक निर्णय को व्यक्तिगत इच्छाओं से अधिक महत्व दिया जाता है. इस व्यवस्था के अनेक सकारात्मक पक्ष हैं, जैसे पारिवारिक सहयोग, सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन. किंतु समस्या तब उत्पन्न होती है, जब संरक्षण (Protection) नियंत्रण (Control) में बदल जाता है और मार्गदर्शन (Guidance) दबाव (Pressure) का रूप ले लेता है.
पारिवारिक मनोविज्ञान के अनेक अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला है कि जिन परिवारों में बच्चों को अपनी बात खुलकर रखने का अवसर मिलता है, वहाँ मानसिक तनाव, विद्रोही व्यवहार और गंभीर पारिवारिक संघर्ष अपेक्षाकृत कम होते हैं. इसके विपरीत जहाँ संवाद के स्थान पर आदेश, भय या भावनात्मक दबाव का वातावरण होता है, वहाँ युवा अक्सर अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाने लगते हैं. वे दोहरी जिंदगी जीने लगते हैं—एक परिवार के सामने और दूसरी अपने निजी जीवन में. यही स्थिति भविष्य में बड़े संकटों को जन्म दे सकती है.
विशेष रूप से बेटियों के संदर्भ में यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है. आधुनिक भारत में लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, पेशेवर जीवन में सफलता अर्जित कर रही हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं. ऐसे में यदि उन्हें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय—विवाह और जीवनसाथी के चयन—में अपनी बात रखने का अवसर न मिले, तो उनके भीतर गहरा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है. सम्मानजनक असहमति (Respectful Disagreement) का अधिकार किसी भी स्वस्थ परिवार का आधार होना चाहिए.
मनोवैज्ञानिक डायना बॉमरिंड (Diana Baumrind) के पालन-पोषण संबंधी अध्ययनों में पाया गया कि "Authoritative Parenting" अर्थात प्रेम, अनुशासन और संवाद पर आधारित पालन-पोषण बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और निर्णय क्षमता के लिए सबसे अधिक लाभकारी होता है. इसके विपरीत "Authoritarian Parenting", जिसमें आदेश और नियंत्रण अधिक तथा संवाद कम होता है, बच्चों में भय, विद्रोह, झूठ बोलने की प्रवृत्ति और भावनात्मक दूरी को बढ़ा सकता है.
हालांकि, जिम्मेदारी केवल माता-पिता की नहीं है. युवाओं को भी यह समझना होगा कि प्रेम, असफलता, अस्वीकृति या पारिवारिक मतभेद जीवन की सामान्य चुनौतियाँ हैं, जीवन का अंत नहीं. प्रेम संबंध का टूटना, परिवार का विरोध करना या किसी विवाह प्रस्ताव का अस्वीकार होना निश्चित रूप से पीड़ादायक अनुभव हो सकता है, किंतु यह ऐसी स्थिति नहीं है, जिसका समाधान हिंसा में खोजा जाए.
मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि भावनात्मक पीड़ा समय के साथ कम हो जाती है, जबकि क्रोध या आवेग में लिए गए निर्णय स्थायी विनाश का कारण बन सकते हैं. इसलिए युवाओं को भावनात्मक आत्म-नियंत्रण (Emotional Regulation), धैर्य (Patience) और समस्या-समाधान कौशल (Problem Solving Skills) विकसित करने की आवश्यकता है. आवश्यकता पड़ने पर मित्रों, शिक्षकों, परिवार के समझदार सदस्यों, परामर्शदाताओं या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सहायता लेने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए.
किसी भी अवांछित संबंध या विवाह का समाधान संवाद, परामर्श, कानूनी सहायता, स्वतंत्र जीवन, विवाह से इनकार या संबंध-विच्छेद के माध्यम से निकाला जा सकता है. आधुनिक लोकतांत्रिक समाज व्यक्ति को अनेक वैधानिक और सामाजिक विकल्प प्रदान करता है. हिंसा और हत्या न केवल एक जीवन समाप्त कर देती है, बल्कि अनेक परिवारों का भविष्य भी नष्ट कर देती है.
अंततः भारतीय परिवारों और युवाओं दोनों के लिए सबसे बड़ा संदेश यही है कि संवाद, विश्वास और पारस्परिक सम्मान किसी भी संबंध की सबसे मजबूत नींव हैं. जहाँ बातचीत बंद हो जाती है, वहाँ गलतफहमियाँ जन्म लेती हैं; और जहाँ संवाद जीवित रहता है, वहाँ सबसे कठिन मतभेदों का समाधान भी संभव हो जाता है.
पुणे, इंदौर, मेरठ और मेघालय की घटनाएँ केवल अपराध की कहानियाँ नहीं हैं; वे भारतीय समाज के सामने खड़े मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रश्नों को भी उजागर करती हैं. शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि भावनात्मक परिपक्वता, सहानुभूति और विवेक का विकास करना भी है.
यदि परिवार संवाद सीखें, युवा धैर्य सीखें और समाज व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करना सीखे, तो ऐसी त्रासदियों की संभावना निश्चित रूप से कम हो सकती है.