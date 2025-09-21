'गोमूत्र छिड़कने के बाद मिलेगी...', गरबा पंडालों में एंट्री को लेकर VHP की मांग पर मचा घमासान

Maharashtra Garba News: सोमवार (22 सितंबर) से नवरात्रि शुरू हो रही है. महाराष्ट्र में नवरात्रि से पहले गरबा उत्सवों की तैयारियां जोरों पर हैं लेकिन इस बार रंग-बिरंगे आयोजनों से पहले ही एक नया विवाद खड़ा हो गया है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने आयोजकों से अपील की है कि गरबा पंडालों में केवल हिंदू श्रद्धालुओं को ही प्रवेश दिया जाए. गरबा पंडालों को लेकर नागपुर में विश्व हिंदू परिषद ने सख्त नियम लागू करने की मांग की है. VHP ने प्रेस कांफ्रेंस कर इस साल होने वाले गरबा पंडालों में एंट्री के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

VHP ने कहा है कि इस बार गरबा पंडालों में सिर्फ हिन्दू समुदाय के लोगों को ही एंट्री मिलेगी. पंडालों में प्रवेश करने वाले हर शख्स के माथे पर तिलक हाथों में रक्षासूत्र बांधना होगा. इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद पंडाल में एंट्री करने के लिए हर एक शख्स को देवी दुर्गा की पूजा करनी होगी और उसके ऊपर गोमूत्र भी छिड़का जाएगा. गरबा पांडालों में प्रवेश के लिए जारी किए गए वीएचपी के इन नियमों का पालन करने के बाद द्वार पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की तस्वीर भी रखी जाएगी और पंडालों में प्रवेश करने से पहले उनकी पूजा करनी होगी तब जाकर किसी शख्स को गरबा पंडालों में एंट्री करने का मौका मिलेगा.

VHP की मांग का सत्ताधारी BJP ने किया समर्थन

VHP की इस अपील ने समाज और राजनीति में तीखी बहस छेड़ दी है. राज्य की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मांग का समर्थन किया है और इसे सांस्कृतिक परंपरा की सुरक्षा का कदम बताया है. वहीं, विपक्षी दल कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने इसका कड़ा विरोध किया है. उनका कहना है कि गरबा उत्सव सामूहिक सांस्कृतिक उत्सव है, और इसमें धर्म के आधार पर किसी को रोकना अनुचित है. इस मुद्दे पर अब महाराष्ट्र का गरबा उत्सव सिर्फ नृत्य और भक्ति तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि धार्मिक पहचान और राजनीतिक खींचतान का भी केंद्र बन गया है.

पंडाल में प्रवेश से पहले भगवान वराह की पूजा

भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वराह माना जाता है, जिसमें उन्होंने पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाने के लिए वराह (सूअर) का रूप धारण किया था. इसी धार्मिक संदर्भ को आधार बनाकर हिंदू संगठनों ने नवरात्रि और गरबा उत्सवों को धर्म-संरक्षण से जोड़ दिया है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने गरबा आयोजनों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. संगठन का कहना है कि इन दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य ‘लव जिहाद’ जैसी घटनाओं को रोकना है. इसके लिए आयोजकों से कहा गया है कि प्रवेश देने से पहले पहचान-पत्र की जांच अनिवार्य करें. इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता गरबा मंडपों पर नजर रखेंगे. संगठन ने साफ कर दिया है कि अगर कहीं नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित आयोजकों के खिलाफ विरोध दर्ज किया जाएगा.

कांग्रेस और शिवसेना ने किया विरोध

गरबा उत्सवों को लेकर विश्व हिंदू परिषद (VHP) के फरमान पर अब विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया है. कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, 'वे धर्म की आग लगाकर और समाज में दरार डालकर धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, तो करने दीजिए. विश्व हिंदू परिषद का यह कोई नया बयान नहीं है. यह संगठन देश को अस्थिर करने के लिए ही पैदा हुआ है.' वहीं, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी VHP पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'इस देश में धार्मिक और कट्टर माहौल बनाने का काम ही उनकी रोज़ी-रोटी है. मैं सर्वधर्म समभाव की बातें नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह से यह जहर बोने का काम शुरू है, वह न तो महाराष्ट्र को और न ही देश को शोभा देता है.' VHP के इस कदम को लेकर जहां सत्ता पक्ष खुलकर समर्थन में खड़ा है, वहीं विपक्ष इसे समाज में नफरत फैलाने की राजनीति करार दे रहा है.

